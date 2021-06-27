Üniversite taban puanları 2021 başarı sırası kontenjanları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS tercih ve yerleştirme kılavuzu

Bu haberimizde 2021 YKS ile öğrenci alan lisans programlarının kontenjan bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz. TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi. YKS barajı 2021 yılında 150'dir. 150 altında puan alan adaylar üniversiteye girmeye hak kazanamıyor. 150 ve üzeri puan alanlar 2 yıllık tercih yapabiliyor. 4 yıllık üniversite tercihi yapabilmek için ise programın puan türünde 180 puan ve üzerini almak gerekiyor.

2021 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YÖK tercih zihirbazı üzerinden 4 yıllık üniversite taban puanları 2021, üniversite taban puanları (2 yıllık) YÖK Atlas tercih robotu, YÖK Atlas tercih kılavuzu 2021 sorgulanmaya başlandı. 2021 YKS sınavına giren adaylar YKS TYT AYT sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorgulamaya başladı. YKS sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçlarını öğrenen adaylar hemen tercih dönemine girecek. Tercihler başlamadan önce okulların taban puanlarının belli olması bekleniyor. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra ÖSYM tarafından üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını içeren 2021 YKS tercih kılavuzu yayınlanacak. 2021 YKS tercih ve yerleştirme kılavuzunda tüm üniversitelerin taban puanları, sıralamaları ve kontenjanları yer alacak. ÖSYM 2021 tercih ve yerleştirme kılavuzu için tıklayın

YKS üniversite tercihleri nasıl yapılacak?

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2020-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2020-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır. İşte 2020 ÖSYM YKS tercih kılavuzu üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

2020 YKS puanları, sıralamaları ve kontenjanları için tıklayın (detaylı bilgiler kılavuzun ilerleyen sayfalarında yer almakta)