Koronavirüs salgının sebebiyle milyonlarca öğrenci yüz yüze eğitime devam edemedi. Pandemi şartlarında YKS’ye giren adayların bir bölümü ise barajı geçemedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu seneye özel olarak barajın düşürülmesi tavsiyesinde bulundu. YÖK gerekli çalışmaları yaptı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni baraj puanını gençlere müjdeledi. Peki, YKS barajı kaç oldu?

Üniversite ek tercih baraj puanı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2021-YKS) merkezi ve ek yerleştirme tercih işlemlerinin ardından bu yıla özel uygulanacak "ikinci ek yerleştirme" sürecinde, Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YDT) puanı asgari 170 olan adaylar ise 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.