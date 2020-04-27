Ünlü avukattan Ankara Barosu'na 'Ali Erbaş' tepkisi

Ankara Hacı Bayram Camii’nde, temsili Cuma namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hutbesinde "İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor." demişti. Bunun üzerine İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi, sapkınların avukatlığına soyunarak Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hakkında, sapkın LGBT'lilere yönelik nefret söyleminde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun ardından bir skandal açıklama da Ankara Barosu'ndan geldi. Diyanet'in kadın düşmanlığının zeminini hazırladığını ileri süren Ankara Barosu, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş için, "Halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda 'cadı' diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmamalıdır." şeklinde skandal bir iddiada bulundu.

Ünlü avukattan tepki

Yaşananların ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a sosyal medyadan destek yağdı.

Ünlü avukat Mustafa Doğan İnal da, Ankara Baro'sunun söz konusu açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

İnal, paylaşımında ''İslam'a karşı olan nefretini Ali Erbaş şahsında ipe sapa gelmez ifadelerle dile getiren Ankara Barosu! İslam tarihinde ne zaman kadın yakıldı? Sapkın LGBT fikrilerinizin anavatanı batıda yakıldı kadınlar! Sizinle sonuna dek kutuplaşacağız...'' ifadelerini kullandı.

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