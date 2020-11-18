Üniversiteler ne zaman açılacak? | Yüz yüze eğitim ne zaman?
Üniversiteler aralık ayında açılır mı? | İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim sene sonuna kadar iptal edildi. Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam edecek. Üniversite öğrencileri ise yüz yüze eğitimin kendileri için ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, yüz yüze eğitim ne zaman? |Üniversiteler ne zaman açılır? | Üniversitelerin açılacağı tarih
Üniversiteler ne zaman açılır? Koronavirüs salgını sebebiyle üniversiteler güz döneminde yüz yüze eğitime başlamadı. Milyonlarca öğrenci üniversitelerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, aralık ayında üniversiteler açılır mı?
Üniversiteler ne zaman açılacak? | Yüz yüze eğitim ne zaman?
Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok tedbir kararı alındı. İlkokul, ortaokul ve liselerde yıl sonuna kadar uzaktan eğitim devam edecek. Üniversite öğrencileri bu kararın ardından kendileri için yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Üniversitelerin ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağı yönünde henüz bir açıklama bulunmuyor.