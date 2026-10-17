Üniversite öğrencileri sanayi dünyasıyla buluştu!

Pamukkale Üniversitesi öğrencileri, Denizli OSB’yi ziyaret etti. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kariyer Merkezi tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesince belirlenen 80 öğrenci ile öğretim görevlileri, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nü ziyaret ederek sanayi dünyasını yakından tanıma fırsatı buldu.

Denizli OSB Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen buluşmaya; PAÜ Rektör Yardımcısı ve Denizli OSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, PAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyeleri Dr. Bilal Göde ve Dr. Cansu Sevinç Ceyhan eşlik etti. Heyet, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, Başkan Vekili Ali Fuat Özel ve Bölge Müdürü Ahmet Taş ile bir araya geldi.

"Geleceği, kendini geliştiren ve değer üreten gençler inşa edecek"

Öğrencilerle deneyimlerini paylaşan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, gençlerin kariyer yolculuklarında kendilerini sürekli geliştirmelerinin, değişime açık olmalarının ve güçlü hedeflerle ilerlemelerinin önemine dikkat çekti. Sanayinin gelişiminde nitelikli insan kaynağının belirleyici rolüne vurgu yapan Selim Yaymanoğlu, gençlerin bilgi ve yetkinliklerini üretime dönüştürmelerinin Türkiye’nin ekonomik geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Gençlere iş hayatına ilişkin tavsiyelerde bulunan Denizli OSB Başkanı Selim Yaymanoğlu, "İş hayatında başarı; bilgi birikimini kararlılıkla, disiplinle ve sorumluluk bilinciyle birleştirmekten geçiyor. Gençlerimizin kendilerine güvenmeleri, öğrenmekten vazgeçmemeleri ve karşılarına çıkan fırsatları doğru değerlendirmeleri gerekiyor. Bugünün dünyasında fark oluşturanlar, sahip oldukları bilgiyle yetinmeyen, kendini sürekli yenileyen ve ortaya somut değer koyabilen bireylerdir. Sizlerin potansiyeli, ülkemizin geleceğine yön verecek en önemli güçlerden biridir." mesajını verdi.

Denizli OSB’de yürütülen çalışmalar ve geleceğe yönelik projeler hakkında da bilgi veren Selim Yaymanoğlu, sanayinin rekabet gücünü artıracak yatırımların, teknolojik gelişimin ve nitelikli insan kaynağının birbirini tamamlayan unsurlar olduğunu belirtti. Gençlerin üretim süreçlerini yakından tanımalarının kariyer hedeflerini şekillendirmelerine katkı sağlayacağını ifade etti.

"Üretimin geleceği, bilgiyi uygulamaya dönüştürebilen nesillerle şekillenecek"

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Fuat Özel ise; "İş dünyası, sahip olduğu bilgiyi sahada karşılık bulacak çözümlere dönüştürebilen, sorumluluk alabilen ve gelişime açık bireylere ihtiyaç duyuyor. Üniversitede edinilen teorik bilgi, uygulamayla desteklendiğinde çok daha güçlü bir değere dönüşür. Gençlerimizin farklı sektörleri tanımaları, üretim süreçlerini anlamaları ve kendilerini geleceğin ihtiyaçlarına göre hazırlamaları, kariyer yolculuklarında önemli bir avantaj sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen buluşma, öğrencilerin sanayi dünyasına ilişkin farkındalıklarını artırırken üniversite ile sanayi arasındaki etkileşimin güçlendirilmesine yönelik önemli bir paylaşım ortamı sundu. Buluşma boyunca öğrenciler, iş hayatı, sanayi sektörünün beklentileri, kariyer planlaması ve Denizli OSB’de yürütülen çalışmalar hakkında merak ettikleri soruları yöneltti. Denizli OSB Başkanı Selim Yaymanoğlu ve Başkan Vekili Ali Fuat Özel, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak mesleki deneyimlerini ve iş dünyasına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.