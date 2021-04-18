Uyanış Büyük Selçuklu bombası patlıyor mu? Terken Hatun'dan Barış Arduç açıklaması

Reyting rekortmeni “Uyanış Büyük Selçuklu” dizisinin Terken Hatun’u Hatice Şendil, eşi Burak Sağyaşar ve oğlu Can ile Bebek’te görüntülendi.

“Bir Zamanlar Çukurova” ve “Teşkilat” gibi çok izlenen dizilere yapımcı olarak imza atan Burak Sağyaşar, yeni projeler üzerine çalıştığını söyledi.

Burak Sağyaşar’ın aracının camında yapım ortağı olduğu “Teşkilat” dizisinin kartının olması dikkat çekti. Hatice Şendil’e “Uyanış Büyük Selçuklu” dizisinin final tarihi ve yeni sezonda ekibe katılacağı konuşulan Barış Arduç soruldu.

Şendil, 'Şu an Barış Arduç konusunda bilgim yok' cevabını verdi. Dizinin 36. bölümde sezon finali yapacağına dair sorulan soruya ise 'Bilmiyorum ama sanırım öyle olacak' dedi.

Ünlü oyuncuya ayrıca dizi ekibinden Ekin Koç’un korona virüse yakalandığı hatırlatıldı. Hatice Şendil ile Burak Sağyaşar çifti, daha sonra plakasına oğulları Can’ın adını yazdırdıkları araçlarıyla uzaklaştı.