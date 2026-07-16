ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

TAŞINMAZIN SATIŞ İHALESİ İLANI

MADDE 1- Mülkiyeti Ünye Belediye Başkanlığına ait aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü (artırma) ile (şartnamede belirtilen şartlar dahilinde) satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

Sıra No Mevkii/ Nevi/ Ada/Parsel Yüzölçümü m² Muhammen Satış Bedeli Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi İhale Saati 1 Hamidiye Mahallesi 6177 ada 2 parselde bulunan arsa nitelikli taşınmaz Ünye/Ordu 2414,13 m² 36.100.000,00₺ 1.083.000,00₺ 03.08.2026 10:00

MADDE 2- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri, mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir ve ücret karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanı (şartname) almaları zorunludur.

MADDE 3-2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü (artırma) ile yapılacak satışta, satış bedelinin peşin ödenmesi halinde herhangi bir faiz uygulanmaz. Taksitli ödeme tercih edilmesi halinde satış bedelinin %50’si peşin, kalan %50’si ise takip eden aylarda 5 eşit taksitle ödenecektir. Taksitli ödemelerde, ödenmeyen satış bedeli tutarı üzerinden sözleşme tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için 3095 sayılı “Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun” hükümleri doğrultusunda kanuni faiz uygulanır.

MADDE 4- Taşınmaz satış ihalesi, tabloda belirtilen tarih ve saatte Kaledere Mahallesi Belediye Cad. No:3 Ünye/ORDU adresinde bulunan Ünye Belediyesi Başkanlık Makamı Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü (artırma) ile yapılacaktır.

MADDE 5- İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale için istenilen belgeleri eksiksiz olarak dosya halinde Kaledere Mahallesi Belediye Cad. No:3 Ünye/ORDU Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne en geç 03.08.2026 Pazartesi günü saat 09:00’a kadar teslim etmeleri gerekmektedir. İhaleye katılmak isteyen istekliler ihaleye katılabilme şartlarına ilişkin bilgi ve belgeleri bir zarf içerisine konularak zarfın üzerine isteklinin adı soyadı veya ticaret unvanı, açık adresi ve başvuru dosyasının hangi işe ait olduğu yazılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif sahibi Encümende hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif en son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

MADDE 6-İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır;

A)Gerçek Kişilerden İstenen Belgeler:

1.Noter tasdikli imza beyannamesi (asıl), ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel örneği.

2.Nüfus kayıt örneği (asıl veya onaylı).

3.Yerleşim yeri belgesi (ikametgâh) ve iletişim bilgileri (telefon, faks, elektronik posta) (Ek-1).

4.Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (asıl).

5.Vekâleten katılım halinde, noter tasdikli vekâletname ve vekilin noter onaylı imza beyannamesi (asıl), ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olmalıdır.

6.İhale dokümanı (şartname) bedelinin yatırıldığına dair makbuz (asıl).

7.Mevzuat hükümleri gereği, ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait Ünye Belediyesine herhangi bir muaccel borcu bulunmadığına dair belge.

8.Yasak fiil veya davranışlar ile ihale dışı bırakılma koşullarını taşımadığını gösteren, ihale dokümanındaki örneğe uygun taahhütname (Ek-2).

9.Yer görme formu (Ek-3).

10.İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

11.Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.(Ek-4)

B)Tüzel Kişilerden İstenen Belgeler

1.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri (asıl) ve Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi.

2.Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan ihale yılı içinde alınmış güncel oda kayıt belgesi (asıl).

3.Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (asıl).

4.Ortak katılım olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (asıl).

5.Vekâleten katılım halinde, noter tasdikli vekâletname (asıl) ve vekilin noter onaylı imza beyannamesi ile şirket imza sirküleri, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olmalıdır.

6.İhale dokümanı (şartname) bedelinin yatırıldığına dair makbuz (asıl).

7.Tüzel kişiliğin Kanuni adresini belirten adres beyanı (Ek-1).

8.Mevzuat hükümleri gereği, ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait Ünye Belediyesine herhangi bir muaccel borcu bulunmadığına dair belge.

9.Yasak fiil veya davranışlar ile ihale dışı bırakılma koşullarını taşımadığını gösteren taahhütname (Ek-2).

10.Yer görme formu (Ek-3).

11.Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile yönetimindeki görevlerini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

12.İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

13.Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.(EK-4)

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi gereğince ilan olunur.

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Basın No: ILN02511205