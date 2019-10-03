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Ufuk Özkan kimdir? Ufuk Özkan nereli ve kaç yaşında? Ufuk Özkan hayatı

Ufuk Özkan, 1975 doğumludur. Emret Komutanım adlı dizide canlandırdığı Terliksi Vedat Yemişçi karakteriyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan'ın hayatıyla ilgili bilgiler merak ediliyor. Peki, Ufuk Özkan kimdir? Ufuk Özkan nereli ve kaç yaşında? İşte Ufuk Özkan'ın hayatı...

03 Ekim 2019 Perşembe 23:18
Ufuk Özkan kimdir? Ufuk Özkan nereli ve kaç yaşında? Ufuk Özkan hayatı

Ufuk Özkan, 1975 doğumludur. Emret Komutanım adlı dizide canlandırdığı Terliksi Vedat Yemişçi karakteriyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan'ın hayatıyla ilgili bilgiler merak ediliyor. Peki, Ufuk Özkan kimdir? Ufuk Özkan nereli ve kaç yaşında? İşte Ufuk Özkan'ın hayatı...

Ufuk Özkan kimdir?

Ufuk Özkan, 11 Nisan 1975 tarihinde Almanya, Jugenheim, Seeheim'de doğmuştur. Aslen Samsun’un Tekkeköy ilçesinin Hamzalı Köyündendir. 12 yaşında Türkiye'ye gelmiştir. Samsun Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konsevatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuş ilk dizi oyunculuk deneyimini 1995 yılında Çiçek Taksi isimli dizi ile gerçekleştirmiştir.

2005 yılında Nazan Gündeş ile evlenen Ufuk Özkan’ın bu evlilikten Eren isimli bir oğlu bulunmaktadır.

Zengin Kız Fakir Oğlan, Türk'ün uzayla İmtihanı, Pak Panter, Geniş Aile, Napcaz Şimdi, SüpüRRR, Cesaretin Var Mı Aşka, Benim Annem Bir Melek, Ayda, Güzel Günler, Emret komutanım, Çiçek Taksi, Çekirdek Aile, Bütün Çocuklarım, Kızlar Yurdu ve Beyza'nın Kadınları adlı yapımlarda rol alan Ufuk Özkan, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Kalk Gidelim dizisinde Seyfettin karakterine hayat vermektedir. Ufuk Özkan 1.82 metre boyunda, 75 kilo ve Koç burcudur.

Ödülleri:

2010 – 1. İsmail Cem Televizyon Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu (Komedi) – Geniş Aile
2010 – 37. Altın Kelebek TV Yıldızları Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu (Komedi) – Geniş Aile

Ufuk Özkan, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizisinde Seyfettin Dal karakterine hayat veriyor.

Ufuk Özkan’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Geniş Aile Komşu Kızı (Sinema Filmi)
2018 – Milyonluk Kuş (Sinema Filmi)
2017 – Kalk Gidelim (Seyfettin Dal) (TV Dizisi)
2016 – Sen Sağ Ben Selamet (Sansar) (Sinema Filmi)
2016 – Hayat Bazen Tatlıdır (Şerif Müdür)(TV Dizisi)
2016 – Güzel İkili (TV Filmi)
2016 – Geniş Aile 2: Her Türlü (Cevahir) (Sinema Filmi)
2016 – Aile İşi (Hakan)(TV Dizisi)
2015 – Geniş Aile: Yapıştır (Cevahir) (Sinema Filmi)
2012 – 2013 – Zengin Kız Fakir Oğlan (Nurhan) (TV Dizisi)
2012 – Türkün Uzayla İmtihanı (Fatih Yıldırım) (TV Dizisi)
2012 – N'apcaz Şimdi? (Toygar) (Sinema Filmi)
2010 – Pak Panter (PP7) (Sinema Filmi)
2009 – SüpüRRR (Şuşu) (Sinema Filmi)
2009-2011 – Geniş Aile (Cevahir) (TV Dizisi)
2008 – Cesaretin Var mı Aşka (Şeref) (TV Dizisi)
2008 – Benim Annem Bir Melek (TV Dizisi)
2007 – Güzel Günler (Şenol) (TV Dizisi)
2007 – Ayda (Nuri) (TV Dizisi)2007
2006 – Kızlar Yurdu (Er Vedat Yemişçi) (TV Dizisi)
2006 – Emret Komutanım: Şah Mat (Terliksi Vedat) (Sinema Filmi)
2005-2007 – Emret Komutanım (Terliksi Vedat Yemişci) (TV Dizisi)
2005 – Beyza'nın Kadınları (Sinema Filmi)
2004 – Bütün Çocuklarım (Oğul Kıroğlu) (TV Dizisi)
2003 – Ölümsüz Aşk (Özgür) (TV Dizisi)
2002 – Çekirdek Aile (TV Dizisi)
2001 – Tatlı Hayat (Psikiyatr Ergun Kuzgun) (TV Dizisi)
1995 – Çiçek Taksi (Cemil Yıldız – Mühittin) (TV Dizisi)

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 23:18
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