Üniversite hayali kuran adaylar haziran ayında YKS’ye girdi. Sınav sonuçları 28 Temmuz’da ilan edildi. 1 milyona yakın adayın barajı geçmemesinin ardından pandemi şartları da göz önünde bulundurularak YKS barajı düşürüldü. Tercih işlemini tamamlayanlar ise sonuçları ve kayıt tarihlerini araştırmaya başladı.

Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları ne zaman?

Üniversite tercihleri 5 Ağustos-20 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Sonuçların ise 1 Eylül’e kadar açıklanması gerekiyor YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.