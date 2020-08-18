Twitter Giriş

Twitter’ı kim kurdu? Twitter 2006'nın Mart ayında 4 Amerikalı girişimci tarafından kurulmuştur. Aynı girişimcilerin farklı isimde bir şirketi vardır. İşler iyi gitmediği için yeni bir fikir ararken Twitter ortaya çıkmıştır. Tweetlerin 140 karakterle sınırlı olmasının nedeni o dönemde sms'lerin 160 karakterlerle sınırlı olmasındandır. Böylece insanlar Tweetlerini SMS ile alabilecekti. Tweetlerin SMS’den 20 karakter az olmasının sebebi ise kullanıcı adına yer bırakmaktır.

Bugün Twitter'da en çok takipçisi olan kullanıcı Amerikalı şarkıcı Katy Perry indir Katy Perry'nin takipçi sayısı 66 milyon 800 bin’dir. En çok takipçisi olan ikinci kişi Justin Bieber’dır. Twitter'ın en çok takipçisine sahip 3. kişisi bir dönem Amerikan Başkanı olan Barack Obama’dır. Twitter'da bugüne kadar en çok tweet atan kişi bir japondur ve şu ana kadar 37 milyon küsür tweet atmıştır. Twitter kuşunun gerçek ismi Larry’dir. Twitter’a kuş sembolü sporcu Larry Bird’den dolayı isim verilmiştir. Twitter kuş cıvıltısı anlamına gelen tweet kelimesinden türemiştir. Twitter 2013 Kasım ayında halka açılmış bir platformdur. Twitter'da her gün 500 milyon tweet atılmaktadır. Twitter sistemine mikroblog yapma veya tweet atma deniyor. Peki Twitter nasıl kullanılır? Twitter hesabı nasıl açılır?

Twitter hesabı nasıl açılır?

Twitter'da tweet atmaya başlamak için yapmanız gereken öncelikle twitter.com adresine girmektir. Twitter hesabı açmak için ad, soyad ve şifre belirleyin. Dilerseniz fotoğrafınızı yükleyerek Twitter hesabınızı oluşturabilirsiniz.

Twitter nasıl kullanılır?

Hesabınızı oluşturduktan sonra tweetlerini okumak istediğimiz kişilerin isimlerini aratıp bu kişileri takip edebilir veya bildirimlerini aktif hale getirip tweet attıklarında haberdar olabilirsiniz. Twitter diğer hesaplarınızla da bağlantı kurarak size yakınlarınızı takip edip etmek istemeyeceğinizi sorar. Kişilerinizle eşleştirme yaparak tanıdıklarınızı bulur. Onlarla Twitter üzerinden iletişime geçmenizi sağlar. Ayrıca Twitter'ın size ilginizi çekebilecek kişileri önermesini sağlar ya da tweetleri konu başlıklarına göre aratabilirsiniz. Eğer belirli bir profili aramak İsterseniz bu da çok kolaydır. Arama kutucuğuna aramak istediğiniz kişinin profil ismini yazarak aratabilirsiniz.

Twitter' daki kişiler gerçek bir kişi olmayabilir. Bazen bir haber organizasyonu, bazen bir kurum veya gönüllü kişiler tarafından açılmış hesaplar olabilir. Kim ya da ne olursa olsun eğer onlardan haber almak istiyorsanız Takip Et butonuna tıklayarak takipçisi olabilirsiniz. Twitter'da bir kişiyi takip etmek istemek o kişiyi her tweet attığında sizin Twitter hesabınızın zaman akışınızda Tweet’i görüntüleyebilmeniz anlamına gelir. Aynı şekilde sizi yakından takip eden kişiler Siz tweet attığınızda kendi zaman akışı sayfalarında sizin tweetlerinizi okuyabilir.

Twitter’da özel semboller

Twitter'da özel anlamları olan semboller vardır. Bunlardan ilki kare sembolüdür. Tweet atarken bir kelimenin başına kare sembolü koyarsınız yazdığınız kelime bu kelimeyi içeren diğer başlıklarla birlikte gruplanır. Bu da şu anlama gelir: belirli bir konu hakkında herkesin ne dediğini önüne kare sembolü koyarak kolaylıkla aratabilirsiniz.

Diğer özel bir sembol ise @sembolüdür. Eğer bir kişinin isminin başında @ işareti varsa o kişi atılan tweetten haberdar olmuş olur.

Twitter'ı kişilere özel mesaj göndermek için de kullanabilirsiniz Fakat sadece sizi takip edenlere mesaj gönderebilirsiniz.

Twitter'ın bir diğer kullanışlı özelliği retweet… Retweet beğendiğiniz bir tweet’i retweet butonuna basarak sizi takip eden herkesin görmesini sağlayabilirsiniz.

Tweetlerle ilgili bilinmesi gereken en önemli şey: tweetlerin 140 karakterle sınırlı olarak yazılmasıdır. Yazmak istediğiniz mesajı 140 karakter içersinde bir defada yazmalısınız. Eğer sığdıramıyorsanız cümlenizin sonuna artı işareti ekleyip ikinci tweet atarak kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Bu şekilde sıralı tweet atmaya tweet serisi denmektedir.