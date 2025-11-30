ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 4 ADET KİRALAMA VE CİRO PAYLAŞIMI İLANI



1. İstanbul, Üsküdar Çocuk Köyünde bulunan ve aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen yerlerin 12 ay süre ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Açık İhale ile Kapalı Teklif Usulü 35/a maddesine göre kiralama ve ciro paylaşımı işi yapılacaktır.

2.İhale Üsküdar Belediye Encümen Salonu'nda, 11.12.2025 tarihinde, Perşembe günü, saat: 10.00’dan itibaren sırayla, Belediye Encümenince yapılacaktır.

Satış Noktası Sayısı İhale Konusu Muhammen Bedeli Geçici Teminat Bedeli Muhammen Bedel İhale Tarihi ve Saati 1 noktada Et Döner-Tavuk Döner Satışı Ciro paylaşımı artışı 762.480,00 TL

25.416.000 TL

11.12.2025 tarih, saat:

10.00 itibariyle sırasıyla 1 noktada Gözleme-Kumpir Satışı Ciro paylaşımı artışı 344.088,00 TL

11.469.600 TL

11.12.2025 tarih, saat:

10.00 itibariyle sırasıyla 1 noktada Ekmek Arası Köfte, Ekmek Arası Sucuk ve Dana Hamburger Satışı Ciro paylaşımı artışı 963.720,00 TL

32.124.000 TL

11.12.2025 tarih, saat:

10.00 itibariyle sırasıyla 1 noktada Kuşgözü Lahmacun, Dilim Pizza Satışı Ciro paylaşımı artışı 547.200,00 TL

18.240.000 TL

11.12.2025 tarih, saat:

10.00 itibariyle sırasıyla





3. Kiralama ve ciro paylaşımına ilişkin şartnameler, Üsküdar Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesinde görülebilir ve 5.000,00 TL (Beş bin TL ) ücret karşılığında satın alınabilir.



İHALEYE KATILABİLME SARTLARI

İhaleye katılabilmek İçin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 45. ve 74. maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak Şarttır.

Buna göre

İstekliler söz konusu kiralama ve ciro paylaşımı ihalesine katılabilmek için geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubunu İbraz edecektir. Şartname Makbuzu.(İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır ve şartları da kabul etmiş sayılır.) “Vergi borcu yoktur” yazısı, “SGK borcu yoktur” yazısı, Vergi Levhası, Gerçek Kişiler için, e-Devletten alınmış güncel Nüfus Cüzdanı Sureti, Gerçek Kişiler için, e-Devletten alınmış güncel İkametgâh Belgesi, Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan İhalenin yapılmış olduğu yıl İçerisinde alınmış güncel ticaret odası faaliyet belgesi (sicil kayıt belgesi), İsteklinin şirket olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya İmza sirküleri Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, Şirket ya da şahıslardan istenen belgelerin asıl olması gerekmektedir.



Kiralama ve ciro paylaşım İhalesine teklif verecekler; teklif dosyalarını, şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 11.12.2025 tarih, saat:10.00 ‘dan önce Üsküdar Belediyesi Encümenine teslim edeceklerdir, Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon(TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

5. Kiralama ve ciro paylaşımı işinin geçici teminat bedelinin aşağıdaki hesaba yatırılması gerekmektedir.

Banka Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı(Vaklfbank) İban TR750001500158007316870485

İhale İle İlgili olarak her türlü vergi, resim, damga vergisi, harç masrafları ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir. İhale Komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN02347919