0553 313 94 23

Uludağ Sözlük’ten bir ahlaksızlık daha

İslam ve Müslüman düşmanlarının yuvalandığı Uludağ Sözlük isimli karanlık merkezde, Peygamber Efendimiz’e (SAV), dini değerlerimize ve devlet büyüklerine galiz küfürler ve hakaretler edildiği tespit edildi.

03 Ocak 2019 Perşembe 10:38

İslam’a ve Müslümanlara küfür merkezi haline gelen Uludağ Sözlük, cami duvarına pislemekte ısrarcı. İslam’a “kokuşmuş din” ifadeleriyle saldırıldığını gündeme getirdiğimiz kokuşmuş sözlükte, Peygamber Efendimiz’e (SAV) ve dini değerlerimize galiz küfürler edildiği tespit edildi.

Başkan Erdoğan’a ve AK Partililere de küfür

Küfür yobazlarının Başkan Erdoğan’a ve AK Parti’ye oy verenlere de inanılmaz hakaretlerde bulundukları belirlendi.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) küfür ve hakaretlerle hedef alındığı internet sitesinde hiçbir kutsal tanınmıyor.

Yetkili kurumlar, küfür yobazlarının provokasyonun fitilini ateşleyen yorumlarını yayınlayan Uludağ Sözlük kepazeliğine kör ve sağır...

Alçaklığı alışkanlık haline getirdiler

İnteraktif sözlük’ adı altında oluşturulan Uludağ Sözlük’le ilgili Akit gazetesi 7 Nisan 2018’te “Kokuşmuş sözlükten ‘İslam’ düşmanlığı”, 10 Nisan 2018’de “Uludağ Sözlük FETÖ yuvası oldu” haberlerini gündeme taşımıştı. Küfür yobazlarının lağım merkezi Uludağ Sözlük’te “Hırsız Recep Tayyip Erdoğan”, “Diktatör Recep Tayyip Erdoğan”, “AKP Seçmeni” başlıklarının oluşturulduğu, hakaret ve iftiraların havada uçuştuğu bu bölümlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FETÖ montajıyla internete servis edilen ses kayıtlarına da yer verildiği tespit edildi. İslâm’a “Kokuşmuş din” denilen, Peygamber Efendimiz’e “pedofili” iftirası atılan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “hırsız” ve “diktatör” denildiği ortaya çıkarılmıştı. Genç dimağların zehirlenmesi amacıyla oluşturulan küfür platformu Uludağ Sözlük’te ‘Müslümanları çıldırtacak bir şey bırak’ başlığı altında tüm İslâm alemine pedofili denildiği, Müslümanların insanları sömürdüğü ve dolandırdığı yalanına yer verilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 10:38
  1. İslam
  2. Müslüman
  3. Uludağ Sözlük
  4. Peygamber Efendimiz (SAV)
  5. Başkan Erdoğan
  6. AK Parti
  7. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)
  8. İnteraktif sözlük
  9. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  10. FETÖ
  11. pedofili
  12. İslâm alemi

YORUM YAZ

  • Ali KaraleseliAli Karaleseli28 dk önce
    Derdimiz bunların yazılması mı...
  • AlperAlper35 dk önce
    Çumhurbaşkanına en ufak hakaret olunca anında harekete geçiliyor ama kutsal değerlerimize hakarete sessiz kalınıyor.Bu durumda Ç.B. ,kutsal değerlerimizle yer değirtirmiş algısı oluşmuyormu?,CHP bunu eleştirincede suçluoluyor,bu nasıl müslümanlık?Zaten islamınyasaklarına ve emirlerine ne kadar önem verildiği de ortada,işte faiz,rant vb.
  • MEHMET SALİHOGLUMEHMET SALİHOGLU36 dk önce
    KahPelerden başka şeyler beklersek hata olur,Kudurmuş köpeklerden ancak salya akar...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İlk zam Osmangazi’ye
  1. İlk zam Osmangazi’ye
  2. Avrupa borsaları
  3. "Kara elmas" tarihine müzede yolculuk
  4. 2018’i dolu dolu geçirdiler, 2019’a..
  5. RÖPORTAJ - "İsrail'in, ABD'den aldığı..
  6. Dolar/TL 5,4340 seviyesinde işlem..
  7. Hakkari'de terör operasyonu
  8. Görenler hayran oldu! Yeterince..
  9. İhracatta yeni girişimci seferberliği
  10. Ciddi zorluklarla karşı karşıya olan..
  11. Merkez Bankası tarih verdi ve çağrıyı..
  12. "Küme de düşsek Fatih Tekke'yle..
  13. Denizlerde 26 bin düzensiz göçmen..
  14. Kuzey Koreli diplomat, karısıyla..
  15. Volkan Demirel özür diledi!
  16. FETÖ'cü asker her şeyi itiraf etti!..
  17. CHP İzmir ilçe belediye başkan..
  18. "Satranç ülkesi Türkiye"
  19. MEB'in yaygın eğitim kurslarına rekor..
  20. Zam yaparak indirime gidenlere dikkat
Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti

Günün Karikatürü

2 Ocak 2019
ABD'nin kirli planı! Bölge o iki ülkeye bırakılıyor
ABD'nin kirli planı! Bölge o iki ülkeye bırakılıyor
Avrupa resmen duyurdu! O para artık basılmayacak
Avrupa resmen duyurdu! O para artık basılmayacak