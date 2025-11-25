ÜSKÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÜSKÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İLAN
Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda belirtilen arsalar ve tahsis hakkı belediyemize ait olan (T) plakalar, şartnameleri dâhilinde satılmak ve kiraya verilmek üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine istinaden açık teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.
|ARSA SATIŞ İHALELERİ
|Sıra No
|Mahallesi
|Ada
|Parsel
|Nitelik
|Arsa Alanı (m²)
|Muhammen Bedel (TL)
|Geçici Teminat Tutarı (TL)
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|1
|Gündoğdu
|338
|42
|Arsa
|66,98
|270.273,00
|8.108,19
|08.12.2025
|15:00
|2
|Mehmetçavuş
|207
|13
|Arsa
|65,041
|378.039,76
|11.341,19
|08.12.2025
|15:30
|3
|Mehmetçavuş
|204
|5
|Arsa
|1.242,66
|7.455.960,00
|223.678,80
|08.12.2025
|16:00
|(T) PLAKA KİRALAMA İHALELERİ
|Sıra No
|Plaka No
|Durağın Bulunduğu Mahalle ve Ada/Parsel
|Kira Süresi
|5 Yıllık Muhammen Bedel (TL) (KDV Hariç)
|Geçici Teminat Tutarı (TL)
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|1
|39 T 2721
|Üsküp Kemalpaşa- 243 Ada 1 Parsel
|5 Yıl
|345.000,00
|10.350,00
|08.12.2025
|16:30
|2
|39 T 2722
|Üsküp Kemalpaşa- 243 Ada 1 Parsel
|5 Yıl
|345.000,00
|10.350,00
|08.12.2025
|17:00
- (T) plaka kiralama ihaleleri için yukarıda belirtilen geçici teminat miktarlarının yatırıldığına dair makbuzun ve ihale şartnamesinde belirtilen diğer evrakların, 08 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 12:30’a kadar belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir. Belirtilen bu tarih ve bu saatten sonra ihaleye katılmak isteyen isteklilerin başvuruları kabul edilmeyecek ve ihaleye katılamayacaklardır. Bu madde sadece (T) plaka kiralama ihalelerinde uygulanacaktır.
- (T) plakalara kiralama ihalesi şartnameleri mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde; arsalara ait satış ihalesi şartnameleri ise mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Destek Hizmetleri birimlerinde bedelsiz görülebilir.
- (T) plaka kiralama ihalelerine katılabilmek için isteklilerin aşağıdaki evrakları 1 (bir) numaralı maddede belirtilen tarih ve saatten önce Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne; satış ihalelerine katılabilmek için ise isteklilerin aşağıdaki evrakları ihale saatinden en az 30 dakika önce Belediyemiz Destek Hizmetleri Birimine teslim etmeleri teslim etmeleri gerekmektedir;
- T. C. kimlik numarasını gösterir belge (Gerçek kişilerde
- Geçici teminatın yatırıldığına dair tahsilat makbuzu
- Şirketlerde; Yetki Belgesi, İmza Sirküleri, Vergi Levhası, Faaliyet Durum Belgesi, Şirketin ana sözleşmesi ve Şirket adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin şirketi temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
- Birliklerde/Kooperatiflerde; İmza sirküleri (Birlikler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi), Vergi Dairesi kaydı, Faaliyet Durum Belgesi, Birlik ise tüzüğü, kooperatif ise ana sözleşmesi ve Ticaret Sicil Gazetesi
- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak “Borcu Yoktur” belgesi
- İletişim Bilgi Formu (Belediyemizden temin edilecek.)
- İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Belediyemizden temin edilecek.)
- Yer Görme Formu (Belediyemizden temin edilecek.) (Sadece arsa satış ihalesi için)
- En az 10 (on) yıl Üsküp beldesinde, en az 15 (on beş) yıl Kırklareli il sınırları içerisinde ikamet edildiğini gösterir tarihçeli yerleşim yeri belgesi (Sadece (T) Plaka kiralama ihalesi için)
- Son 6 (altı) ay içinde “Resmi Kuruma Verilmek Üzere” alınmış adli sicil belgesi ((Sadece (T) Plaka kiralama ihalesi için)
- B sınıfı veya üstü sürücü belgesine sahip olmak (Sadece (T) Plaka kiralama ihalesi için)
- Yukarıdaki tabloda yer alan (T) plakaların kiralama ve arsaların satış ihaleleri, tabloda belirtilen tarih ve saatte belediyemiz hizmet binasının ikinci katında bulunan toplantı odasında İhale Komisyonu Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
İlan olunur. 21.11.2025
Halil ÇALLI
Belediye Başkanı
