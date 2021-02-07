  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Üç ayların fazileti nedir? Üç aylarda neler yapılır?
İSLAM

Üç ayların fazileti nedir? Üç aylarda neler yapılır?

Recep, Şaban ve Ramazan aylarının bulunduğu üç aylar, 13 Şubat 2021 Cumartesi günü girmiş olacak. İslam dünyasının her şeye rağmen manevi lezzeti kana kana yudumladığı zaman dilimleri vardır ki bunların en başında üç aylar gelir. İçersinde kutlu kandil gecelerinin serpiştirildiği mübarek Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Peki üç ayların fazileti nedir? Üç aylarda neler yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-02-07 09:05:00 -
Üç ayların fazileti nedir? Üç aylarda neler yapılır?

Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) ‘Ya Rabbi, Recep ve Şaban’ı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazan’a eriştir.” duasına konu olan mübarek üç aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi günü girmiş olacak. Cenab-ı Hakk (c.c) biz mü’minler için rahmeti, feyz ve bereketi bol olana günler ve aylar yaratmıştır. Nasıl ki haftanın günleri orasında Cuma günü faziletli bir gün ise, üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları da fazileti büyük, feyiz ve bereketi bol, mübarek aylardır. Zira Recep ayı girince Peygamber Efendimiz (s.a.v) ‘Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl! Bizi Rmazan’a ulaştır,” diye uda ederdi. Peki üç aylarda ne yapılır? Üç ayları nasıl geçirmeliyiz?

Üç aylarda ne yapılır?

Üç Aylar’ın ma­nevi ikliminden nasiplenmek için dikkat etmemiz gereken hususlar kısaca şunlardır:

• Namazlarımızı cemaatle kıl­maya özen göstermeliyiz.

• Kaza namazlarımız varsa bunları kılmalı, yoksa elimiz­den geldiğince nafile ibadet­lere yönelmeliyiz.

• Sünnet olan oruçları tutmaya gayret etmeliyiz.

• Kur’an-ı Kerim’i çokça okumalıyız.

• Kulluğumuzu gözden geçire­rek, eksik ve hatalarımızla yüzleşmeliyiz. Bu ayları, alışkanlık haline getirdiğimiz günahlardan yakamızı kurtarmak için fırsat bilmeliyiz.

• Üç Aylar’ı günahların affı için fırsat bilip samimiyetle sık sık tevbe ve istiğfar etmeliyiz.

• Akrabalarımızla, komşu ve dostlarımızla yakınlığımızı ar­tırmalıyız.

• Fakir ve muhtaç kimselere yar­dım elimizi uzatıp, bütçemiz nispetinde kayda değer sada­kalar vermeliyiz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzman isim açıkladı: Çok yakında fırlayacak
Ekonomi

Uzman isim açıkladı: Çok yakında fırlayacak

Altın fiyatlarında yaşanan düşüşün geçici olduğunu söyleyen Piyasa Uzmanı İslam Memiş, "Eşinize dostunuza götürülecek gram altınları şimdide..
İmran Han: Bize katıldıktan sonra bağımsızlığı seçebilirler
Dünya

İmran Han: Bize katıldıktan sonra bağımsızlığı seçebilirler

Keşmir halkına çağrıda bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han, "Azad Cammu ve Keşmir ile Hindistan'ın işgali altındaki Keşmir sakinleri kendi ..
Türkiye'nin de milyonlarca doz satın aldığı aşı hakkında Çin'den karar!
Dünya

Türkiye'nin de milyonlarca doz satın aldığı aşı hakkında Çin'den karar!

Çinli Sinovac şirketi tarafından geliştirilen "CoronaVac" adlı koronavirüs aşısının, Çin'den "yaygın kullanım onayı" aldığı açıklandı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay