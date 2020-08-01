Ustasından tava ciğer tarifi | Orijinal ciğer tava nasıl yapılır?

Ciğer tava yapmanın püf noktasını sizler için derledik. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, vatandaşların kurbanlık danaların ciğerinden Edirne usulü tava ciğer yapabileceğini belirterek tarifini yaptı.

Malzemeler

500 gram ciğer

un

tuz

Kızartmak için;

Sıvıyağ

Ciğerimizi 20-25 dakika sudan geçirdikten sonra bekletiyoruz. Sonra bir kez daha bol sudan geçirdikten sonra üzerine çok az tuz atıyoruz ve bir saat beklemeye bırakıyoruz. Pişirme kısmında ise doğranmış ciğerlerimizi buğday ununa boca ediyoruz. İyice karıştırdıktan sonra kızgın ayçiçek yağımızla 120 derecede pişiriyoruz. 1 dakikada pişmiş olacaktır.

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