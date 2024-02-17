URLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
URLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Davacı MALİYE HAZİNESİ aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Mahkememizce 29/09/2023 tarihinde keşif yapıldığı bilirkişilerce düzenlenen 27/11/2023 havale tarihli bilirkişi raporunda "1- Dava konusu A2 harfi ile gösterilen 146.819 m2 alan idari olarak Urla İlçesi, Kuşçular Mahallesi Mülki sınırlan içerisinde kalmaktadır.
2-Kuşçular köyü kadastro çalışmaları ise ilk tesis kadastrosu 28/10/1977 tarihinde sonuçlandırılmıştır. Sonrasında yapılan kısmi kadastrolar sırasıyla 27/12/1982, 10/02/1983, 01/06/1987 tarihlerinde sonuçlandırılmıştır.
3-Dava konusu A2 harfi ile gösterilen 146.819 m2 alan ve Yargıtay karan gereği orman alanı olduğu kesinleşen Al harfi ile gösterilen 635.504 m2 alan; Mayıs 1935 tarih cilt 30 cilt 21 sayfa 25 sıra nolu tapu kaydının sınırlarının kapsamı içinde kaldığı anlaşılmaktadır.
4-Davaya konu A2 harfi ile gösterilen 146.819 m2 alanın tamamı yukanda gerekçeleri ile birlikte aynntılı olarak açıklandığı üzere Devlet orman sahası içerisinde ve ORMAN SAYILAN ALANLAR dandır.
5-Dava konusu A2 harfi ile gösterilen alanın ortalama eğimi %27 olarak hesaplanmış olup toprak muhafaza karakteri taşımamaktadır.
6-Dava konusu A2 harfi ile gösterilen taşınmazın dava açma tarihindeki değeri: 4.916.674,67 ETL((Eski Türk Lirası) görüşü bildirilmiştir. Mahkememizce tebligat yapılamayan;
DAVALILAR :AHMET CELALETTİN CANSUNAR MİRASÇISI TÜLİN UTKU CANSUVAR - AHMET MİTHAT AKALTAN MİRASÇISI MURAT AKALTAN - ALİ YURDAŞEN - AYHAN YAR - AYLA GÜRER YÜM - BERNA ALPAR - İREM KAVURCU - GÜLAY TÜRKOĞLU -GÜNER ÖZTEN-HÜSEYİN BEDRİ BOZKIRAN - HÜSEYİN SABRİ SARIGÖZMEN- LOKMAN AKYÜZ MİRASÇISI MUSTAFA AKYÜZ - MEHMET ARİF TAMAÇ - MEHMET ARİF AKSOY MİRASÇISI AHMET AKSOY -MERAL İKİARKA ERGUN -MUZAFFER YÜKSELENAY MİRASÇISI MAHMURE YÜKSELENAY - MÜVEDDET NURAN İLTUS -NEMİKA ÜNSAL - ÖZKAN SÖKMEN - SEYYAR HASKAL BAĞDAT - ŞADİ YILMAZ ÖZTAN MİRASÇISI MEHMET ÖZTAN - ŞADİ YILMAZ ÖZTAN MİRASÇISI R LEYLA ÖZTAN -TÜRKAN PLEVNE - ÖZDEN COŞKUNER - ÖZDEN DEMİRAL ÇOŞKUNER - RUHİ TUNAKAN VE MÜNEVVER TUNAKAN MİRASÇISI AYŞE İN TEMİZ RUHİ TUNAKAN VE MÜNEVVER TUNAKAN MİRASÇISI HATİCE BAYINDIR - RUHİ TUNAKAN VE MÜNEVVER TUNAKAN MİRASÇISI RUKİYE TUNAKAN - A SİNAN KİNG - ABBAS BARIŞ KANAR - ABDULBAKİ ÖZGEN KARAGÜLLE - ABDULHALİM NABİ ÖZÖKTEM -ABDULLAH ELİGÜR - ABDULLAH KARACAOVALI - ABDURRAHMAN SAMİ ARSE - ABDÜLKADİR MUTAHAR KÖKGİL MİRASÇISI MELEK KÖKGİL - ABDÜLKERİM BAŞIKOĞLU - ABİDİN DOĞAN - ABİDİN ÖZOL - ADİL EVREN - ADNAN TAŞPINAR - AHMET AKİ - AHMET ALPAN -AHMET BERTAN - AHMET EDES -AHMET EKİZ - AHMET EKMEN - AHMET KARBAŞ - AHMET KURTTEKER - AHMET ÖNER - AHMET ÖZDEMİR - AHMET ŞİRANLI AHMET CELALETTİN CANSUVAR MİRASÇISI EMİN CANSUVAR - EMİNE CANSUVAR - A. SENİHA CANSUNAR - AHMET DOĞAN BÜKÜKES - AHMET HAMDİ GÜLTEKİN -AHMET İZZET ERGENELİ - AHMET MAHİR ADADATAŞ - AHMET MİTHAT AKALTAN MİRASÇILARI AYTEN AKALTAN - AHMET MUZAFFER KAZIM ACAR - AHMET NAFİS TOPGÜL -AHMET NEVZAT DURUMAN -AHMET NURİ TEMİZÇALI MİRASÇISI AYNUR TEMİZÇALI - AHMET NURİ TEMİZÇALI MİRASÇISI ERGUN TEMİZÇALI - R ERSAN TEMİZÇALI - R ERSİN TEMİZÇALI - AHMET ONUR MİRASÇISI SAİME ONUR -AHMET ÖZGÜLEN MİRASCISI HALUK ÖZGÜLEN - HALE ÖZGÜLEN - AHMET REMZİ BABALI -AHMET SAİM İNCEER - AHMET SELAHATTİN ÇAĞLAYAN MİRASÇISI MAHMUT CELAL ÇAĞLAYAN - AHMET SEYFETTİN YEĞENOĞLU - AHMET TURAN TEKİNALP - ALAATTİN YILMAZ ERGİNÖZ - ALİ BAKAN - ALİ KARALLI - ALİ POYRAZ - ALİ GALİP KORKMAZ MİRASÇISI HALİDE DENİZ KORKMAZ -ALİ GALİP KORKMAZ MİRASÇISI VAHA UFUK KORKMAZ - ALİ NAZMİ DEMİRTAŞ - ALİ NECMETTİN KIŞLAL -ALİ PALİÇKO MİRASÇISI MUSA PALİÇKO - NURİYE PALİÇKO - ÜMRAN PALİÇKO - ALİ RÜKNETTİN ES ALİĞ SAKARYA - ALPASLAN ATABAŞ - ALTAN AKBAY - ARİF BERKTAŞ - ARİF KANSU - ARİF NAMLI - ARİF ÖZDEMİR - ARİF TAFTAF - ARMAĞAN EMİNE ULUŞAHİN -ASUMAN TÜRER MİRASÇISI ÖZKAN BEKİR AÇIKSÖZ - ATİLLA ASİLTÜRK - ATİLLA HALİT TEKER - ATİYE ATAY -AYHEN ÇELEBİ - AYLA ATAY - AYSEL BAŞTUĞ - AYSEL URAL - AYŞE İNCEER - AYŞE NAMLI SOYDAN - AYŞE AYLA KARATAYLI - AYŞE MELİHA ARNO - AYŞE NEŞE AKDOĞAN KUŞADALI- AYŞE NİLSUN DEMİR - AYŞE SIDIKA GENÇOSMANOĞLU -AYŞE TÜRKAN GÜRGÜNEŞ -AYŞEN ÇİNGİN -AYTEKİN AKTULGA -AYTEN CENKÇİLER - AYTEN ULUÖZ - AZİME MORÖY - AZİZE HÜLYA ŞAKRAK - BAHATTİN ÇALOĞLU- BAHRİ KUTLUÖZEN - BAHRİ KÜÇÜK - BAHRİYE SEVİM TUNÇ - BAYRAM ÇORAĞAN - BEDRETTİN ERDOĞAN - BEHİYE ÖNEN - BEKİR AŞÇI - BEKİR BENGÜ - BEKİR SİVASLIOĞLU - BEKİR ÖZKAN BİLSEL - BEKİR SAMİ ÇEVİK -BEKİR SITKI BİLGE-BELKIZ AYŞE CERİT -BURHANETTİN BALKAYA -CAFER EKREMOĞLU -CAVİDE EKİZ -CAVİDE TÜRCAN - CELALETTİN YÜCEL - CENGİZ ATAMAN - CENGİZ AYMUR - CEVAT KERPİÇÇİ - CEVHER BESEN - CEVRİYE ATATUT -ÇAĞLAYAN KURANER - ÇETİN IŞILDAR - ÇETİN KÖRÜKSÜZ -DENGİZ TOPRAK - DİLEK ATAMAN- DİLFİRİZ DEMİRCİ - DOĞAN KARAL - DURAN YILDIRIM -DURMUŞ ÖZSÜMBÜL-DURMUŞ ABDÜLKADİR GÖKSOY - DURSUN UTKU - DÜRİYE BORLUOĞLU - EMİN ÜRENLİ - EMİNE DEMİRCİ -EMİNE IŞIL BIYIKOĞLU - EMİNE MESUDE ÇİNGİ - EMİNE SEBAHAT NAZİKİOĞLU - EMİNE TİRAJE SİHAY EMRE ÇİNGİ - ENGİN ZEYNEP GÜREL - ENVER HERGÜL - ENVER OKTAY - ERASLAN GÜR - ERCAN TARHAN - ERDOĞAN BOLGAN - ERGEZEN DİNÇER - ERGÜL TUNÇBİLEK - EROL İNCEOĞLU -ERSİN GÜDÜL - ERSİN YALIM - ERTAN NAZMİ KUTLUKAN - ERTUĞRUL SERDAROĞLU - ESİN ARCAYÜREK - EŞİM ÖKTE - F SAMİYE ARGUT FADİME GÜLSER TUNCER - FAHRETTİN KÖŞKEROĞLU - FAİK RÜSTEM ARANGİL - FARİS NİHAL IŞIK - FATMA ATAOL - FATMA ÇAMLI - FATMA ÇAMLI - FATMA DENİZ -FATMA ULUTÜRK - FATMA GÜLDEREN CERİT - FATMA GÜLTEN FATMA MELİHA GÜNGÜN - FATMA SAMİYE YAVUZ- FATMA TÜRKAN USLU -ERSİN GÜDÜL- FATMA ÜMRAN EVSEN MİRASÇISI MEVHİBE AKPINAR - FERDANE ÇAKIN - FERİDE ES - FEVZİ VARLIER - FEVZİYE SÖZER -- FEYYAZ GÜVENER - FİKRET BİL -FİKRET CELEPÇİ - FİKRET ERCAN - FİKRET SALDIRAY - FUNDA YUMLU - GÖKHAN UĞURTAŞ - GÜL ERALP -- GÜLBEYAZ GÜÇAVLI - GÜLBEYAZ ÖZER - GÜLÇİN BAYTAŞ ÖZTUNÇ -- GÜLDEN KÖK -GÜLDEREN NUR -GÜLER BAKAN - GÜLSEREN BİRÇEK -GÜLŞEN DOĞU - GÜLTEKİN TÜRKÖZ - GÜLTEN ÖZKAYA - GÜNEL AKDOĞAN -- GÜNER ÇİL - GÜNER METİN - GÜNER SAZYEK - GÜNGÖR BOLGAN - GÜNSEL YAVUZ - GÜRBÜZ MIZRAK - GÜRCAN CANDAN - GÜRCAN PAYAMLIOĞLU -GÜRŞEN MEHMET SEVİNÇ - H İBRAHİM ÖNER - H İSMET KURT - HACER ACAR - HACI GİRGİN -HACI ALİ SAĞIROĞLU GİL - HAKKI ÇAKMAK - HALİL ÇETİN ÖKTE - HALİS DOĞAN -HALİSE BÜYÜKKIRLI ÖLMEZ - HALİT ALGIER - HALİT ÇELENK - HALİT TEKİN DEĞİRMENCİ - HALUK KAYMAK - HALUK ÖZGÜLEN - HAMDİ KARAGÜLLE -HAMDİ SEVİNÇ- HASAN BAKİ - HASAN ÇEVİK - HASAN YILDIRIM - HASAN AKGÜMÜŞ MİRASÇISI ALİ FAİ AKGÜMÜŞ - HASAN DEMİR ÇÖLOK - HASAN HİCRİ YALÇINSOY- HATİCE MENGÜÇ - HATİCE NAMLI - HATİCE ÖZDEN - HATİCE LEMAN TURGAL - HATİCE PERRAN ALGANCI -HATİCE ÜLKER MİRASÇISI BİROL ÜLKER - HAYATİ ÖZSÜMBÜL - HAYATİ TUNALP - HAYRET ALPAN - HAYRETTİN ÖZSOY - HAYRİYE AKAY - HAZIM KINACI MİRASÇISI A SIDIKA KINACI - HAZIM KINACI MİRASÇISI NEVİN KINACI ERİTENER - HİDAYET ALAT - HİKMET DAVASLIOĞLU - HİKMET ERGÜNEY - HİKMET ÖZHAY -KAYGANA MAHALLESİ MUDURNU- HİKMET SELİMOĞLU - HİKMET ŞENGENÇ - HİKMET AKALP MİRASÇISI LEVENT AKALP - HİKMET ATAK MİRASÇISI IŞIK KURT -HİLMİ SAĞMAN -HÜKMÜ TAŞTAN -HÜSAMETTİN KAHRAMAN - HÜSEYİN BEKER - HÜSEYİN ÇAM - HÜSEYİN KARACA -HÜSEYİN AVNİ KIZILTEPE -HÜSEYİN ERTAN UTKU-HÜSEYİN RÜŞTÜ AKPINAR - HÜSEYİN TEMEL- HÜSEYİN TURGUT TUNCEL - HÜSNİYE ÇELİKOĞLU -IŞIK AKSOY - IŞIL PİŞKİN -İBRAHİM BAYAMLOĞU İBRAHİM ÇAPÇI - İBRAHİM OLUKLU - İBRAHİM ÖZGENTAŞ - İBRAHİM ŞAHİN - İBRAHİM ÜNER -İBRAHİM YİĞİT -İHSAN ARIKAN -İHSAN MORÖY - İHSAN ÖZER - İHSANÜNAL MİRASÇISI LÜTFİYE ÜNAL - İLGİ TÜFEKÇİOĞLU - İLHAN YÜCEL - İLKNUR ERDİR - İLYAS ÖZÇELİK - İNAYET ATAKAN -İNCİ ERALP-İNCİ GÜDÜL - İRMA BASRİ GÜLTEKİN - İSMAİL GÜZEL DEMİRCİ -İSMAİL YARIMKAYA - İSMAİL AKİF ARIMAN - İSMAİL FİKRİ KOLAT -İSMAİL HAKKI ALSAN - İSMAİL HAKKI BIYIKOĞLU - İSMAİL HAKKI KÖKER -İSMAİL HAKKI YÜCEL - İSMAİL RAİF KÜLÜNK - İSMET BAKAN - İSMET CİN -İSMET GEDİK - İZZETTİN CİNKILIÇ -KADİR ÇELEBİOĞLU - KADİR TECİMENOĞLU - KADRİ TEKSÖZ - KADRİ ŞEFİK GEMEN - KADRİYE ERKAN - KADRİYE ÖZALP - KADRİYE ULUSOY - KAMİL KÖSE - KAMİL YUMRUKÇAL - KAMİLE YARDAŞ - KAMURAN BEKLİM - KAYA NUR ALTACA - KAZIM YAMANOĞLU -KAZIM YILMAZ - KEMAL ARIKAN -KEMAL BABUR - KEMAL ERGİN-KEMALKARPAT -KEMAL OKCAN-KEMAL YÜCEL- KEMALETTİN BAYTAŞ - KENAN ERGİN MİRASÇISI BERRİN TOPÇUOĞLU - KENAN ERGİN MİRASÇISI M FAZLI ERGİN -KENAN ERGİN MİRASÇISI NESRİN KUŞOĞLU PAKİZE ERGİN - ZERRİN DOĞAN - LALE ALINAK - LEVENT AKAR - LOKMAN AKYÜZ MİRASÇISI SEDAT AKYÜZ -LÜTFÜ KUTLUÖZEN - M BEDRİ KAYA - M MUAMMER SOYSALAN -M NADİR ULUÇ - M TAHİR KAPLAN ARINCI - M YÜKSEL AKTAN - M YÜKSEL ÇAVDAR - M YÜKSEL ÇİNİCİ - MAHİDE ŞENSÖZ- MAHİR DERİN - MAHİZAR ÖZER - MAKBULE OLCA - MEBRURE HİKMET TÜZ - MEDİHA SAVAŞ - MEDİHA TEKİN - MEDİNE ÇİĞDEM DOĞRUOL - MEHMET AKSOY - MEHMET AYKAN - MEHMET BARMENBEK - MEHMET İNCELEN - MEHMET KÖKPINAR - MEHMET ÖZLÜ - MEHMET TİRYAKİOĞLU -MEHMET YAMAN - MEHMET ACAR MİRASÇISI RECAİ ACAR - MEHMET ACAR MİRASÇISI SEBAHAT ACAR - MEHMET ACAR MİRASÇISI SEZAİ ACAR -MEHMET ARİF AKSOY MİRASÇILARI IŞIK AKSOY -MEHMET AYHAN ERDEMLİ-MEHMET CAVİT CELAYİR - MEHMET CEMAL ALTAN MİRASÇISI ALİ CEM BERK ALTAN - MEHMET CEMAL ALTAN MİRASÇISI NERİMAN EKİN ALTAN - MEHMET CEMAL ALTAN MİRASÇISI SADET CEMREN ALTAN-MEHMET CEMAL ALTAN MİRASÇISI ZİYA CEMAL EGE ALTAN MEHMET CEMİL DENKTAŞ - MEHMET EMİN HAŞLAMA - MEHMET GÜNDOĞDU ÜSTÜN -MEHMET HAMZİ GÜNALP- MEHMET HAYATİ ERALP -MEHMET KARACABEY MİRASÇISI SEMA KARACABEY - TUĞBA KARACABEY -MEHMET KUTUP MİRASÇISI EMEL HATİCE KUTUP ŞEHİRLİOĞLU - HASAN NEJAT KUTUP - MERAL KUTUP ALTINBİLEK - MEHMET NURİ ÖZALP - MEHMET REŞAT İZBIRAK-MEHMET ŞERİF ÖZCAN ÜSTÜN - MEHMET UĞUR TÜRKMENOĞLU - MEHMET YAVUZ ÜSTÜN -MEHMET ZİYA KAHRAMAN - MELAHAT ENGİN - MELAHAT GÜNERİ - MELEK KÖKGİL - MELEK KARGI MİRASÇISI EMİNE KARGI - MELİH KOÇER - MELİHA EKMEN - MEMİŞ CEMAL ATAMAN -MERAL GÜLDERE - MERAL KARAALİ - MERAL KÖYMEN - MERAL PELİSTER - MERVE NAZLI ERALP MUMCU - MESUT SEVDİM - MEVLUDE UÇANER - MUALLA PİŞKİN - MUALLE SÜMER - MUALLE SEVİM GÜVEN -Özveren - MUAZZEZ ALAT TÜRKOĞLU - MUHİTTİN DEMİRTAŞ - MUHİTTİN SÖYLEMEZOĞLU - MUHSİN TEKMEN MİRASÇISI GÜZİN TEKMEN - MESUDE TEKMEN - MURAT BAHA SOYSAL - MUSTAFA CENGİZ - MUSTAFA GÖKÇEK - MUSTAFA YANIK - MUSTAFA FİKRET OLCAR - MUSTAFA HALUK AFŞAROĞLU - MUSTAFA LÜTFİ ÇAMLI - MUSTAFA MÜMTAZ ERDOĞAN - MUSTAFA TEFİK YETKİNER -MUZAFFER BÜLBÜL-MUZAFFER ERSAN - MÜBAHAT ŞÖLEN - MÜJDE ZEHRA SURAT - MÜJGAN GÖKER - NACİYE YAVUZ -NADİR KARAKAŞ - NADİRE ERDOĞAN - NADİRE VURAN - NAHİT BAŞOĞLU - NAZIM ÖZKOLAY - NAZIM YILMAZ - NAZİFE BEZEK -NAZİYE ÇULHAOĞLU - NAZMİYE GÖKDEMİR - NEBAHAT AKGÜN MİRASÇISI MESUT ÜMİT AKGÜN -NEBAHAT AKGÜN MİRASÇISI SEMRA SEVİM ÖZALTIN - NECATİ ESİN - NECATİ TUZLUOĞLU-NECDET GÜÇAVLI-NECDET GÜNAL-NECDET ÖZBAYSAL- NECDETTİN YASAK - NECMETTİN ÇELEBİ - NECMİYE ÖZÇAYIR - NEDİM AKÇA -NEDRET TÜRKÖZ-NEJAT KUYUMCUOĞLU MİRASÇISI AHMET KUYUMCUOĞLU NESRİN KUYUMCUOĞLU - YEŞİM ENSARİ - NERİN TEKİNALP - NERMİN SPOR - NERMİN YENER-NESRİN ÖZKURTUL -NEŞET ÖZIŞIK - NEVİN ÇOKDEĞERLİ - NEVZAT EŞME NEVZAT UTKU -NEZAHAT AĞAR - NİHAL KARAGÜLLE - NİHAT ÖZDEMİR - NİHAT ÖZKUL - NİLÜFER AYTAR - NİYAZİ ÖZÇELİK - NİYAZİ NURİ DENİZ - NİZAN USAR - NURAL KÖYMEN - NURAN BERKALP -Bulut - NURAN DEMİRDÖĞEN - NURAN SÖZÜŞAN - NURETTİN ENEN - NURETTİN SARAL - NURİ AYDOĞAN NURİ ÖZALTUN - NURİ OĞUZ MİRASÇISI MUZAFFER ORGUN - NURİ OĞUZ ORGUN MİRASÇISI ÜLKÜ ORGUN - NURSEL URAL - NURTEN ALPAY - NURULLAH GENCEN - NÜKHET OKYAY - OKTAN GÜNER - OKTAY ŞENER MİRASÇISI ADVİYE ŞENER - OLGAR YUMLU - ONUR AKGÜN - ONUR YALÇIN -ORHAN KABA - ORHAN KORKUT -ORHAN ÖCAL - ORHAN ŞAHİNOĞLU-ORHAN ZAİM HOŞCAN -OSMAN ATAMAN - OSMAN DEMİRCİOĞLU - OSMAN MENEKŞE - OSMAN TAŞYARAR - OSMAN TEKOK - OSMAN DOĞAN BERİKER - OSMAN IŞIK NAZİKİOĞLU - OSMAN NURİ BÜLBÜL - OSMAN NURİ ÖZBİLGİN - ÖMER AYDOĞAN - ÖMER DOĞAN POYRAZ -- ÖMER LÜTFİ NAMLI - ÖMER NACİ BAYAMLIOĞLU - ÖMER SEBAHATTİN ALPAR MİRASÇISI TÜRKAN ALPAR - ÖNDER BERKSAN - ÖZCAN KİP - ÖZCAN ÇETİN KÖRÜKSÜZ - ÖZDEMİR AKMUT - ÖZER ÖLÇMEN - PERİHAN ÖZGENTAŞ - PERİHAN SOYTAN - PERVİN ADADAŞ - - RAFET TÜMER - RAHMİ ÇALIŞKAN - RAMAZAN ÇOLAK - RAŞİT DEMİREL - RAŞİT DEMİRYOL - RAZİYE ÇINAR - RECEP SAVAŞ SALTÜRK - REFİK KUTLUÖZEN - REKAİBE HAZER - RESA BALKAN - REZZAN MORDALGA - RIFAT GÖZDAŞOĞLU - RIFAT GÜLER - RUHAN KAMSIZ - RUHİ ÇOKDEĞERLİ -RUHİ TURAN - RÜŞTÜ ÇORAĞAN -RÜŞTÜ YÜCE - SAADET ACAR KAMALIOĞLU -SABAHAT ÇETİN - SABAHAT YUMLU - SABAHATTİN ÖKTENAY - SABAHATTİN SERTOĞLU - SACETTİN VEZİROĞLU - SAFA TANGÖR -SAİT ALİ KÜLAHLI - SAMİ DOĞAN - SAMİ GERDAN -SANİYE MENGÜÇ MİRASÇISI HATİCE MENGÜÇ - SECAATTİN KUTLU - SELAHATTİN İREM -SELAHATTİN TUYGUN - SEMA İLKDOĞAN - SEMA NURTEN YURTTUTAN - SEMİHA AYGÜN - SERPİL DESTEK -SERVET CİNKILIÇ - SEVGİ GÖZDAŞOĞLU - SEVGİSER YUMLU -SEVİM ERGÜNEY - SEVİM KÜLÜNK - SEVİN AKARLI - SEYFİ TETİK - SEYFULLAH PEHLİVAN - SEYİT BAYAMLIOĞLU - SEZAİ SALTOĞLU -SIDDIKA NURTEN ÖZER - SIRRI KARALLI -SOLMAZ TÜFEKÇİLER -SUAT ÜLKER SUZAN ÖZBOZKURT -SUZAN MERAL KIZILYELLİ - SÜHEYLA TÜRKMEN - SÜLEYMAN BEKEN - SÜLEYMAN ÇINAR - SÜLEYMAN PİŞKİN - Ş HÜSAMETTİN ALPAR VARİSİ TÜRKAN ALPAR - ŞABAN KOLTUK - ŞAKİR ÇELİK - ŞAKİR ÖKMEN - ŞAMAN TUNCAY BARTU - ŞAZİYEF KEHA - ŞEFİK TÜRKER DİKMEN - ŞENCAN ÖZMEN - ŞENİZ OK - ŞERAFETTİN GAMSIZ - ŞEVKİ GÖKTAŞ - ŞEYHULLAN SUNAY - ŞİNASİ KARAHAN -ŞİNESİ BEZEK - ŞÜKRAN AKKOÇ - ŞÜKRAN BİNGÜL - ŞÜKRAN OKUTMAN - ŞÜKRAN ZALOĞLU -ŞÜKRÜ ÇIPAN - ŞÜKRÜ ÖZSÜMBÜL - ŞÜKRÜ SARICI - ŞÜKRÜ BAŞER MİRASÇISI İBRAHİM BAŞER - TACETTİN MADEN - TAHİRE DİRİ -TAHSİN ÇELİK - TAMER ARPACI - TANSİM POLAT - TAYYAR ÇINAR - TEFİK BÜLENT GÜRMAN - TEFİK FİKRİ GÜMÜŞAL -TEFVİK FİKRET BEKCAN - TUFAN ÖZÇAYIR - TUFAN ÖZÇAYIR TUNCAY SADİ POYRAZ - TURAN UÇKUN - TURGAY ATAMAN - TÜLAY KÖKTUNA - TÜLİN ERGİYDİREN - TÜRKAN ALKIŞ - TÜRKAN ALPAR - TÜRKAN ARTUN - TÜRKAN KIYMAZ - TÜRKAN OK - TÜRKAN OKYAY - UĞUR İNAN -UĞUR PİŞKİN - ULCAY DAĞİSTANLI - ÜLKÜ İLHAN - ÜMMET ÖZGEN - VAROL MERTDOĞAN MİRASÇISI AYSEL MERT DOĞAN - VAROL MERTDOĞAN MİRASÇISI ELİF GÜLIŞIN MERTDOĞAN - VEDAT ALİ ÖZKAN MİRASÇISI M ADİL ÖZKAN - VELİ BEYGİRCİ -VELİ KARA- VEYİS KAVRAK MİRASÇISI ZEHRA TANTUR - YAŞAR ÖZEL -YAVUZ BİLGİN - YAVUZ DOĞAN - YAVUZ YERLİKAYA -YENAL TEKER - YENER ARIKAN MİRASÇISI ALİ ARIKAN -YILAYDIN DİKER - YILDIR ATAKURT -YILDIZ BİLSEL -YILDIZ DURALI -YILMAZ ATLAMAZ -YILMAZ CİVAN- YILMAZ GÜRCÜ -YILMAZ SAĞLIM-YURDA IŞIKKURT -YÜKSEL ÖZTAN - YÜKSEL YAVUZ - ZAFER SEÇİM TUNCER-ZAİDE BERRİN KAPTAN MİRASÇISI ŞANSAL ARSLANKAY -ZEHRA TONTU - ZEKİ ERDENİZ - ZEKİ ŞAİROĞLU - ZENNUBE NURSEN ÖZBAY -ZEYNEP DURMAZER -ZİHNİ TAŞKIRAN- ZİYA KARDAŞ - ZUHAL BAYKAL -ZÜBEYDA GÖN -ZÜHRE NEVİN YURDAL - TEOS TATİL KÖYÜ KOOPERATİFİ ' NE BİLİRKİŞİ RAPORU OLMAK ÜZERE, BİLİRKİŞİ RAPORUNA HMK 281. MADDESİ GEREĞİNCE TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN İKİ HAFTA İÇİNDE İTİRAZ ETMEDİĞİNİZ TAKTİRDE BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ ETME HAKKINDAN VAZGEÇMİŞ SAYILACAĞINIZ İHTAR VE TEBLİĞ OLUNUR.
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 22/01/2024
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Basın No: ILN01986210