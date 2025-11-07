  • İSTANBUL
Resmi İlanlar TUZLA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
TUZLA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Giriş Tarihi:

TUZLA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

TUZLA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ
Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Ceza Toplamı TOPLAM
6140575939   SALAM MEMON ROYAL PARK OTEL HALASKARGAZİ CD EBEKIZI SK Kapı No:5 Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL 201501201512 10 3080 2023010266Gds0000003 2023010214Ge70000047 0,00 TL 54.456,93 TL 54.456,93 TL
2110162238 17333434334 ELİF AKAY ORTA MAH. ATATÜRK CAD. DİDEM PASAJI Kapı No:100 Daire No:19 Tel: KARTAL İSTANBUL 201701201712 3074 3074 2023101666Gdo0000660 2023101614Ge30000049 0,00 TL 53.900,00 TL 53.900,00 TL
2110162238 17333434334 ELİF AKAY ORTA MAH. ATATÜRK CAD. DİDEM PASAJI Kapı No:100 Daire No:19 Tel: KARTAL İSTANBUL 201601201612 3074 3074 2023101666Gdo0000660 2023101614Ge30000042 0,00 TL 53.900,00 TL 53.900,00 TL
3350231069 16078019776 KADİM ENGÖR 50.YIL MAH. 97 SK. Kapı No:38 Daire No:YOK Tel: ÇANKAYA ANKARA 201601201612 10 10 2022082466Gdp0000003 2022082414Ge40000023 53.628,00 TL 0,00 TL 53.628,00 TL
0300380645 24512049524 SAİM AKKURT BAHÇEDERE MAH. 1.ÇEVRE YOLU CAD. Kapı No:63 Daire No:YOK Tel: ALİAĞA İZMİR 201312201312 15 1084 2023102566Gdm0000001 2023102514Ge10000016 53.063,81 TL 0,00 TL 53.063,81 TL
2590432769 24737044472 İNANÇ ÇOKÇALIŞKAN ESKİŞEHİR MAH. AKAĞALAR CAD. YEŞIL APT Kapı No:82 Daire No:4 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL 201604201606 33 3080 2022080566Gdo0000010 2022080514Ge30000074 0,00 TL 52.135,17 TL 52.135,17 TL
2110162238 17333434334 ELİF AKAY ORTA MAH. ATATÜRK CAD. DİDEM PASAJI Kapı No:100 Daire No:19 Tel: KARTAL İSTANBUL 201804201804 15 15 2023101666Gdo0000660 2023101614Ge30000045 51.827,40 TL 0,00 TL 51.827,40 TL
6000397470   LASHA KUTSIA İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201508201508 15 3080 2023092566Gds0000003 2023092514Ge70000025 0,00 TL 51.426,54 TL 51.426,54 TL
5670144984 52369397284 ALİ KOÇ İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201803201803 15 3080 2023101966Gdr0000006 2023101914Ge60000054 0,00 TL 51.130,44 TL 51.130,44 TL
2590432769 24737044472 İNANÇ ÇOKÇALIŞKAN ESKİŞEHİR MAH. AKAĞALAR CAD. YEŞIL APT Kapı No:82 Daire No:4 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL 201601201612 10 10 2022080566Gdo0000010 2022080514Ge30000077 50.666,81 TL 0,00 TL 50.666,81 TL
6690300757 23993180320 AYSEL ÖZCAN GÜNDOĞAN MAH. ADNAN MENDERES CAD. SÖĞÜTLÜ SITESI D E VE F BLOK Kapı No:61B/1 Daire No:3 Tel: SÖĞÜTLÜ SAKARYA 200610200612 32 3080 2024031566Gds0001741 2024031414Ge70000008 0,00 TL 50.620,00 TL 50.620,00 TL
5670144984 52369397284 ALİ KOÇ İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201701201712 10 10 2023101966Gdr0000006 2023101914Ge60000051 49.745,60 TL 0,00 TL 49.745,60 TL
7880073520 40237197340 BİLAL SÜTCÜ BARNET EN4 0BW LONDON / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞ I Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE" 201106201106 15 1084 2022083166Gdt0000028 2022083114Ge80000236 49.190,28 TL 0,00 TL 49.190,28 TL
7880077660 40219197924 FATİH MEHMET SÜTCÜ SEMİZKUMLAR MAH. EBUBEKİR CAD. SİNPAŞ SİTESİ Kapı No:7 DT Daire No:1 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 201106201106 15 1084 2022083166Gdt0000024 2022083114Ge80000219 49.190,28 TL 0,00 TL 49.190,28 TL
0300380645 24512049524 SAİM AKKURT BAHÇEDERE MAH. 1.ÇEVRE YOLU CAD. Kapı No:63 Daire No:YOK Tel: ALİAĞA İZMİR 201310201310 15 1084 2023102566Gdm0000001 2023102514Ge10000004 48.237,57 TL 0,00 TL 48.237,57 TL
0300380645 24512049524 SAİM AKKURT BAHÇEDERE MAH. 1.ÇEVRE YOLU CAD. Kapı No:63 Daire No:YOK Tel: ALİAĞA İZMİR 201309201309 15 1084 2023102566Gdm0000001 2023102514Ge10000003 48.121,86 TL 0,00 TL 48.121,86 TL
8960414089 24926572052 ADEM USTA KARAYAKUPLU MAH. DELİMAHMUTLAR MEVKİİ KÜME EVLERİ 336 PARSEL Kapı No:30 Daire No:YOK Tel: KÖRFEZ KOCAELİ 201105201105 15 15 2022082966Gdu0000008 2022082914Ge90000050 48.060,39 TL 0,00 TL 48.060,39 TL
5730073507 14237824988 İSMAİL KOÇAL CAMİ MAH. KARAASLAN CAD. A-BLOK Kapı No:86A Daire No:3 Tel: DARICA KOCAELİ 202004202004 15 15 2024101066Gdr0000019 2024101014Ge60000264 47.605,93 TL 0,00 TL 47.605,93 TL
8200316457 54709511428 EKREM TANIŞ FEVZİ ÇAKMAK MAH. 1120. SK. Kapı No:28 Daire No:16 Tel: ESENLER İSTANBUL 201409201409 15 3080 2023081666Gdu0000001 2023081614Ge90000005 0,00 TL 47.286,09 TL 47.286,09 TL
7880073520 40237197340 BİLAL SÜTCÜ BARNET EN4 0BW LONDON / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞ I Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE" 201106201106 15 3080 2022083166Gdt0000028 2022083114Ge80000236 0,00 TL 46.847,88 TL 46.847,88 TL
7880073520 40237197340 BİLAL SÜTCÜ BARNET EN4 0BW LONDON / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞ I Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE" 201106201106 15 15 2022083166Gdt0000028 2022083114Ge80000236 46.847,88 TL 0,00 TL 46.847,88 TL
7880077660 40219197924 FATİH MEHMET SÜTCÜ SEMİZKUMLAR MAH. EBUBEKİR CAD. SİNPAŞ SİTESİ Kapı No:7 DT Daire No:1 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 201106201106 15 3080 2022083166Gdt0000024 2022083114Ge80000219 0,00 TL 46.847,88 TL 46.847,88 TL
7880077660 40219197924 FATİH MEHMET SÜTCÜ SEMİZKUMLAR MAH. EBUBEKİR CAD. SİNPAŞ SİTESİ Kapı No:7 DT Daire No:1 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 201106201106 15 15 2022083166Gdt0000024 2022083114Ge80000219 46.847,88 TL 0,00 TL 46.847,88 TL
6000397470   LASHA KUTSIA İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201507201507 15 3080 2023092566Gds0000003 2023092514Ge70000029 0,00 TL 46.159,35 TL 46.159,35 TL
8960414089 24926572052 ADEM USTA KARAYAKUPLU MAH. DELİMAHMUTLAR MEVKİİ KÜME EVLERİ 336 PARSEL Kapı No:30 Daire No:YOK Tel: KÖRFEZ KOCAELİ 201105201105 15 1084 2022082966Gdu0000008 2022082914Ge90000050 45.080,65 TL 0,00 TL 45.080,65 TL
5880429485 62299221474 HASAN HAKAN KÖSEOĞLU KUMLA MAH. ABDULLAH ASLAN (SİTELER) CAD. ARZUM Kapı No:194A Daire No:9 Tel: GEMLİK BURSA 201610201610 15 1084 2023012566Gdr0000013 2023012514Ge60000209 44.158,51 TL 0,00 TL 44.158,51 TL
0150634874 16955083210 BÜLENT AKBAŞ HALİDE EDİP ADIVAR MAH. TANIR SK. EKŞIOGLU APARTMANI Kapı No:3 Daire No:4 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL 201604201604 15 3080 2021110666Gdm0000005 2021110614Ge10000020 0,00 TL 43.660,62 TL 43.660,62 TL
3350231069 16078019776 KADİM ENGÖR 50.YIL MAH. 97 SK. Kapı No:38 Daire No:YOK Tel: ÇANKAYA ANKARA 201604201606 33 3080 2022082466Gdp0000003 2022082414Ge40000031 0,00 TL 43.490,61 TL 43.490,61 TL
6000397470   LASHA KUTSIA İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201506201506 15 3080 2023092566Gds0000003 2023092514Ge70000028 0,00 TL 42.021,60 TL 42.021,60 TL
0300380645 24512049524 SAİM AKKURT BAHÇEDERE MAH. 1.ÇEVRE YOLU CAD. Kapı No:63 Daire No:YOK Tel: ALİAĞA İZMİR 201402201402 15 15 2023102566Gdm0000001 2023102514Ge10000006 41.827,24 TL 0,00 TL 41.827,24 TL
5880429485 62299221474 HASAN HAKAN KÖSEOĞLU KUMLA MAH. ABDULLAH ASLAN (SİTELER) CAD. ARZUM Kapı No:194A Daire No:9 Tel: GEMLİK BURSA 201601201603 33 3080 2023012566Gdr0000013 2023012514Ge60000206 0,00 TL 41.817,60 TL 41.817,60 TL
5670144984 52369397284 ALİ KOÇ İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201805201805 15 3080 2023101966Gdr0000006 2023101914Ge60000060 0,00 TL 40.519,98 TL 40.519,98 TL
5810070820 38776892178 YAVUZ KOYUNCU CEVİZLİ MAH. VAKFIKEBİR SK. DURSUNBEY APT Kapı No:26 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL 201411201411 15 3080 2023091166Gdr0000005 2023091114Ge60000019 0,00 TL 40.484,88 TL 40.484,88 TL
7200634384 21580901006 MUSTAFA BAYRAM PALABIYIK BAHÇELİEVLER MAH. NECİP FAZIL KISAKÜREK CAD. Kapı No:209 Daire No:10 Tel: İSLAHİYE GAZİANTEP 201411201411 15 3080 2023091166Gdt0000005 2023091114Ge80000055 0,00 TL 40.484,88 TL 40.484,88 TL
3350231069 16078019776 KADİM ENGÖR 50.YIL MAH. 97 SK. Kapı No:38 Daire No:YOK Tel: ÇANKAYA ANKARA 201607201609 33 3080 2022082466Gdp0000003 2022082414Ge40000009 0,00 TL 40.200,96 TL 40.200,96 TL
2110162238 17333434334 ELİF AKAY ORTA MAH. ATATÜRK CAD. DİDEM PASAJI Kapı No:100 Daire No:19 Tel: KARTAL İSTANBUL 201610201610 15 3080 2023101666Gdo0000660 2023101614Ge30000040 0,00 TL 40.076,94 TL 40.076,94 TL
2110162238 17333434334 ELİF AKAY ORTA MAH. ATATÜRK CAD. DİDEM PASAJI Kapı No:100 Daire No:19 Tel: KARTAL İSTANBUL 201610201610 15 15 2023101666Gdo0000660 2023101614Ge30000040 40.076,94 TL 0,00 TL 40.076,94 TL
0150634874 16955083210 BÜLENT AKBAŞ HALİDE EDİP ADIVAR MAH. TANIR SK. EKŞIOGLU APARTMANI Kapı No:3 Daire No:4 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL 201601201612 10 10 2021110666Gdm0000005 2021110614Ge10000017 39.831,60 TL 0,00 TL 39.831,60 TL
4350081819 41983879290 ADNAN GÜNEY ETİLER MAH. İNCESU SK. Kapı No:32 Daire No:4 Tel:0000000000 BEŞİKTAŞ İSTANBUL 201910201910 3 3 2022102066Gdq0000001 2022102014Ge50000001 39.323,85 TL 0,00 TL 39.323,85 TL
4290277725 55294418918 BİLAL GÜNDOĞDU MERKEZ MAH. YAZAR SK. Kapı No:7 Daire No:6 Tel: AVCILAR İSTANBUL 201703201703 15 3080 2023092266Gdq0000003 2023092214Ge50000019 0,00 TL 38.768,22 TL 38.768,22 TL
5220493632 40390402282 SADETTİN KARATEKE KILAVUZLU MAH. 88005. SK. GALATASARAY SPOR KULUBÜ NEF VAKFI AFAD YAŞAM ALANI Kapı No:5 Daire No:141 Tel: ONİKİŞUBAT KAHRAMANMARAŞ 201703201703 15 3080 2023092266Gdr0000005 2023092214Ge60000114 0,00 TL 38.768,22 TL 38.768,22 TL
2810454086 21896733346 ERDİ DEMİRCİ KIYICAK MAH. KARABACAK SK. Kapı No:89 Daire No:1 Tel: EREĞLİ ZONGULDAK 202006202006 15 3080 2024101766Gdo0000044 2024101714Ge30000712 0,00 TL 38.356,96 TL 38.356,96 TL
3350231069 16078019776 KADİM ENGÖR 50.YIL MAH. 97 SK. Kapı No:38 Daire No:YOK Tel: ÇANKAYA ANKARA 201701201712 10 10 2022082466Gdp0000003 2022082414Ge40000018 38.185,60 TL 0,00 TL 38.185,60 TL
9580119277 21451539246 NİHAT YILDIRIM CADDEBOSTAN MAH. KEMAL SUNAL SK. REŞİDE BAYAR APT A BLOK Kapı No:11 Daire No:32 Tel: KADIKÖY İSTANBUL 202011202011 15 15 2025052266Gdv0000001 2025052214GeA0000002 38.130,78 TL 0,00 TL 38.130,78 TL
4290277725 55294418918 BİLAL GÜNDOĞDU MERKEZ MAH. YAZAR SK. Kapı No:7 Daire No:6 Tel: AVCILAR İSTANBUL 201704201706 33 3080 2023092266Gdq0000003 2023092214Ge50000021 0,00 TL 37.728,00 TL 37.728,00 TL
5220493632 40390402282 SADETTİN KARATEKE KILAVUZLU MAH. 88005. SK. GALATASARAY SPOR KULUBÜ NEF VAKFI AFAD YAŞAM ALANI Kapı No:5 Daire No:141 Tel: ONİKİŞUBAT KAHRAMANMARAŞ 201704201706 33 3080 2023092266Gdr0000005 2023092214Ge60000116 0,00 TL 37.728,00 TL 37.728,00 TL
7330392845   ANTHONY JOHN PSAILA ATATÜRK MH. 2 .CD. 59 ADA MANOLYA 4 -4B Kapı No:. Daire No:21 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL 201901201912 10 10 2024060466Gdt0000002 2024060414Ge80000026 37.538,52 TL 0,00 TL 37.538,52 TL
7330392853   DOROTHY MAE PSAILA ATATÜRK MH 59 ADA MANOLYA 4-4B Kapı No:. Daire No:21 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL 201901201912 10 10 2024060466Gdt0000008 2024060414Ge80000218 37.538,52 TL 0,00 TL 37.538,52 TL
2380157708 30488364196 MUSTAFA EMRE ÇELİK MEHMET AKİF MAH. BİLEN SK. Kapı No:43 Daire No:8 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL 201404201404 15 1084 2023012066Gdo0000010 2023012014Ge30000038 37.481,30 TL 0,00 TL 37.481,30 TL
1830109023 12667314864 YÜCEL TONGUÇ BOZDOĞAN TEPEÖREN MAH. SALKIM SK. TEPEOREN VILLALARI Kapı No:2 AB Daire No: Tel: TUZLA İSTANBUL 201901201912 10 10 2024100866Gdn0000008 2024100814Ge20000101 37.120,00 TL 0,00 TL 37.120,00 TL
1130426042 14401468086 METİN AYDIN YENİKENT MAH. ISSIKGÖL CAD. Kapı No:196 Daire No:2 Tel: GEBZE KOCAELİ 201601201612 10 3080 2022042266Gdn0000004 2022042214Ge20000018 0,00 TL 36.910,05 TL 36.910,05 TL
5880429485 62299221474 HASAN HAKAN KÖSEOĞLU KUMLA MAH. ABDULLAH ASLAN (SİTELER) CAD. ARZUM Kapı No:194A Daire No:9 Tel: GEMLİK BURSA 201607201607 15 3080 2023012566Gdr0000013 2023012514Ge60000214 0,00 TL 36.799,92 TL 36.799,92 TL
2380157708 30488364196 MUSTAFA EMRE ÇELİK MEHMET AKİF MAH. BİLEN SK. Kapı No:43 Daire No:8 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL 201402201402 15 1084 2023012066Gdo0000010 2023012014Ge30000037 36.772,50 TL 0,00 TL 36.772,50 TL
2380157708 30488364196 MUSTAFA EMRE ÇELİK MEHMET AKİF MAH. BİLEN SK. Kapı No:43 Daire No:8 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL 201404201404 15 15 2023012066Gdo0000010 2023012014Ge30000038 36.638,61 TL 0,00 TL 36.638,61 TL
6190554216   GELA MESKHI YAYLA MAH/SEMT LÜTUF SK. Kapı No:13 Daire No:A Tel:5336748028 TUZLA İSTANBUL 201612201612 15 1084 2023012566Gds0000001 2023012514Ge70000002 36.295,53 TL 0,00 TL 36.295,53 TL
0300380645 24512049524 SAİM AKKURT BAHÇEDERE MAH. 1.ÇEVRE YOLU CAD. Kapı No:63 Daire No:YOK Tel: ALİAĞA İZMİR 201301201301 15 15 2023102566Gdm0000001 2023102514Ge10000013 36.134,65 TL 0,00 TL 36.134,65 TL
9380699132 30800470024 AHMET VEDAT YARDIMCI ESENYALI MAH. UYGAR SK. TEMEL APT Kapı No:26 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL 202003202003 15 15 2023081466Gdv0000002 2023081414GeA0000037 35.927,82 TL 0,00 TL 35.927,82 TL
6140575939   SALAM MEMON ROYAL PARK OTEL HALASKARGAZİ CD EBEKIZI SK Kapı No:5 Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL 201701201712 10 3080 2023010266Gds0000003 2023010214Ge70000077 0,00 TL 35.190,68 TL 35.190,68 TL
2380157708 30488364196 MUSTAFA EMRE ÇELİK MEHMET AKİF MAH. BİLEN SK. Kapı No:43 Daire No:8 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL 201402201402 15 15 2023012066Gdo0000010 2023012014Ge30000037 34.988,11 TL 0,00 TL 34.988,11 TL
8960414089 24926572052 ADEM USTA KARAYAKUPLU MAH. DELİMAHMUTLAR MEVKİİ KÜME EVLERİ 336 PARSEL Kapı No:30 Daire No:YOK Tel: KÖRFEZ KOCAELİ 201106201106 15 3080 2022082966Gdu0000008 2022082914Ge90000052 0,00 TL 34.778,16 TL 34.778,16 TL
2110162238 17333434334 ELİF AKAY ORTA MAH. ATATÜRK CAD. DİDEM PASAJI Kapı No:100 Daire No:19 Tel: KARTAL İSTANBUL 201612201612 15 3080 2023101666Gdo0000660 2023101614Ge30000038 0,00 TL 34.580,77 TL 34.580,77 TL
2110162238 17333434334 ELİF AKAY ORTA MAH. ATATÜRK CAD. DİDEM PASAJI Kapı No:100 Daire No:19 Tel: KARTAL İSTANBUL 201612201612 15 15 2023101666Gdo0000660 2023101614Ge30000038 34.580,77 TL 0,00 TL 34.580,77 TL
4350081819 41983879290 ADNAN GÜNEY ETİLER MAH. İNCESU SK. Kapı No:32 Daire No:4 Tel:0000000000 BEŞİKTAŞ İSTANBUL 202001202001 3 3 2022102066Gdq0000002 2022102014Ge50000006 34.539,77 TL 0,00 TL 34.539,77 TL
2810454086 21896733346 ERDİ DEMİRCİ KIYICAK MAH. KARABACAK SK. Kapı No:89 Daire No:1 Tel: EREĞLİ ZONGULDAK 202008202008 15 15 2024101766Gdo0000044 2024101714Ge30000690 34.524,82 TL 0,00 TL 34.524,82 TL
4350081819 41983879290 ADNAN GÜNEY ETİLER MAH. İNCESU SK. Kapı No:32 Daire No:4 Tel:0000000000 BEŞİKTAŞ İSTANBUL 201912201912 3 3 2022102066Gdq0000002 2022102014Ge50000007 33.881,85 TL 0,00 TL 33.881,85 TL
9740002281 37996131920 NACİYE YİTMEN BAHÇELİEVLER MAH. FATİH 18 SK. AYKONUT Kapı No:6 Daire No:11 Tel: MERKEZ TOKAT 201607201607 15 3080 2024010866Gdv0000001 2024010814GeA0000001 0,00 TL 33.595,96 TL 33.595,96 TL
4350081819 41983879290 ADNAN GÜNEY ETİLER MAH. İNCESU SK. Kapı No:32 Daire No:4 Tel:0000000000 BEŞİKTAŞ İSTANBUL 201911201911 3 3 2022102066Gdq0000001 2022102014Ge50000002 33.496,15 TL 0,00 TL 33.496,15 TL
0300380645 24512049524 SAİM AKKURT BAHÇEDERE MAH. 1.ÇEVRE YOLU CAD. Kapı No:63 Daire No:YOK Tel: ALİAĞA İZMİR 201301201301 15 1084 2023102566Gdm0000001 2023102514Ge10000013 33.388,42 TL 0,00 TL 33.388,42 TL
1130166011 25762178828 MEHMET ALİ AYDIN AYDINTEPE MAH. MENZİL SK. ŞEHRİYAZ MANZARA A1 BLOK Kapı No:10A Daire No:2 Tel: TUZLA İSTANBUL 201801201812 10 10 2025101166Gdn0000002 2025101114Ge20000005 32.341,03 TL 0,00 TL 32.341,03 TL
8200316457 54709511428 EKREM TANIŞ FEVZİ ÇAKMAK MAH. 1120. SK. Kapı No:28 Daire No:16 Tel: ESENLER İSTANBUL 201401201401 15 3080 2023081666Gdu0000001 2023081614Ge90000002 0,00 TL 32.333,73 TL 32.333,73 TL
9580119277 21451539246 NİHAT YILDIRIM CADDEBOSTAN MAH. KEMAL SUNAL SK. REŞİDE BAYAR APT A BLOK Kapı No:11 Daire No:32 Tel: KADIKÖY İSTANBUL 202011202011 3 3 2025052266Gdv0000001 2025052214GeA0000003 31.076,12 TL 0,00 TL 31.076,12 TL
0300380645 24512049524 SAİM AKKURT BAHÇEDERE MAH. 1.ÇEVRE YOLU CAD. Kapı No:63 Daire No:YOK Tel: ALİAĞA İZMİR 201402201402 15 1084 2023102566Gdm0000001 2023102514Ge10000006 31.035,81 TL 0,00 TL 31.035,81 TL
3350231069 16078019776 KADİM ENGÖR 50.YIL MAH. 97 SK. Kapı No:38 Daire No:YOK Tel: ÇANKAYA ANKARA 201612201612 15 3080 2022082466Gdp0000003 2022082414Ge40000015 0,00 TL 31.019,76 TL 31.019,76 TL
6760163272 12905117028 ERCAN ÖZDEMİR EVLİYA ÇELEBİ MAH. ŞİNASİ DURAL CAD. SARITAŞ APT Kapı No:89 Daire No:2 Tel: TUZLA İSTANBUL 202009202009 15 15 2024100266Gds0000007 2024100214Ge70000141 30.483,28 TL 0,00 TL 30.483,28 TL
2110162238 17333434334 ELİF AKAY ORTA MAH. ATATÜRK CAD. DİDEM PASAJI Kapı No:100 Daire No:19 Tel: KARTAL İSTANBUL 201610201610 15 1084 2023101666Gdo0000660 2023101614Ge30000040 30.258,09 TL 0,00 TL 30.258,09 TL
1130166011 25762178828 MEHMET ALİ AYDIN AYDINTEPE MAH. MENZİL SK. ŞEHRİYAZ MANZARA A1 BLOK Kapı No:10A Daire No:2 Tel: TUZLA İSTANBUL 201901201912 10 10 2025101166Gdn0000003 2025101114Ge20000046 30.176,73 TL 0,00 TL 30.176,73 TL
2380157708 30488364196 MUSTAFA EMRE ÇELİK MEHMET AKİF MAH. BİLEN SK. Kapı No:43 Daire No:8 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL 201407201407 15 15 2023012066Gdo0000010 2023012014Ge30000035 29.883,04 TL 0,00 TL 29.883,04 TL
2380157708 30488364196 MUSTAFA EMRE ÇELİK MEHMET AKİF MAH. BİLEN SK. Kapı No:43 Daire No:8 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL 201407201407 15 1084 2023012066Gdo0000010 2023012014Ge30000035 29.315,27 TL 0,00 TL 29.315,27 TL
0300380645 24512049524 SAİM AKKURT BAHÇEDERE MAH. 1.ÇEVRE YOLU CAD. Kapı No:63 Daire No:YOK Tel: ALİAĞA İZMİR 201308201308 15 15 2023102566Gdm0000001 2023102514Ge10000001 29.017,42 TL 0,00 TL 29.017,42 TL
2810454086 21896733346 ERDİ DEMİRCİ KIYICAK MAH. KARABACAK SK. Kapı No:89 Daire No:1 Tel: EREĞLİ ZONGULDAK 202010202010 15 15 2024101766Gdo0000044 2024101714Ge30000707 28.655,63 TL 0,00 TL 28.655,63 TL
6190554216   GELA MESKHI YAYLA MAH/SEMT LÜTUF SK. Kapı No:13 Daire No:A Tel:5336748028 TUZLA İSTANBUL 201610201610 15 15 2023012566Gds0000001 2023012514Ge70000007 28.452,65 TL 0,00 TL 28.452,65 TL
6140575939   SALAM MEMON ROYAL PARK OTEL HALASKARGAZİ CD EBEKIZI SK Kapı No:5 Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL 201401201412 10 3080 2023010266Gds0000003 2023010214Ge70000081 0,00 TL 28.285,80 TL 28.285,80 TL
5670144984 52369397284 ALİ KOÇ İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201707201709 33 3080 2023101966Gdr0000006 2023101914Ge60000053 0,00 TL 27.917,40 TL 27.917,40 TL
5670144984 52369397284 ALİ KOÇ İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201712201712 15 15 2023101966Gdr0000006 2023101914Ge60000046 27.280,44 TL 0,00 TL 27.280,44 TL
2590432769 24737044472 İNANÇ ÇOKÇALIŞKAN ESKİŞEHİR MAH. AKAĞALAR CAD. YEŞIL APT Kapı No:82 Daire No:4 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL 201601201612 10 1084 2022080566Gdo0000010 2022080514Ge30000077 27.005,41 TL 0,00 TL 27.005,41 TL
5880429485 62299221474 HASAN HAKAN KÖSEOĞLU KUMLA MAH. ABDULLAH ASLAN (SİTELER) CAD. ARZUM Kapı No:194A Daire No:9 Tel: GEMLİK BURSA 201606201606 15 1084 2023012566Gdr0000013 2023012514Ge60000213 26.428,43 TL 0,00 TL 26.428,43 TL
3350231069 16078019776 KADİM ENGÖR 50.YIL MAH. 97 SK. Kapı No:38 Daire No:YOK Tel: ÇANKAYA ANKARA 201601201612 10 1084 2022082466Gdp0000003 2022082414Ge40000023 26.170,46 TL 0,00 TL 26.170,46 TL
2810454086 21896733346 ERDİ DEMİRCİ KIYICAK MAH. KARABACAK SK. Kapı No:89 Daire No:1 Tel: EREĞLİ ZONGULDAK 202009202009 15 15 2024101766Gdo0000044 2024101714Ge30000715 26.130,74 TL 0,00 TL 26.130,74 TL
2110162238 17333434334 ELİF AKAY ORTA MAH. ATATÜRK CAD. DİDEM PASAJI Kapı No:100 Daire No:19 Tel: KARTAL İSTANBUL 201804201804 15 1084 2023101666Gdo0000660 2023101614Ge30000045 26.069,19 TL 0,00 TL 26.069,19 TL
2110162238 17333434334 ELİF AKAY ORTA MAH. ATATÜRK CAD. DİDEM PASAJI Kapı No:100 Daire No:19 Tel: KARTAL İSTANBUL 201611201611 15 15 2023101666Gdo0000660 2023101614Ge30000039 25.936,80 TL 0,00 TL 25.936,80 TL
2110162238 17333434334 ELİF AKAY ORTA MAH. ATATÜRK CAD. DİDEM PASAJI Kapı No:100 Daire No:19 Tel: KARTAL İSTANBUL 201611201611 15 3080 2023101666Gdo0000660 2023101614Ge30000039 0,00 TL 25.936,80 TL 25.936,80 TL
5670144984 52369397284 ALİ KOÇ İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201804201804 15 3080 2023101966Gdr0000006 2023101914Ge60000055 0,00 TL 25.877,88 TL 25.877,88 TL
5590391700 58765069534 YAVUZ KISAK SİYAVUŞPAŞA MAH. MEŞELİ SK. AKGÜN AP. Kapı No:8 Daire No:8 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201612201612 15 3080 2023101366Gdr0000003 2023101314Ge60000021 0,00 TL 25.726,68 TL 25.726,68 TL
9580119277 21451539246 NİHAT YILDIRIM CADDEBOSTAN MAH. KEMAL SUNAL SK. REŞİDE BAYAR APT A BLOK Kapı No:11 Daire No:32 Tel: KADIKÖY İSTANBUL 202011202011 15 15 2025052266Gdv0000001 2025052214GeA0000001 25.631,87 TL 0,00 TL 25.631,87 TL
6190554216   GELA MESKHI YAYLA MAH/SEMT LÜTUF SK. Kapı No:13 Daire No:A Tel:5336748028 TUZLA İSTANBUL 201611201611 15 15 2023012566Gds0000001 2023012514Ge70000011 25.254,23 TL 0,00 TL 25.254,23 TL
5880429485 62299221474 HASAN HAKAN KÖSEOĞLU KUMLA MAH. ABDULLAH ASLAN (SİTELER) CAD. ARZUM Kapı No:194A Daire No:9 Tel: GEMLİK BURSA 201609201609 15 1084 2023012566Gdr0000013 2023012514Ge60000207 25.208,92 TL 0,00 TL 25.208,92 TL
2810454086 21896733346 ERDİ DEMİRCİ KIYICAK MAH. KARABACAK SK. Kapı No:89 Daire No:1 Tel: EREĞLİ ZONGULDAK 202011202011 15 15 2024101766Gdo0000044 2024101714Ge30000724 25.148,40 TL 0,00 TL 25.148,40 TL
2110162238 17333434334 ELİF AKAY ORTA MAH. ATATÜRK CAD. DİDEM PASAJI Kapı No:100 Daire No:19 Tel: KARTAL İSTANBUL 201612201612 15 1084 2023101666Gdo0000660 2023101614Ge30000038 25.140,21 TL 0,00 TL 25.140,21 TL
0150634874 16955083210 BÜLENT AKBAŞ HALİDE EDİP ADIVAR MAH. TANIR SK. EKŞIOGLU APARTMANI Kapı No:3 Daire No:4 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL 201605201605 15 3080 2021110666Gdm0000005 2021110614Ge10000015 0,00 TL 24.862,14 TL 24.862,14 TL
6000397470   LASHA KUTSIA İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201511201511 15 15 2023092566Gds0000003 2023092514Ge70000021 24.629,88 TL 0,00 TL 24.629,88 TL
Tuzla Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde tebliğ yapılamayan,muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı adresi bulunmayan mükelleflerin ödeme emirleri tebliğ edilemediğinden,213 sayılı V.U.K.’nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Basın No: ILN02325302