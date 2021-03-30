Uyanış Büyük Selçuklu; Çukur, Yasak Elma ve Sefirin kızına nefes aldırmadı

Pazartesi akşamları reyting rekabetinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Geçen hafta Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin ekranda olmaması nedeniyle Çukur reytinglerde umut beslemişti.

TRT1 ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam eden iddialı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin reytingleri yine her zaman olduğu gibi yüksek geldi. Tüm kategorilerde birincilikleri ele geçiren Uyanış Büyük Selçuklu, bu hafta da diğer dizilere şans tanımadı.

Ahlaksız sahneleriyle gündeme gelen, şiddetli sahneleriyle de tepki çeken Çukur dizisi Uyanış Büyük Selçuklu karşısında reytinglerde istediğini elde edemedi.

Toplumun ahlak yapısını olumsuz etkileyen FOX TV’nin rezil dizisi Yasak Elma’da reytinglerde Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin arkasında kaldı. Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek ikilisinin başrolündeki Sefirin Kızı da totalde 14. olurken, AB’de 16. ve ABC1’de de 12. sırada yer aldı.