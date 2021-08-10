Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitimden ayrı kalan üniversiteliler bu yıl okullarına dönüp dönmeyeceklerini merak ediyor. Peki, üniversiteler ne zaman hangi şartlarda yüz yüze eğitime başlayacak?

Üniversiteler açılacak mı? Üniversitelerde aşı zorunluluğu olacak mı?

Ülkemizde aşı yaşı 25 Haziran’dan itibaren 18 yaşa indi. Temmuz ayı itibariyle ise aşılamada yaş sınırı 16’ya indi. Üniversite öğrencilerine yönelik bir aşı zorunluluğu bulunmuyor. Üniversitelerin 13 Eylül’de yüz yüze eğitime başlaması bekleniyor. Üniversitelerde aşı olanlar ve olmayanlara yönelik konuların kabine toplantısında görüşülmesi bekleniyor. Yüz yüze eğitimin ilk seçenek olduğu, aşı olmayanlara PCR testi zorunluluğu ya da uzaktan eğitim şartı getirilebileceği kulislerde konuşuluyor.