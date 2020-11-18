Üniversiteler ne zaman açılır? Koronavirüs salgını sebebiyle üniversiteler güz döneminde yüz yüze eğitime başlamadı. Milyonlarca öğrenci üniversitelerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, aralık ayında üniversiteler açılır mı?

Üniversiteler ne zaman açılacak? | Yüz yüze eğitim ne zaman?

Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok tedbir kararı alındı. İlkokul, ortaokul ve liselerde yıl sonuna kadar uzaktan eğitim devam edecek. Üniversite öğrencileri bu kararın ardından kendileri için yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Üniversitelerin ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağı yönünde henüz bir açıklama bulunmuyor.