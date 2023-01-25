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Gündem Utanmasa "AK Parti yaptırıyor" diyecek! Algıcı Fatih Altaylı boş durmuyor
Gündem

Utanmasa "AK Parti yaptırıyor" diyecek! Algıcı Fatih Altaylı boş durmuyor

HaberTürk Yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında Avrupa'da giderek artan İslam ve Türkiye karşıtı olayları hükümetin üzerine yıkmaya çalıştı. Seçimlerin yaklaşması nedeniyle bu tarz olayların arttığını ve bu durumun AK Parti'ye yaradığını iddia eden Altaylı'nın söz konusu yazısı "Utanmasa ‘AK Parti yaptırıyor’ diyecek" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2023-01-25 15:55:00 - 2023-01-25 15:55:48
Utanmasa "AK Parti yaptırıyor" diyecek! Algıcı Fatih Altaylı boş durmuyor

HaberTürk Yazarı Fatih Altaylı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıyı seçimlere bağladı.

Altaylı, Avrupa'da yaşanan bu tarz eylemlerin AK Parti hükümetine yaradığını ileri sürerek tepki çeken ifadeler kullandı.

Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını alenen AK Parti'nin üzerine yıkmaya çalışan Altaylı, bununla da yetinmeyerek Türkiye'nin bölgedeki meşru haklarını savunan hükümetin seçimi kazanmak için Yunanistan'a sataştığını iddia etti.

Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte Avrupa'da İslam karşıtı olayların ve bazı gerilimlerin patlak verdiğini belirten Altaylı, "Seçimden sonra bu gerginlikler hep unutulmadı mı! O yüzden çok da dert etmeyin. Günü gelir bu da unutulur. Hem durun daha seçime 4 ay var. Daha Yunanistan ile kapışacağız" dedi.

İşte Fatih Altaylı'nın yazısındaki o bölüm:

Danimarka ile, NATO ile, Rasmussen ile, Almanya ile ve son seçimlerden önce Hollanda ile benzer krizler yaşamadık mı!

Bu ülkelerin Türkiye’ye yönelik tavırları nedeniyle bu ülkelere karşı öfke dolu demeçler verilmedi mi!

Seçimden sonra bu gerginlikler hep unutulmadı mı!

O yüzden çok da dert etmeyin.

Günü gelir bu da unutulur.

Hem durun daha seçime 4 ay var.

Daha Yunanistan ile kapışacağız.

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