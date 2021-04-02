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Medya Uyanış: Büyük Selçuklu 27.Bölüm 1.Fragman... Büyük sürpriz
Medya

Uyanış: Büyük Selçuklu 27.Bölüm 1.Fragman... Büyük sürpriz

TRT’nin reytingleri alt üst eden dönem dizisi ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’, 5 Nisan Pazartesi günü yirmi yedinci bölümüyle ekranlara geliyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 15:11:00 -

Yayınlandığı gündem bu yana milyonları ekrana kilitleyen, Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın ölümü sonrasında yaşananları anlatan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 5 Nisan Pazartesi günü yirmi yedinci bölümüyle ekranlara geliyor.

İzleyiciler dizinin yeni bölümündeki detayları merakla bekliyordu. Tekiş ile girdiği taht mücadelesini kazanan Melikşah’ın merhameti olacak mı? Hasan Sabbah tarafından ağır yaralanan Livya Batınileri ifşa edecek mi? Tüm bunlar merakla beklenirken fragman da yayınlandı.

Melikşah tarafından Şelemzar Emiri tayin edilen Tapar ile ilgili yeni sürpriz beklenirken Turna Hatun’un da Batınilerin yakasına yapışması an meselesi…

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