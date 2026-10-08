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Ekonomi Uraloğlu: Kalan iki hat bitince Halkalı-Kapıkule yolcu süresi 4 saatten 1,5 saate inecek
Ekonomi

Uraloğlu: Kalan iki hat bitince Halkalı-Kapıkule yolcu süresi 4 saatten 1,5 saate inecek

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Uraloğlu: Kalan iki hat bitince Halkalı-Kapıkule yolcu süresi 4 saatten 1,5 saate inecek

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, kalan iki hat tamamlanınca Halkalı-Kapıkule süresinin 4 saatten 1,5 saate ineceğini söyledi. Çerkezköy-Kapıkule 9 Ekim'de açılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çerkezköy-Kapıkule hattının doğu tarafındaki Ispartakule-Çerkezköy ve Halkalı-Ispartakule hatları da tamamlandığında Halkalı ile Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresinin 8,5 saatten 3,5 saate düşeceğini açıkladı.

Uraloğlu, 8 Ekim'de Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki garda incelemelerde bulundu ve basın açıklaması yaptı. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın en uzun etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde çalışmalar tamamlandı. Tamamlanan kesimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim'de Babaeski Garı'nda düzenlenecek törenle hizmete açacak.

Uraloğlu açılışa ilişkin, "Türkiye'nin Avrupa demir yolu ağına yüksek standartlarda bağlandığı ve Orta Koridor'un batı ucunu güçlendiren bir stratejik eserimizi daha milletimizin hizmetine sunmanın gururunu yaşayacağız" dedi. Bakan, hattı "Orta Koridorun Avrupa'ya açılan en kritik kapısı" olarak niteledi; Bakü-Tiflis-Kars ile başlayıp Marmaray ile Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan demir yolu zincirinin son ve en önemli halkası olduğunu söyledi.

Hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayısı 11'den 14'e çıkıyor

9 Ekim'de hizmete girecek kesimle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı trenle buluşacak; hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayısı 11'den 14'e çıkıyor. Sıfırdan inşa edilen 2 bin 251 kilometrelik hızlı tren ağı da 353 kilometrelik ray serimiyle 2 bin 604 kilometreye ulaşıyor. Uraloğlu, "Trakya, artık Anadolu'nun hızlı tren haritasının Avrupa'ya açılan son halkası değil; o haritanın bizzat parçası oluyor" diye konuştu.

Ispartakule-Çerkezköy ve Halkalı-Ispartakule hatlarının tamamlanmasıyla yıllık yolcu kapasitesi 600 binden 3,4 milyona, yıllık yük kapasitesi 1,5 milyon tondan 9,6 milyon tona çıkacak. Uraloğlu, "Özellikle İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya'daki organize sanayi bölgelerimiz ile limanlarımız Avrupa pazarlarına çok daha hızlı ve rekabetçi şartlarda erişecektir" ifadesini kullandı.

Hat saatte 200 kilometre işletme hızına göre inşa edildi

Hem yolcu hem yük taşımacılığına uygun proje kapsamında 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 61 üst geçit, 53 alt geçit ve 175 menfez inşa edildi. Uraloğlu, elektrifikasyon ve sinyalizasyonu tamamlanan hattı çift hatlı, elektrikli, Seviye-1 sinyalli ve saatte 200 kilometre işletme hızına göre inşa ettiklerini, test sürüşleri ile sertifikasyon süreçlerini de tamamladıklarını anlattı. Projenin finansmanında kısmen Avrupa Birliği'nin IPA fonu da kullanıldı.

Hattın 69 kilometrelik Ispartakule-Çerkezköy etabında çalışmalar sürüyor. Uraloğlu, "Ispartakule'yi Halkalı'ya bağlayacak yaklaşık 7 kilometrelik son kesimde de yapım çalışmalarını bitirmek üzereyiz. O kesimi de bu yıl bitmeden açmayı planlıyoruz" dedi.

Hedef, 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayısını 27'ye çıkarmak

Demir yolunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den bu yana devlet politikası haline getirdiklerini söyleyen Uraloğlu, ağın 10 bin 948 kilometreden 14 bin 272 kilometreye ulaştığını, sıfırdan 2 bin 604 kilometre hızlı tren hattı inşa edildiğini kaydetti. Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum ve Karaman-Ulukışla hatlarının yapımı sürüyor; Çorum-Merzifon ile Merzifon-Havza kesimlerinin ihaleleri yapıldı. Uraloğlu, "İnşallah, 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 14'ten 27'ye yükselteceğiz" dedi.

İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi'nin ihalesi 14 Ekim'de

Orta Koridor üzerinden ikinci bir kapı açacak 224 kilometrelik Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir yolu Projesi'nin başarıyla ilerlediğini aktaran Uraloğlu, proje aşamasındaki Kalkınma Yolu ile Basra Körfezi'ni Irak'taki Büyük Fav Limanı'ndan başlayarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak yeni bir lojistik omurga oluşturduklarını söyledi. Türkiye'deki kesimi Ovaköy'den başlayıp Edirne'den çıkacak Kalkınma Yolu'nun en önemli halkalarından biri olacak İstanbul Kuzey Demir yolu Geçişi Projesi'nin ihalesi 14 Ekim'de yapılacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçirilecek projeyle İstanbul Boğazı'nda Marmaray'a alternatif yeni bir demir yolu hattına kavuşulacak.

Uraloğlu konuşmasının son bölümünde, Çerkezköy-Kapıkule Hattı Projesi'nin Avrupa Birliği ile iş birliği içinde hayata geçmesi için uzun zamandır çaba harcanan yegane yapım projesi olduğunu belirterek, "Bu hatla birlikte gelişmeye başlayacak ticari hareketlilik bölge insanımızın ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına büyük faydalar getirecek" ifadesini kullandı.

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