Üç aylar ne zaman başlayacak? Recep ayı ne zaman 2023?
2022 yılının son dönemine girilirken milyonlar üç ayların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, üç aylar ne zaman? Bu sene ramazan hangi aya denk geliyor?
Mübarek üç aylara kaç gün kaldığı, üç ayların hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Bu sene üç aylar ne zaman başlayacak?
Üç aylar ne zaman başlayacak? Recep ayı ne zaman 2023?
Üç ayların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Halk arasında üç aylar olarak ifade edilen üç aylar hicri takvimdeki Recep, Şaban ve Ramazan aylarını ifade etmektedir. Üç aylar recep ayıyla birlikte 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak. 2023 yılı ramazan ayına ise 23 Mart Perşembe günü girilecek.
2023 yılı dini günler takvimi
23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı
26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili
17 Şubat 2023 Cuma Miraç Kandili
6 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili
23 Mart 2023 Perşembe Ramazan başlangıcı
17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi
20 Nisan 2023 Perşembe Arefe
21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramı 1.Günü
22 Nisan 2023 Cumartesi Ramazan Bayramı 2.Günü
23 Nisan 2023 Pazar Ramazan Bayramı 3.Günü
27 Haziran 2023 Salı Arefe
28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı 1.Günü
29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı 2.Günü
30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı 3.Günü
1 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayarım 4.Günü
19 Temmuz 2023 Hicri Yılbaşı
28 Temmuz 2023 Cuma Aşure Günü
26 Eylül 2023 Salı Mevlid Kandili