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Gündem Üsküdar Belediyesi'nde seçim günü: Başkan vekili belli olacak
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Üsküdar Belediyesi'nde seçim günü: Başkan vekili belli olacak

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Üsküdar Belediyesi'nde seçim günü: Başkan vekili belli olacak

AK Partili Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in trafik kazasında vefat etmesi sonrası Üsküdar Belediyesi'nde bugün yeniden seçim yapılacak.

Üsküdar Belediye Meclisi, 15 Ekim’de geçirdiği trafik kazası sonucu Dündar Ziya Gültekin’in hayatını kaybetmesi sonucu boşalan başkanlık koltuğu için bugün belediye başkan vekilliği seçimi gerçekleştirilecek.

Sinem Dedetaş’ın yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp belediye başkanlığından haklı olarak uzaklaştırılmasının ardından, 5 Ağustos’ta gerçekleştirilen ilk seçimde Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçilmiş, ancak seçime ilişkin AK Parti’nin itirazı üzerine mahkeme seçimin tekrarlanmasına karar vermişti.

 

8 Eylül’de yenilenen seçimde ise AK Parti’nin adayı Dündar Ziya Gültekin, kullanılan 42 oyun 23’ünü alarak Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçilmişti. Gültekin’in 15 Ekim’de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesinin ardından belediye başkan vekilliği için bugün Üsküdar Belediye Meclisi’nde tekrar seçim yapılacak. Diğer seçimlerden farklı olarak bu seçimde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve YENİ Parti ayrı adaylar çıkaracak. Cumhur İttifakı ise ortak adayla seçime katılacak.

Seçim öncesi belediye binası önünde polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alınırken, seçimin saat 10.00 sıralarında başlaması bekleniyor.

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