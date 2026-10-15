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Aktüel UNESCO heyeti Halfeti'ye hayran kaldı
Aktüel

UNESCO heyeti Halfeti'ye hayran kaldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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UNESCO heyeti Halfeti'ye hayran kaldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa etkinlikleri kapsamında, 4 kıta ve 30 ülkeden gelen UNESCO heyeti ve Müzik Şehirleri temsilcileri, Halfeti ilçesini ziyaret etti. Tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve dünyaca ünlü Karagül’üyle öne çıkan Halfeti, konuklardan büyük beğeni topladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Elif Esra Önal’ın eşlik ettiği UNESCO heyeti, Güneydoğu Anadolu’nun saklı cenneti olarak nitelendirilen ve “Sakin Şehir” unvanına sahip Halfeti’yi gezdi.

Tarihi taş evleri ve kendine özgü doğal güzellikleriyle dikkat çeken ilçede heyet, özellikle bir bölümü Fırat Nehri’nin suları altında kalan tarihi yerleşim alanlarını tekne turuyla keşfetti. Batık kentin eşsiz manzarası karşısında hayranlıklarını gizleyemeyen konuklar, Fırat’ın eşsiz atmosferinde keyifli anlar yaşadı.

Tekne turu sırasında gerçekleştirilen müzik dinletisi ise geziye ayrı bir renk kattı. Halfeti’nin tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı bulan UNESCO heyeti, Şanlıurfa’nın turizm potansiyelini ve kültürel mirasını keşfetti.

 

Tekne gezisine katılan UNESCO heyeti üyeleri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Her detayın eksiksiz düşünüldüğünü belirten heyet üyeleri, Şanlıurfa’nın yalnızca müziğiyle değil, zengin mutfak kültürüyle de öne çıktığını ifade etti.

Piyanist Nurniran Pınar ve soprano Nurnilay Pınar, misafirperverliği ve başarılı organizasyonu dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’a teşekkür etti.

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