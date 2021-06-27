TYT AYT puan hesaplama 2021 YKS kaç netle kaç puan alınır? TYT-AYT sıralama hesaplama! TYT baraj puanı kaç netle geçilir?

YKS TYT AYT net puan hesaplama! 2021 YKS sınavı sonrası YKS puan hesaplama yöntemleri bir hayli merak ediliyor. 2 milyon 607 bin 903 adayın başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başladı ve adaylara TYT sınavındaki testleri 135 dakika sürede çözmeye çalıştı.

YKS konuları neler?

TYT 2021 için TYT Matematik, TYT Türkçe, TYT Fizik, TYT Kimya, TYT Biyoloji, TYT Coğrafya, TYT Tarih, TYT Felsefe, TYT Geometri; 2021 AYT için ise AYT Edebiyat, AYT Dil Anlatım, AYT Tarih, AYT Coğrafya, AYT Matematik, AYT Geometri, AYT Fizik, AYT Kimya, AYT Biyoloji, AYT Felsefe, AYT Mantık, AYT Sosyoloji ve AYT Psikoloji olarak belirlenmekte.

2021 TYT soru kitapçıkları

TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru soruldu.

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise 27 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başladı ve AYT sınav süresi 180 dakika oldu. AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluştu. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtladı.

2021 AYT soru kitapçıkları

AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluştu. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde yer aldı.

2021 AYT puan hesaplama

2021 YKS’de TYT’nin katkısı %40’tır. Geriye kalan %60 ise AYT ya da YDT puanları ile oluşmaktadır. 2021 AYT puan hesaplamasının yapabilmesi için öncelikle baraj puanının geçilmiş olması gerekmektedir. YÖK, baraj puanını 170 puan şeklinde belirlemiştir. AYT sınavında 170 puanına ulaşamadığınız takdirde AYT sınav puanı hesaplaması yapmanın bir anlamı olmaz. Öğrenciler, AYT netlerini hesaplarken 170 puanın ortalama 17-20 net aralığına denk geldiğini göz önünde bulundurmalıdır. AYT sınavında barajı geçme puanına erişmek isteyen öğrenciler sınavda en az 20 – 25 net yapmayı hedeflemelidirler. YÖK YKS TYT AYT net puan hesaplamak için tıklayın

TYT Türkçe puan hesaplama

TYT Türkçe 25 doğru, 15 yanlış kaç net yapar?

TYT Ham Puanı: 170.13

TYT Yerleştirme Puanı 215.13

Sayısal Ham Puanı 68.05

Sayısal Yerleştirme Puanı 68.05

Eşit Ağırlık Ham Puanı 68.05

Eşit Ağırlık Yerleştirme Puanı 68.05

TYT Matematik puan hesaplama

TYT Matematik 15 doğru, 25 yanlış kaç net yapar?

TYT Ham Puanı 128.88

TYT Yerleştirme Puanı 173.88

Sayısal Ham Puanı 51.55

Sayısal Yerleştirme Puanı 51.55

Eşit Ağırlık Ham Puanı 51.55

Eşit Ağırlık Yerleştirme Puanı 51.55

Sözel Ham Puanı 51.55

Sözel Yerleştirme Puanı 51.55

TYT Fen Bilimleri puan hesaplama

TYT Fen Bilimleri 10 doğru, 10 yanlış kaç net yapar?

TYT Ham Puanı 125.50

TYT Yerleştirme Puanı 170.50

Sayısal Ham Puanı 50.20

Sayısal Yerleştirme Puanı 50.20

Eşit Ağırlık Ham Puanı 50.20

Eşit Ağırlık Yerleştirme Puanı 50.20

Sözel Ham Puanı 50.20

Sözel Yerleştirme Puanı 50.20

TYT Sosyal Bilimleri puan hesaplama

TYT Sosyal Bilimleri 25 doğru, 15 yanlış kaç net yapar?

TYT Ham Puanı 172.25

TYT Yerleştirme Puanı 217.25

Sayısal Ham Puanı 68.90

Sayısal Yerleştirme Puanı 68.90

Eşit Ağırlık Ham Puanı 68.90

Eşit Ağırlık Yerleştirme Puanı 68.90

Sözel Ham Puanı 132.65

Sözel Yerleştirme Puanı 132.65.