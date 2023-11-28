Ümraniye'de 8 bin 128 kişinin yeni yaşam alanı projeleriyle duyuruldu

Ümraniye Belediyesi tarafından Hekimbaşı Mahallesi’nde başlatılan kentsel dönüşüm projesinde binalar yükselmeye başladı. Başkan İsmet Yıldırım, 597 konut, 28 dükkân ve yaklaşık 68 derslik kapasiteli lisenin bulunduğu projeyi basın mensuplarına tanıttı.

Ümraniye'de 8 bin 128 kişinin yeni yaşam alanı projeleri açıklandı

Başkan Yıldırım, yeni projelerin müjdesini de vererek, planlanan yeni alanları tek tek açıkladı. Başkan Yıldırım’ın açıkladığı yeni proje alanları:

• Topağacı Mahallesi 1. Etap Projesi (1.017 Bağımsız Birim)

• Topağacı Mahallesi 2. Etap Projesi (281 Bağımsız Birim)

• İstiklal Mahallesi Sondurak Dönüşüm, Katlı Otopark ve Meydan Düzenleme Projesi (210 Bağımsız Birim)

• İnkilap Mahallesi 1. Etap Projesi (121 Bağımsız Birim)

• Dumlupınar Mahallesi Dönüşüm Projesi (285 Bağımsız Birim)

• Kazım Karabekir Mahallesi Dönüşüm Projesi (118 Bağımsız Birim)

Yeni yapılacak projelerle Ümraniye’de 2 bin 32 yeni bağımsız birim yapılacak. Bu projeler sayesinde 8 bin 128 kişi güvenli ve modern evlerine kavuşacak. Başkan Yıldırım, yeni yapılacak projeler için “Ümraniye’ye kazandırdığımız modern yaşam alanlarının hayırlı olmasını diliyorum. Güvenli ve modern yaşam alanlarında yaşamak herkesin hakkı” dedi.

Hekimbaşı'nda yeni bir yaşam alanı oluşuyor

Yeni bir yaşam alanının yükseldiği Hekimbaşı Mahallesi’nde 40 bin 271 metrekare alanda 2 bin 500 kişinin yaşayacağı 597 konut, 28 dükkân, kapalı otoparklar, 3 ayrı bölgede park ve yeşil alan, koşu parkurları, spor ve çocuk oyun alanları, yaklaşık 68 derslik kapasiteli lise bulunuyor.

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Basın mensuplarıyla birlikte şantiyeyi gezen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Ümraniye’yi, Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir ilçeye dönüştüreceğiz” diyerek yeni projelerin de müjdesini paylaştı. Yeni yapılacak projelerle 2 bin 32 yeni bağımsız birim ile 8 bin 128 kişi güvenli ve modern evlerine kavuşacak. Ayrıca yapılan kentsel dönüşüm atağı sayesinde Ümraniye’de sadece 300 adet riskli bina kaldı.

100 bin TL’lik danışmanlık hizmeti belediyede ücretsiz veriliyor

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Ümraniye’de planlanan, devam eden ve tamamlanan deprem odaklı kentsel dönüşüm projeleri hakkında detaylı bilgi verdi. Kentsel dönüşüm bilgilendirme çalışmalarından da bahseden Başkan Yıldırım, “Vatandaşlar için proje başına maliyeti yaklaşık 100 bin TL’lik danışmanlık hizmetini ücretsiz olarak 6 bin 534 bina için verdik. Bu vesileyle 653 milyon 400 bin lira ücretsiz hizmet sağladık. Ayrıca dönüşüm sürecinde 18 ay süreyle kişi başına 3 bin 500 TL kira desteği yapıyoruz. Bugüne kadar toplam 74 milyon 774 bin 410 TL destek verdik. Kiracılara ise tek seferde 7 bin TL taşınma desteği veriyoruz. Vergi, harç ve KDV muafiyetleri sağlıyoruz” dedi.

Şantiye gezisinin sonunda Başkan İsmet Yıldırım, inşaatın çalışanları teşekkür ederek, tatlı ikram etti.