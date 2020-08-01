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Kadın - Aile

Ustasından tava ciğer tarifi | Orijinal ciğer tava nasıl yapılır?

Ustasından tava ciğer tarifi haberin detayında yer alıyor. "Ciğer tava nasıl yapılır?" sorusunu soranlar için, tarifi, püf noktaları, pişme süresi ve malzemelerini derledik. Edirne'nin meşhur lezzeti, Edirne'nin ciğerinin sırrı bu haberde saklı! Unsuz da deneyebileceğiniz bu tarif tam kıvamında olacaktır. Edirne ciğer tavası nasıl yapılır? Ciğer tava nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-08-01 14:25:00 -
Ustasından tava ciğer tarifi | Orijinal ciğer tava nasıl yapılır?

Ciğer tava yapmanın püf noktasını sizler için derledik. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, vatandaşların kurbanlık danaların ciğerinden Edirne usulü tava ciğer yapabileceğini belirterek tarifini yaptı.

Malzemeler

  • 500 gram ciğer
  • un
  • tuz

Kızartmak için;

  • Sıvıyağ

Ciğerimizi 20-25 dakika sudan geçirdikten sonra bekletiyoruz. Sonra bir kez daha bol sudan geçirdikten sonra üzerine çok az tuz atıyoruz ve bir saat beklemeye bırakıyoruz. Pişirme kısmında ise doğranmış ciğerlerimizi buğday ununa boca ediyoruz. İyice karıştırdıktan sonra kızgın ayçiçek yağımızla 120 derecede pişiriyoruz. 1 dakikada pişmiş olacaktır.

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