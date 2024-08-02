ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI

MADDE 1- Mülkiyeti Ünye Belediyesine ait aşağıdaki tabloda belirtilen gayrimenkullerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

Sıra No: Mevkii/Nevi/ Ada /Parsel Bağımsız Bölüm (m)² Muhammen Bedel Geçici Teminat Bedeli Tarih İhale Saati 1 Kaledere Mahallesi 5336 Ada 1 nolu Parsel de Sağlık Ocağı Sokak No:12 1. Kat 8 nolu bağımsız bölümde bulunan Ofis nitelikli taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır. Ünye/Ordu 79 m² Bürüt /70,99m² Net yüzölçümlü 2.850.000,00₺ 85.500,00₺ 19.08.2024 14:00 2 Kaledere Mahallesi 5336 Ada 1 nolu Parsel de Sağlık Ocağı Sokak No:12 2. Kat 9 nolu bağımsız bölümde bulunan Ofis nitelikli taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır. Ünye/Ordu 80 m² Bürüt /73,03m² Net yüzölçümlü 3.100.000,00₺ 93.000,00₺ 19.08.2024 14:15 3 Kaledere Mahallesi 5336 Ada 1 nolu Parsel de Sağlık Ocağı Sokak No:12 2. Kat 16 nolu bağımsız bölümde bulunan Ofis nitelikli taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır. Ünye/Ordu 79 m² Bürüt /70,99m² Net yüzölçümlü 2.850.000,00₺ 85.500,00₺ 19.08.2024 14:30 4 Kaledere Mahallesi 5336 Ada 1 nolu Parsel de Sağlık Ocağı Sokak No:12 5. Kat 34 nolu bağımsız bölümde bulunan Ofis nitelikli taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır. Ünye/Ordu 69 m² Bürüt /62,91m² Net yüzölçümlü 2.950.000,00₺ 88.500,00₺ 19.08.2024 14:45 5 Kaledere Mahallesi 5336 Ada 1 nolu Parsel de Sağlık Ocağı Sokak No:12 5. Kat 35 nolu bağımsız bölümde bulunan Ofis nitelikli taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır. Ünye/Ordu 82 m² Bürüt /74,67m² Net yüzölçümlü 3.600.000,00₺ 108.000,00₺ 19.08.2024 15:00 6 Kaledere Mahallesi 5336 Ada 1 nolu Parsel de Sağlık Ocağı Sokak No:12 5. Kat 36 nolu bağımsız bölümde bulunan Ofis nitelikli taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır. Ünye/Ordu 99 m² Bürüt /89,46m² Net yüzölçümlü 3.550.000,00₺ 106.500,00₺ 19.08.2024 15:15 7 Kaledere Mahallesi 5336 Ada 1 nolu Parsel de Sağlık Ocağı Sokak No:12A Zemin+Asma Kat 42 nolu bağımsız bölümde bulunan İş Yeri nitelikli taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır. Ünye/Ordu 87 m² Bürüt /78,67m² Net yüzölçümlü 6.850.000,00₺ 205.500,00₺ 19.08.2024 15:30

MADDE 2- İhaleye ilişkin şartname ücret karşılığında 19.08.2024 tarihi ve saat 12:00’a kadar satın alınacaktır. İstekliler şartname ve eklerini Belediyemiz Bilgi İşlem Müdürlüğü Emlak İstimlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir. Her taşınmaz için ayrı şartname alınacaktır.

MADDE 3- Taşınmaz satış ihalesi tabloda belirtilen tarih ve saatte Kaledere Mahallesi Belediye Cad. No:3 Ünye/ORDU adresinde bulunan Ünye Belediyesi Başkanlık Makamı Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile tabloda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

MADDE 4- İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri eksiksiz olarak dosya halinde Kaledere Mahallesi Belediye Cad. No:3 Ünye/ORDU Emlak İstimlak Şefliği ’ne en geç 19.08.2024 Pazartesi günü saat 12:00 kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İhale katılmak isteyen istekliler ihaleye katılabilme şartlarına ilişkin bilgi ve belgeleri bir zarf içerisine konulur ve zarfın üzerine isteklinin adı soyadı veya ticaret Unvanı ile açık adresi, başvuru dosyasının hangi işe ait olduğu yazılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Postada Meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif sahibi Encümende hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif en son ve kesin teklif olarak kabul edilir ve verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

MADDE 5-İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN :

1) Noter tasdikli imza beyannamesi (Asıl)(İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği)

2) Nüfus Kayıt Örneği

3) Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi (Ayrıca Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri irtibat için telefon numarası, faks numarası ile elektronik posta adresi) (Ek-1)

4) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu. (Asıl)

5) Vekâleten katılması halinde (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış) Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza beyannamesi(Asıl)

6) İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Asıl)

7) Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait Ünye Belediyesinden herhangi bir muaccel borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

8) Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait muaccel sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

9) Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait muaccel vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

10) Yasak Fiil veya Davranışlar ve İhale dışı bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname,(Ek-2)

11) Yer görme Formu(Ek-3)

12) UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sisteminde) kaydının yapılması zorunludur.(Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belge)

B) TÜZEL KİŞİLERDEN

1) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri (Asıl) ile Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi.

2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Odadan son yıla ait oda kayıt belgesi (Asıl)

3) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu. (Asıl)

4) Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1-2-4-5-7-8-9-10-11-12) maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.

5) Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname (Asıl) (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği) ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

6) İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Asıl)

7) Tüzel kişiliğin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,(Ek-1)

8) Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait Ünye Belediyesinden herhangi bir muaccel borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

9) Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait muaccel sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

10) Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait muaccel vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

11) Yasak Fiil veya Davranışlar ve İhale dışı bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname,(Ek-2)

12) Yer görme Formu(Ek-3)

13) Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

14) UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sisteminde) kaydının yapılması zorunludur.(Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belge)

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

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Basın No: ILN02070503