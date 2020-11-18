  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Üniversiteler ne zaman açılacak? | Yüz yüze eğitim ne zaman?
Eğitim

Üniversiteler ne zaman açılacak? | Yüz yüze eğitim ne zaman?

Üniversiteler aralık ayında açılır mı? | İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim sene sonuna kadar iptal edildi. Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam edecek. Üniversite öğrencileri ise yüz yüze eğitimin kendileri için ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, yüz yüze eğitim ne zaman? |Üniversiteler ne zaman açılır? | Üniversitelerin açılacağı tarih

Yeniakit Publisher
2020-11-18 19:48:00 -
Üniversiteler ne zaman açılacak? | Yüz yüze eğitim ne zaman?

Üniversiteler ne zaman açılır? Koronavirüs salgını sebebiyle üniversiteler güz döneminde yüz yüze eğitime başlamadı. Milyonlarca öğrenci üniversitelerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, aralık ayında üniversiteler açılır mı?

Üniversiteler ne zaman açılacak? | Yüz yüze eğitim ne zaman?

Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok tedbir kararı alındı. İlkokul, ortaokul ve liselerde yıl sonuna kadar uzaktan eğitim devam edecek. Üniversite öğrencileri bu kararın ardından kendileri için yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Üniversitelerin ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağı yönünde henüz bir açıklama bulunmuyor.

Koronavirüs son durum 18 Kasım | Koronavirüs hasta vefat sayısı
Koronavirüs son durum 18 Kasım | Koronavirüs hasta vefat sayısı

Korona Virüs

Koronavirüs son durum 18 Kasım | Koronavirüs hasta vefat sayısı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bardak taştı! İP'te yeni istifalar geliyor
Siyaset

Bardak taştı! İP'te yeni istifalar geliyor

Ümit Özdağ’ın partiden ihracı sonrası İsmail Konuk'un istifa etmesinin ardından İYİ Parti'de yeni istifaların geleceği belirtiliyor. Bu duru..
Arap ülkesinden dikkat çeken sözler: Türkiye'yi bu konuda destekliyoruz
Dünya

Arap ülkesinden dikkat çeken sözler: Türkiye'yi bu konuda destekliyoruz

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi, Türkiye'nin Suriye politikasına ülke olarak destek verdiklerini söyledi.
Hastaneye kaldırılan eski başbakan yoğun bakıma alındı
Gündem

Hastaneye kaldırılan eski başbakan yoğun bakıma alındı

Eski Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Yıldırım Akbulut, hastaneye kaldırıldı.

Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay