Umut Karadağ kimdir? Kuruluş Osman Umut Karadağ

Kuruluş Osman 7 Ekim Çarşamba günü yeni sezona başlayacak. Kuruluş Osman’ın yeni sezona başlayacak olmasıyla birlikte Kuruluş Osman’a yeni katılan oyuncular da merak ediliyor. Yeni sezonda Kuruş Osman dizisine Umut Karadağ da katıldı. Peki Umut Karadağ kimdir, nerelidir?

Umut Karadağ kimdir?

Umut Karadağ, 26 Şubat 1971 tarihinde Ankara'da doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan Umut Karadağ, Ankara Devlet Tiyatrosu’nda görev almıştır. Televizyon ekranlarına bir hayli alışın olan Umut Karadağ, çok sayıda dizi ve filmle izleyicinin karşısına çıktı. Umut Karadağ, en son Zümrüdüanka dizisinde Adil karekterini oynadı. 2013 yapımı olan Tatar Ramazan dizisinde Abdurrahman Çavuş karekterini canlandıran Umut Karadağ, Arka Sokaklar dizisinde Nadir, Kurtlar Vadisi Filistin filminde ise Zübeyr karekterini canlandırdı.

Umut Karadağ’ın rol aldığı tiyatro oyunları:

2015 – Müfettişler – Ankara Devlet Tiyatrosu

2010 – Camdan Kalp – Ankara Devlet Tiyatrosu

2009 – Kerbela – Ankara Devlet Tiyatrosu

2008 – Kasimir ve Kararoline – Ankara Devlet Tiyatrosu

2006 – Kadıncıklar – Ankara Devlet Tiyatrosu

2006 – Bozkır Dirliği – Ankara Devlet Tiyatrosu

2005 – Ağaçlar Ayakta Ölür – Ankara Devlet Tiyatrosu

2004 – Hamlet – Ankara Devlet Tiyatrosu

2004 – Yeşil Gece – Ankara Devlet Tiyatrosu

2003 – Kurtuluştan Kurtuluşa – Ankara Devlet Tiyatrosu

2002 – Murtaza – Ankara Devlet Tiyatrosu

2001 – Taşrada Bir Gün – Ankara Devlet Tiyatrosu

2000 – Korkut Ata – Ankara Devlet Tiyatrosu

1999 – Yedi Köyün Yargıcı – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1999 – Toros Canavarı – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1998 – Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1998 – Yolcu (oyun) : Nazım Hikmet – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1998 – Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1998 – Duruşma (oyun) – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1997 – Yağmurcu – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1996 – Kanlı Düğün – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1996 – Çıtır Köy – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1996 – Canlı Maymun Lokantası – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1995 – Pazartesi Perşembe – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1995 – Masal Masal İçinde – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1995 – Kısasa Kısas – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1994 – Asiye Nasıl Kurtulur – Ankara Devlet Tiyatrosu

1993 – Mahmut ile Yezida – Ankara Devlet Tiyatrosu

Umut Karadağ’ın rol aldığı diziler ve filmler: