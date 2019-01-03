Uludağ Sözlük’ten bir ahlaksızlık daha

İslam’a ve Müslümanlara küfür merkezi haline gelen Uludağ Sözlük, cami duvarına pislemekte ısrarcı. İslam’a “kokuşmuş din” ifadeleriyle saldırıldığını gündeme getirdiğimiz kokuşmuş sözlükte, Peygamber Efendimiz’e (SAV) ve dini değerlerimize galiz küfürler edildiği tespit edildi.

Başkan Erdoğan’a ve AK Partililere de küfür

Küfür yobazlarının Başkan Erdoğan’a ve AK Parti’ye oy verenlere de inanılmaz hakaretlerde bulundukları belirlendi.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) küfür ve hakaretlerle hedef alındığı internet sitesinde hiçbir kutsal tanınmıyor.

Yetkili kurumlar, küfür yobazlarının provokasyonun fitilini ateşleyen yorumlarını yayınlayan Uludağ Sözlük kepazeliğine kör ve sağır...

Alçaklığı alışkanlık haline getirdiler

‘İnteraktif sözlük’ adı altında oluşturulan Uludağ Sözlük’le ilgili Akit gazetesi 7 Nisan 2018’te “Kokuşmuş sözlükten ‘İslam’ düşmanlığı”, 10 Nisan 2018’de “Uludağ Sözlük FETÖ yuvası oldu” haberlerini gündeme taşımıştı. Küfür yobazlarının lağım merkezi Uludağ Sözlük’te “Hırsız Recep Tayyip Erdoğan”, “Diktatör Recep Tayyip Erdoğan”, “AKP Seçmeni” başlıklarının oluşturulduğu, hakaret ve iftiraların havada uçuştuğu bu bölümlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FETÖ montajıyla internete servis edilen ses kayıtlarına da yer verildiği tespit edildi. İslâm’a “Kokuşmuş din” denilen, Peygamber Efendimiz’e “pedofili” iftirası atılan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “hırsız” ve “diktatör” denildiği ortaya çıkarılmıştı. Genç dimağların zehirlenmesi amacıyla oluşturulan küfür platformu Uludağ Sözlük’te ‘Müslümanları çıldırtacak bir şey bırak’ başlığı altında tüm İslâm alemine pedofili denildiği, Müslümanların insanları sömürdüğü ve dolandırdığı yalanına yer verilmişti.