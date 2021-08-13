Ukrayna "Ada Sınıfı Korvetleri"nde kullanılacak silah sistemlerini duyurdu

Ukrayna merkezli Radio Svoboda haber portalı tarafından bildirildiğine göre Ukrayna Savunma Bakanlığı, MİLGEM projesi kapsamında inşa edilen Ada sınıfı korvetlerinde kullanılacak silah sistemlerinin listesini açıkladı.

Aralık 2020’de Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in başkanlık ettiği heyet, Ukrayna’da bir dizi ziyaret gerçekleştirmiş ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için 4 adet Ada Sınıfı Korvet ve Bayraktar TB2 SİHA sistemlerinin tedarikine ilişkin sözleşmelere imza atıldı.

Ukrayna Donanması için ilk Ada sınıfı korvetin Türkiye’de inşasına başlandığı biliniyordu. Ancak Şubat 2021’de yapılan plan değişikliğine göre ilk korvetin sadece gövde kısmının Türkiye’de inşa edilmesi kararlaştırıldı. Kalan kısımlarının ise Ukrayna’da tamamlanacağı belirtildi. Bununla birlikte, diğer tüm korvetlerin Ukrayna tesislerinde, daha fazla yerli bileşen ve birimle inşa edileceği ifade edildi. Korvetlerin inşasının Nikolaev’deki Ocean fabrikasında gerçekleşeceği bildirildi. Söz konusu planlamaya göre ilk geminin hazır olacağı tarih, 2023 yılının sonu olarak belirlendi.

Ukrayna’nın Ada sınıfı korvetlerinde ana saldırı sistemi olarak Harpoon gemisavar füzelerinin kullanılacağı ifade ediliyor. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı tarafından belirtilen ifadelere göre yerli Neptune gemisavar füze sisteminin yanı sıra Harpoon, ATMACA ve NSM’nin (Naval Strike Missile) kullanılması düşünülüyor.

Yetkililer ayrıca MBDA’nın VL-MICA NG hava savunma sistemi için dikey bir fırlatma sisteminin yer alacağını açıkladı. Korvetlerde baş topu olarak ise OTO Melara 76 mm Super Rapid (SR)‘nin yer alacağı belirtildi.

Gemilerde ayrıca 324 mm MU90 Impact torpidolar, yakın silah sistemi olarak Rheinmetall Oerlikon Millennium Gun ve Aselsan’ın Deniz platformları için geliştirilmiş olan 12,7 mm Stabilize Makineli Tüfek Sistemi (STAMP) kullanılacak.

MİLGEM Projesi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en önemli projelerinden biri olan Denizaltı Savunma Harbi ve Keşif Karakol Gemisi (MİLGEM) Projesi kapsamında, SSM (Savunma Sanayii Müsteşarlığı, günümüz SSB) ile STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Tic. A.Ş.) arasında;

• 2006 yılında, “Prototip Gemi Dizayn Hizmetleri ve Platform İnşa ve Donatım Malzeme ve Hizmetlerinin Tedarik Sözleşmesi” imzalanmış,

• 2007 yılında, Prototip Gemi için ihtiyaç duyulan İkinci ve Üçüncü paket tasarım, inşa ve donatım malzeme ve hizmetlerini de kapsayacak şekilde sözleşme revize edilmiş,

• 2009 yılında, MİLGEM Dizayn Hizmetleri ve Platform İnşa ve Donatım Malzeme ve Hizmetlerinin Tedarik Sözleşmesi revize edilerek, MİLGEM Projesinin ikinci gemisini de kapsayacak şekilde yeniden imzalanmıştır.

MİLGEM Projesinde bugün gelinen durum itibarı ile gemi inşa ve donatımında kullanılan malzeme, cihaz ve sistemler değer olarak %70 oranında yerli sanayi imkânları ile karşılanmıştır, bu oran kalem bazında %80 dolaylarındadır. Küçük boyutlu alımlar için 212 firma ile çalışmalar yürütülmüş, hizmet ve malzeme tedariki konusunda özel sektör sanayicisi ile toplam 75 firma ile ana sözleşme yapılmış ve yaklaşık 9200 kalem malzeme tedarik edilmiştir.

Bu proje ile Türkiye ilk defa korvet tipi bir askerî geminin tasarımını millî olarak gerçekleştirmiş olup, böylelikle gemi tasarımı, tekne inşası ile sistem entegrasyonunda dışa bağımlılık azaltılmış ve askerî tersaneler ile özel sektördeki gemi tasarım, inşa imkânları ve kabiliyetlerinin entegrasyonu suretiyle, özel sektörün harp gemisi inşası alanında gerekli bilgi birikimi, tecrübe ve altyapı ile donatılması sağlanmıştır.

Türkiye, MİLGEM Projesi kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri için dört adet Ada Sınıfı korvet üretmiş olmasının yanı sıra Pakistan’a dört adet MİLGEM savaş gemisinin ihracatına ve projenin ikinci safhası için İstif Sınıfı fırkateynlerin üretimine devam ediyor.

Teknik özellikler

MİLGEM kapsamında başlatılan projedeki Ada Sınıfı korvetlerin boyutları; 99 metre boy, 14.40 metre genişlik olarak sıralanıyor. 3.59 metre su çekimi ve 2000 ton deplasman ağırlığı mevcuttur. Silah yükü olarak;

8 adet Harpoon Blok II gemisavar füzesi,

1 adet 76 mm Oto Melara top,

1 adet 21 füzelik RAM PDMS,

2 adet 324 mm ikiz tüplü torpido sistemi,

2 adet 12.7 mm ASELSAN STAMP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi,

1 adet S-70B Seahawk donanma helikopteri barındırmaktadır.

2 adet MTU 16V595TE90 dizel ve 1 adet LM2500 gaz türbini ana makineye sahip CODAG (Kombine Dizel ve Gaz) tipi tahrik sistemlerinde 2 adet Escher-Wyss CPP sevk sistemi mevcuttur. 29+ deniz mili azami hız ve 15 deniz mili ekonomik hıza ulaşılabilmektedir.