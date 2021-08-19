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Eğitim Üniversite ek tercih baraj puanı
Eğitim

Üniversite ek tercih baraj puanı

Üniversite sınavı barajı kaça düştü? 26-27 Haziran 2021’de YKS yapıldı. Sonuçların 28 Temmuz’da açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte bir milyona yakın öğrencinin barajı geçmediği ortaya çıktı. Pandemi şartları sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHH lideri Devlet Bahçeli üniversite sınavı barajının düşürülmesi gerektiği görüşünü paylaştı. Ardından YÖK çalışmalarını tamamladı ve barajla ilgili karar açıklandı. Peki, üniversite barajı kaç oldu? YKS et tercih baraj puanı kaç oldu?

Yeniakit Publisher
2021-08-19 13:22:00 -
Üniversite ek tercih baraj puanı

Koronavirüs salgının sebebiyle milyonlarca öğrenci yüz yüze eğitime devam edemedi. Pandemi şartlarında YKS’ye giren adayların bir bölümü ise barajı geçemedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu seneye özel olarak barajın düşürülmesi tavsiyesinde bulundu. YÖK gerekli çalışmaları yaptı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni baraj puanını gençlere müjdeledi. Peki, YKS barajı kaç oldu?

Üniversite ek tercih baraj puanı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2021-YKS) merkezi ve ek yerleştirme tercih işlemlerinin ardından bu yıla özel uygulanacak "ikinci ek yerleştirme" sürecinde, Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YDT) puanı asgari 170 olan adaylar ise 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

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Eğitim

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