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Kültür - Sanat Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, Edebiyat Mirasını Nesilden Nesile Taşıyor
Kültür - Sanat

Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, Edebiyat Mirasını Nesilden Nesile Taşıyor

Yeniakit Publisher
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Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, Edebiyat Mirasını Nesilden Nesile Taşıyor

Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Edebiyatın Başkenti Kahramanmaraş’ta düzenlenen 11. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, çocuklardan gençlere, yetişkinlerden ileri yaştaki kitapseverlere kadar her yaştan ziyaretçiyi aynı çatı altında buluşturuyor.

Türkiye’nin ilk ve tek UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş’ta, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, kitapseverleri buluşturmaya devam ediyor. Açıldığı ilk andan itibaren yoğun ilgi gören fuar, yeni kitapların yanı sıra okurların hayatlarına dokunmuş eserleri de kitapseverlerle buluşturuyor. Yalnızca kitapların ve yazarların buluşma noktası olmakla kalmayan fuar, farklı kuşaklar arasında kültürel bir köprü de kuruyor. Fuar alanını ziyaret eden çocuklar, gençler, ebeveynler ve ileri yaştaki kitapseverler, kitapların birleştirici gücü etrafında bir araya geliyor.

UNESCO Edebiyat Şehri Kimliğiyle Güçlenen Buluşma

Her yaştan ziyaretçinin ilgi gösterdiği 11. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı’nda çocuklar renkli dünyalarıyla tanıştıkları kitapları keşfederken, gençler ise ilgi alanlarına yönelik eserleri inceleme fırsatı yakalıyor. Yetişkinler ve ileri yaştaki okurlar ise yıllardır sürdürdükleri okuma alışkanlıklarını devam ettirmenin yanı sıra, sahaflardaki eski basım kitaplarla kurdukları bağı güçlendiriyor. UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş’ta düzenlenen kitap fuarı, farklı yaş gruplarının aynı ortamda kitaplarla bir araya gelmesi, kuşaklar arasında ortak bir buluşma alanı oluşturuyor.

 

Ortak Okuma Kültürü Güçleniyor

Kitap fuarını ziyaret eden ortaokul öğrencisi Nisa Şahin, “Ben kitap fuarını çok seviyorum ve burada çok fazla kitap alıyorum. Burası bana çok eğlenceli geliyor, kitaplarla aram çok iyi ve okumayı çok seviyorum” dedi. Fuarın en küçük yazarı Turan Zincirkıran, “Ben bu fuara yazar olarak geldim. Kitabımızda arkadaşlarımın hikâyeleri olduğu gibi benim de hikâyelerim mevcut. Benim edebiyata ilgim fazlaydı, kitap fuarını bizimle buluşturan herkese teşekkür ederim” diye konuştu. Kitap fuarında stant görevlisi olan Yaren Küçük, “3 senedir fuar alanında çalışıyorum ve fuarımız her geçen sene büyüyerek gelişiyor. Veliler ve öğrenciler kitaplar konusunda oldukça bilinçli. Kahramanmaraş’ın UNESCO Edebiyat Şehri ünvanı ile gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

 

Dede Torun Aynı Sayfalarda Buluştu!

Torunu ile kitap fuarına gelen Ali Armut, “Burası oldukça güzel bir yer. Buradaki herkesin kitap alarak okuması beni oldukça memnun ediyor. Torunum ile kitap fuarını geziyoruz” dedi. Ziyaretçilerden İbrahim Tuzcu, “Kahramanmaraşlı şairlerimizi, yazarlarımızı gönülden destekliyoruz. Bu yılki kitap fuarımız daha kaliteli ve gelişmiş bir şekilde düzenleniyor. Aynı zamanda biz UNESCO Edebiyat Şehri ünvanı elde ettik bu da dünyada ilk. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu. Öykü yazarı Celalettin Ceyhan, “Tüm vatandaşlarımızı kitap fuarına bekliyoruz. Katılımın oldukça yüksek olduğu bir organizasyon oluyor. Kahramanmaraş; şairleri, yazarları ve okurları ile edebiyat şehri ve UNESCO Edebiyat Şehri ünvanı alarak bunu tescillemiş oldu” cümlelerini sarf etti. Farklı yazarları ve eserleri bir arada tanıma fırsatı bulmanın heyecanını yaşayan fuarın genç okurlarından Ahmet Selim Telbisoğlu, “Kitap fuarında ilgi duyduğum kitapların hepsine ulaştım. Herkesin okuması ve bu fuara gelmesi lazım” diye konuştu.

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