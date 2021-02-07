Üç ayların fazileti nedir? Üç aylarda neler yapılır?
Recep, Şaban ve Ramazan aylarının bulunduğu üç aylar, 13 Şubat 2021 Cumartesi günü girmiş olacak. İslam dünyasının her şeye rağmen manevi lezzeti kana kana yudumladığı zaman dilimleri vardır ki bunların en başında üç aylar gelir. İçersinde kutlu kandil gecelerinin serpiştirildiği mübarek Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Peki üç ayların fazileti nedir? Üç aylarda neler yapılır?
Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) ‘Ya Rabbi, Recep ve Şaban’ı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazan’a eriştir.” duasına konu olan mübarek üç aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi günü girmiş olacak. Cenab-ı Hakk (c.c) biz mü’minler için rahmeti, feyz ve bereketi bol olana günler ve aylar yaratmıştır. Nasıl ki haftanın günleri orasında Cuma günü faziletli bir gün ise, üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları da fazileti büyük, feyiz ve bereketi bol, mübarek aylardır. Zira Recep ayı girince Peygamber Efendimiz (s.a.v) ‘Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl! Bizi Rmazan’a ulaştır,” diye uda ederdi. Peki üç aylarda ne yapılır? Üç ayları nasıl geçirmeliyiz?
Üç aylarda ne yapılır?
Üç Aylar’ın manevi ikliminden nasiplenmek için dikkat etmemiz gereken hususlar kısaca şunlardır:
• Namazlarımızı cemaatle kılmaya özen göstermeliyiz.
• Kaza namazlarımız varsa bunları kılmalı, yoksa elimizden geldiğince nafile ibadetlere yönelmeliyiz.
• Sünnet olan oruçları tutmaya gayret etmeliyiz.
• Kur’an-ı Kerim’i çokça okumalıyız.
• Kulluğumuzu gözden geçirerek, eksik ve hatalarımızla yüzleşmeliyiz. Bu ayları, alışkanlık haline getirdiğimiz günahlardan yakamızı kurtarmak için fırsat bilmeliyiz.
• Üç Aylar’ı günahların affı için fırsat bilip samimiyetle sık sık tevbe ve istiğfar etmeliyiz.
• Akrabalarımızla, komşu ve dostlarımızla yakınlığımızı artırmalıyız.
• Fakir ve muhtaç kimselere yardım elimizi uzatıp, bütçemiz nispetinde kayda değer sadakalar vermeliyiz.