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İSLAM Üç aylar ne zaman başlayacak? Recep ayı ne zaman 2023?
İSLAM

Üç aylar ne zaman başlayacak? Recep ayı ne zaman 2023?

2022 yılının son dönemine girilirken milyonlar üç ayların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, üç aylar ne zaman? Bu sene ramazan hangi aya denk geliyor?

Yeniakit Publisher
2022-10-30 19:14:00 -
Üç aylar ne zaman başlayacak? Recep ayı ne zaman 2023?

Mübarek üç aylara kaç gün kaldığı, üç ayların hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Bu sene üç aylar ne zaman başlayacak?

Üç aylar ne zaman başlayacak? Recep ayı ne zaman 2023?

Üç ayların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Halk arasında üç aylar olarak ifade edilen üç aylar hicri takvimdeki Recep, Şaban ve Ramazan aylarını ifade etmektedir. Üç aylar recep ayıyla birlikte 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak. 2023 yılı ramazan ayına ise 23 Mart Perşembe günü girilecek.

2023 yılı dini günler takvimi

23 Ocak 2023 Pazartesi  Üç Ayların Başlangıcı

26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma       Miraç Kandili

6 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili

23 Mart 2023 Perşembe               Ramazan başlangıcı

17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi

20 Nisan 2023 Perşembe Arefe

21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramı 1.Günü

22 Nisan 2023 Cumartesi Ramazan Bayramı 2.Günü

23 Nisan 2023 Pazar Ramazan Bayramı 3.Günü

27 Haziran 2023 Salı Arefe

28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı 1.Günü

29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı 2.Günü

30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı 3.Günü

1 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayarım 4.Günü

19 Temmuz 2023 Hicri Yılbaşı

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