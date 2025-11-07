TUZLA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
TUZLA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
TUZLA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ
|Vergi No
|TC Kimlik No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu Toplamı
|Ceza Toplamı
|TOPLAM
|6140575939
|SALAM MEMON
|ROYAL PARK OTEL HALASKARGAZİ CD EBEKIZI SK Kapı No:5 Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL
|201501201512
|10
|3080
|2023010266Gds0000003
|2023010214Ge70000047
|0,00 TL
|54.456,93 TL
|54.456,93 TL
|2110162238
|17333434334
|ELİF AKAY
|ORTA MAH. ATATÜRK CAD. DİDEM PASAJI Kapı No:100 Daire No:19 Tel: KARTAL İSTANBUL
|201701201712
|3074
|3074
|2023101666Gdo0000660
|2023101614Ge30000049
|0,00 TL
|53.900,00 TL
|53.900,00 TL
|2110162238
|17333434334
|ELİF AKAY
|ORTA MAH. ATATÜRK CAD. DİDEM PASAJI Kapı No:100 Daire No:19 Tel: KARTAL İSTANBUL
|201601201612
|3074
|3074
|2023101666Gdo0000660
|2023101614Ge30000042
|0,00 TL
|53.900,00 TL
|53.900,00 TL
|3350231069
|16078019776
|KADİM ENGÖR
|50.YIL MAH. 97 SK. Kapı No:38 Daire No:YOK Tel: ÇANKAYA ANKARA
|201601201612
|10
|10
|2022082466Gdp0000003
|2022082414Ge40000023
|53.628,00 TL
|0,00 TL
|53.628,00 TL
|0300380645
|24512049524
|SAİM AKKURT
|BAHÇEDERE MAH. 1.ÇEVRE YOLU CAD. Kapı No:63 Daire No:YOK Tel: ALİAĞA İZMİR
|201312201312
|15
|1084
|2023102566Gdm0000001
|2023102514Ge10000016
|53.063,81 TL
|0,00 TL
|53.063,81 TL
|2590432769
|24737044472
|İNANÇ ÇOKÇALIŞKAN
|ESKİŞEHİR MAH. AKAĞALAR CAD. YEŞIL APT Kapı No:82 Daire No:4 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL
|201604201606
|33
|3080
|2022080566Gdo0000010
|2022080514Ge30000074
|0,00 TL
|52.135,17 TL
|52.135,17 TL
|2110162238
|17333434334
|ELİF AKAY
|ORTA MAH. ATATÜRK CAD. DİDEM PASAJI Kapı No:100 Daire No:19 Tel: KARTAL İSTANBUL
|201804201804
|15
|15
|2023101666Gdo0000660
|2023101614Ge30000045
|51.827,40 TL
|0,00 TL
|51.827,40 TL
|6000397470
|LASHA KUTSIA
|İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201508201508
|15
|3080
|2023092566Gds0000003
|2023092514Ge70000025
|0,00 TL
|51.426,54 TL
|51.426,54 TL
|5670144984
|52369397284
|ALİ KOÇ
|İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201803201803
|15
|3080
|2023101966Gdr0000006
|2023101914Ge60000054
|0,00 TL
|51.130,44 TL
|51.130,44 TL
|2590432769
|24737044472
|İNANÇ ÇOKÇALIŞKAN
|ESKİŞEHİR MAH. AKAĞALAR CAD. YEŞIL APT Kapı No:82 Daire No:4 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL
|201601201612
|10
|10
|2022080566Gdo0000010
|2022080514Ge30000077
|50.666,81 TL
|0,00 TL
|50.666,81 TL
|6690300757
|23993180320
|AYSEL ÖZCAN
|GÜNDOĞAN MAH. ADNAN MENDERES CAD. SÖĞÜTLÜ SITESI D E VE F BLOK Kapı No:61B/1 Daire No:3 Tel: SÖĞÜTLÜ SAKARYA
|200610200612
|32
|3080
|2024031566Gds0001741
|2024031414Ge70000008
|0,00 TL
|50.620,00 TL
|50.620,00 TL
|5670144984
|52369397284
|ALİ KOÇ
|İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201701201712
|10
|10
|2023101966Gdr0000006
|2023101914Ge60000051
|49.745,60 TL
|0,00 TL
|49.745,60 TL
|7880073520
|40237197340
|BİLAL SÜTCÜ
|BARNET EN4 0BW LONDON / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞ I Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE"
|201106201106
|15
|1084
|2022083166Gdt0000028
|2022083114Ge80000236
|49.190,28 TL
|0,00 TL
|49.190,28 TL
|7880077660
|40219197924
|FATİH MEHMET SÜTCÜ
|SEMİZKUMLAR MAH. EBUBEKİR CAD. SİNPAŞ SİTESİ Kapı No:7 DT Daire No:1 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL
|201106201106
|15
|1084
|2022083166Gdt0000024
|2022083114Ge80000219
|49.190,28 TL
|0,00 TL
|49.190,28 TL
|0300380645
|24512049524
|SAİM AKKURT
|BAHÇEDERE MAH. 1.ÇEVRE YOLU CAD. Kapı No:63 Daire No:YOK Tel: ALİAĞA İZMİR
|201310201310
|15
|1084
|2023102566Gdm0000001
|2023102514Ge10000004
|48.237,57 TL
|0,00 TL
|48.237,57 TL
|0300380645
|24512049524
|SAİM AKKURT
|BAHÇEDERE MAH. 1.ÇEVRE YOLU CAD. Kapı No:63 Daire No:YOK Tel: ALİAĞA İZMİR
|201309201309
|15
|1084
|2023102566Gdm0000001
|2023102514Ge10000003
|48.121,86 TL
|0,00 TL
|48.121,86 TL
|8960414089
|24926572052
|ADEM USTA
|KARAYAKUPLU MAH. DELİMAHMUTLAR MEVKİİ KÜME EVLERİ 336 PARSEL Kapı No:30 Daire No:YOK Tel: KÖRFEZ KOCAELİ
|201105201105
|15
|15
|2022082966Gdu0000008
|2022082914Ge90000050
|48.060,39 TL
|0,00 TL
|48.060,39 TL
|5730073507
|14237824988
|İSMAİL KOÇAL
|CAMİ MAH. KARAASLAN CAD. A-BLOK Kapı No:86A Daire No:3 Tel: DARICA KOCAELİ
|202004202004
|15
|15
|2024101066Gdr0000019
|2024101014Ge60000264
|47.605,93 TL
|0,00 TL
|47.605,93 TL
|8200316457
|54709511428
|EKREM TANIŞ
|FEVZİ ÇAKMAK MAH. 1120. SK. Kapı No:28 Daire No:16 Tel: ESENLER İSTANBUL
|201409201409
|15
|3080
|2023081666Gdu0000001
|2023081614Ge90000005
|0,00 TL
|47.286,09 TL
|47.286,09 TL
|7880073520
|40237197340
|BİLAL SÜTCÜ
|BARNET EN4 0BW LONDON / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞ I Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE"
|201106201106
|15
|3080
|2022083166Gdt0000028
|2022083114Ge80000236
|0,00 TL
|46.847,88 TL
|46.847,88 TL
|7880073520
|40237197340
|BİLAL SÜTCÜ
|BARNET EN4 0BW LONDON / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞ I Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE"
|201106201106
|15
|15
|2022083166Gdt0000028
|2022083114Ge80000236
|46.847,88 TL
|0,00 TL
|46.847,88 TL
|7880077660
|40219197924
|FATİH MEHMET SÜTCÜ
|SEMİZKUMLAR MAH. EBUBEKİR CAD. SİNPAŞ SİTESİ Kapı No:7 DT Daire No:1 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL
|201106201106
|15
|3080
|2022083166Gdt0000024
|2022083114Ge80000219
|0,00 TL
|46.847,88 TL
|46.847,88 TL
|7880077660
|40219197924
|FATİH MEHMET SÜTCÜ
|SEMİZKUMLAR MAH. EBUBEKİR CAD. SİNPAŞ SİTESİ Kapı No:7 DT Daire No:1 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL
|201106201106
|15
|15
|2022083166Gdt0000024
|2022083114Ge80000219
|46.847,88 TL
|0,00 TL
|46.847,88 TL
|6000397470
|LASHA KUTSIA
|İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201507201507
|15
|3080
|2023092566Gds0000003
|2023092514Ge70000029
|0,00 TL
|46.159,35 TL
|46.159,35 TL
|8960414089
|24926572052
|ADEM USTA
|KARAYAKUPLU MAH. DELİMAHMUTLAR MEVKİİ KÜME EVLERİ 336 PARSEL Kapı No:30 Daire No:YOK Tel: KÖRFEZ KOCAELİ
|201105201105
|15
|1084
|2022082966Gdu0000008
|2022082914Ge90000050
|45.080,65 TL
|0,00 TL
|45.080,65 TL
|5880429485
|62299221474
|HASAN HAKAN KÖSEOĞLU
|KUMLA MAH. ABDULLAH ASLAN (SİTELER) CAD. ARZUM Kapı No:194A Daire No:9 Tel: GEMLİK BURSA
|201610201610
|15
|1084
|2023012566Gdr0000013
|2023012514Ge60000209
|44.158,51 TL
|0,00 TL
|44.158,51 TL
|0150634874
|16955083210
|BÜLENT AKBAŞ
|HALİDE EDİP ADIVAR MAH. TANIR SK. EKŞIOGLU APARTMANI Kapı No:3 Daire No:4 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL
|201604201604
|15
|3080
|2021110666Gdm0000005
|2021110614Ge10000020
|0,00 TL
|43.660,62 TL
|43.660,62 TL
|3350231069
|16078019776
|KADİM ENGÖR
|50.YIL MAH. 97 SK. Kapı No:38 Daire No:YOK Tel: ÇANKAYA ANKARA
|201604201606
|33
|3080
|2022082466Gdp0000003
|2022082414Ge40000031
|0,00 TL
|43.490,61 TL
|43.490,61 TL
|6000397470
|LASHA KUTSIA
|İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201506201506
|15
|3080
|2023092566Gds0000003
|2023092514Ge70000028
|0,00 TL
|42.021,60 TL
|42.021,60 TL
|0300380645
|24512049524
|SAİM AKKURT
|BAHÇEDERE MAH. 1.ÇEVRE YOLU CAD. Kapı No:63 Daire No:YOK Tel: ALİAĞA İZMİR
|201402201402
|15
|15
|2023102566Gdm0000001
|2023102514Ge10000006
|41.827,24 TL
|0,00 TL
|41.827,24 TL
|5880429485
|62299221474
|HASAN HAKAN KÖSEOĞLU
|KUMLA MAH. ABDULLAH ASLAN (SİTELER) CAD. ARZUM Kapı No:194A Daire No:9 Tel: GEMLİK BURSA
|201601201603
|33
|3080
|2023012566Gdr0000013
|2023012514Ge60000206
|0,00 TL
|41.817,60 TL
|41.817,60 TL
|5670144984
|52369397284
|ALİ KOÇ
|İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201805201805
|15
|3080
|2023101966Gdr0000006
|2023101914Ge60000060
|0,00 TL
|40.519,98 TL
|40.519,98 TL
|5810070820
|38776892178
|YAVUZ KOYUNCU
|CEVİZLİ MAH. VAKFIKEBİR SK. DURSUNBEY APT Kapı No:26 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL
|201411201411
|15
|3080
|2023091166Gdr0000005
|2023091114Ge60000019
|0,00 TL
|40.484,88 TL
|40.484,88 TL
|7200634384
|21580901006
|MUSTAFA BAYRAM PALABIYIK
|BAHÇELİEVLER MAH. NECİP FAZIL KISAKÜREK CAD. Kapı No:209 Daire No:10 Tel: İSLAHİYE GAZİANTEP
|201411201411
|15
|3080
|2023091166Gdt0000005
|2023091114Ge80000055
|0,00 TL
|40.484,88 TL
|40.484,88 TL
|3350231069
|16078019776
|KADİM ENGÖR
|50.YIL MAH. 97 SK. Kapı No:38 Daire No:YOK Tel: ÇANKAYA ANKARA
|201607201609
|33
|3080
|2022082466Gdp0000003
|2022082414Ge40000009
|0,00 TL
|40.200,96 TL
|40.200,96 TL
|2110162238
|17333434334
|ELİF AKAY
|ORTA MAH. ATATÜRK CAD. DİDEM PASAJI Kapı No:100 Daire No:19 Tel: KARTAL İSTANBUL
|201610201610
|15
|3080
|2023101666Gdo0000660
|2023101614Ge30000040
|0,00 TL
|40.076,94 TL
|40.076,94 TL
|2110162238
|17333434334
|ELİF AKAY
|ORTA MAH. ATATÜRK CAD. DİDEM PASAJI Kapı No:100 Daire No:19 Tel: KARTAL İSTANBUL
|201610201610
|15
|15
|2023101666Gdo0000660
|2023101614Ge30000040
|40.076,94 TL
|0,00 TL
|40.076,94 TL
|0150634874
|16955083210
|BÜLENT AKBAŞ
|HALİDE EDİP ADIVAR MAH. TANIR SK. EKŞIOGLU APARTMANI Kapı No:3 Daire No:4 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL
|201601201612
|10
|10
|2021110666Gdm0000005
|2021110614Ge10000017
|39.831,60 TL
|0,00 TL
|39.831,60 TL
|4350081819
|41983879290
|ADNAN GÜNEY
|ETİLER MAH. İNCESU SK. Kapı No:32 Daire No:4 Tel:0000000000 BEŞİKTAŞ İSTANBUL
|201910201910
|3
|3
|2022102066Gdq0000001
|2022102014Ge50000001
|39.323,85 TL
|0,00 TL
|39.323,85 TL
|4290277725
|55294418918
|BİLAL GÜNDOĞDU
|MERKEZ MAH. YAZAR SK. Kapı No:7 Daire No:6 Tel: AVCILAR İSTANBUL
|201703201703
|15
|3080
|2023092266Gdq0000003
|2023092214Ge50000019
|0,00 TL
|38.768,22 TL
|38.768,22 TL
|5220493632
|40390402282
|SADETTİN KARATEKE
|KILAVUZLU MAH. 88005. SK. GALATASARAY SPOR KULUBÜ NEF VAKFI AFAD YAŞAM ALANI Kapı No:5 Daire No:141 Tel: ONİKİŞUBAT KAHRAMANMARAŞ
|201703201703
|15
|3080
|2023092266Gdr0000005
|2023092214Ge60000114
|0,00 TL
|38.768,22 TL
|38.768,22 TL
|2810454086
|21896733346
|ERDİ DEMİRCİ
|KIYICAK MAH. KARABACAK SK. Kapı No:89 Daire No:1 Tel: EREĞLİ ZONGULDAK
|202006202006
|15
|3080
|2024101766Gdo0000044
|2024101714Ge30000712
|0,00 TL
|38.356,96 TL
|38.356,96 TL
|3350231069
|16078019776
|KADİM ENGÖR
|50.YIL MAH. 97 SK. Kapı No:38 Daire No:YOK Tel: ÇANKAYA ANKARA
|201701201712
|10
|10
|2022082466Gdp0000003
|2022082414Ge40000018
|38.185,60 TL
|0,00 TL
|38.185,60 TL
|9580119277
|21451539246
|NİHAT YILDIRIM
|CADDEBOSTAN MAH. KEMAL SUNAL SK. REŞİDE BAYAR APT A BLOK Kapı No:11 Daire No:32 Tel: KADIKÖY İSTANBUL
|202011202011
|15
|15
|2025052266Gdv0000001
|2025052214GeA0000002
|38.130,78 TL
|0,00 TL
|38.130,78 TL
|4290277725
|55294418918
|BİLAL GÜNDOĞDU
|MERKEZ MAH. YAZAR SK. Kapı No:7 Daire No:6 Tel: AVCILAR İSTANBUL
|201704201706
|33
|3080
|2023092266Gdq0000003
|2023092214Ge50000021
|0,00 TL
|37.728,00 TL
|37.728,00 TL
|5220493632
|40390402282
|SADETTİN KARATEKE
|KILAVUZLU MAH. 88005. SK. GALATASARAY SPOR KULUBÜ NEF VAKFI AFAD YAŞAM ALANI Kapı No:5 Daire No:141 Tel: ONİKİŞUBAT KAHRAMANMARAŞ
|201704201706
|33
|3080
|2023092266Gdr0000005
|2023092214Ge60000116
|0,00 TL
|37.728,00 TL
|37.728,00 TL
|7330392845
|ANTHONY JOHN PSAILA
|ATATÜRK MH. 2 .CD. 59 ADA MANOLYA 4 -4B Kapı No:. Daire No:21 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL
|201901201912
|10
|10
|2024060466Gdt0000002
|2024060414Ge80000026
|37.538,52 TL
|0,00 TL
|37.538,52 TL
|7330392853
|DOROTHY MAE PSAILA
|ATATÜRK MH 59 ADA MANOLYA 4-4B Kapı No:. Daire No:21 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL
|201901201912
|10
|10
|2024060466Gdt0000008
|2024060414Ge80000218
|37.538,52 TL
|0,00 TL
|37.538,52 TL
|2380157708
|30488364196
|MUSTAFA EMRE ÇELİK
|MEHMET AKİF MAH. BİLEN SK. Kapı No:43 Daire No:8 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
|201404201404
|15
|1084
|2023012066Gdo0000010
|2023012014Ge30000038
|37.481,30 TL
|0,00 TL
|37.481,30 TL
|1830109023
|12667314864
|YÜCEL TONGUÇ BOZDOĞAN
|TEPEÖREN MAH. SALKIM SK. TEPEOREN VILLALARI Kapı No:2 AB Daire No: Tel: TUZLA İSTANBUL
|201901201912
|10
|10
|2024100866Gdn0000008
|2024100814Ge20000101
|37.120,00 TL
|0,00 TL
|37.120,00 TL
|1130426042
|14401468086
|METİN AYDIN
|YENİKENT MAH. ISSIKGÖL CAD. Kapı No:196 Daire No:2 Tel: GEBZE KOCAELİ
|201601201612
|10
|3080
|2022042266Gdn0000004
|2022042214Ge20000018
|0,00 TL
|36.910,05 TL
|36.910,05 TL
|5880429485
|62299221474
|HASAN HAKAN KÖSEOĞLU
|KUMLA MAH. ABDULLAH ASLAN (SİTELER) CAD. ARZUM Kapı No:194A Daire No:9 Tel: GEMLİK BURSA
|201607201607
|15
|3080
|2023012566Gdr0000013
|2023012514Ge60000214
|0,00 TL
|36.799,92 TL
|36.799,92 TL
|2380157708
|30488364196
|MUSTAFA EMRE ÇELİK
|MEHMET AKİF MAH. BİLEN SK. Kapı No:43 Daire No:8 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
|201402201402
|15
|1084
|2023012066Gdo0000010
|2023012014Ge30000037
|36.772,50 TL
|0,00 TL
|36.772,50 TL
|2380157708
|30488364196
|MUSTAFA EMRE ÇELİK
|MEHMET AKİF MAH. BİLEN SK. Kapı No:43 Daire No:8 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
|201404201404
|15
|15
|2023012066Gdo0000010
|2023012014Ge30000038
|36.638,61 TL
|0,00 TL
|36.638,61 TL
|6190554216
|GELA MESKHI
|YAYLA MAH/SEMT LÜTUF SK. Kapı No:13 Daire No:A Tel:5336748028 TUZLA İSTANBUL
|201612201612
|15
|1084
|2023012566Gds0000001
|2023012514Ge70000002
|36.295,53 TL
|0,00 TL
|36.295,53 TL
|0300380645
|24512049524
|SAİM AKKURT
|BAHÇEDERE MAH. 1.ÇEVRE YOLU CAD. Kapı No:63 Daire No:YOK Tel: ALİAĞA İZMİR
|201301201301
|15
|15
|2023102566Gdm0000001
|2023102514Ge10000013
|36.134,65 TL
|0,00 TL
|36.134,65 TL
|9380699132
|30800470024
|AHMET VEDAT YARDIMCI
|ESENYALI MAH. UYGAR SK. TEMEL APT Kapı No:26 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL
|202003202003
|15
|15
|2023081466Gdv0000002
|2023081414GeA0000037
|35.927,82 TL
|0,00 TL
|35.927,82 TL
|6140575939
|SALAM MEMON
|ROYAL PARK OTEL HALASKARGAZİ CD EBEKIZI SK Kapı No:5 Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL
|201701201712
|10
|3080
|2023010266Gds0000003
|2023010214Ge70000077
|0,00 TL
|35.190,68 TL
|35.190,68 TL
|2380157708
|30488364196
|MUSTAFA EMRE ÇELİK
|MEHMET AKİF MAH. BİLEN SK. Kapı No:43 Daire No:8 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
|201402201402
|15
|15
|2023012066Gdo0000010
|2023012014Ge30000037
|34.988,11 TL
|0,00 TL
|34.988,11 TL
|8960414089
|24926572052
|ADEM USTA
|KARAYAKUPLU MAH. DELİMAHMUTLAR MEVKİİ KÜME EVLERİ 336 PARSEL Kapı No:30 Daire No:YOK Tel: KÖRFEZ KOCAELİ
|201106201106
|15
|3080
|2022082966Gdu0000008
|2022082914Ge90000052
|0,00 TL
|34.778,16 TL
|34.778,16 TL
|2110162238
|17333434334
|ELİF AKAY
|ORTA MAH. ATATÜRK CAD. DİDEM PASAJI Kapı No:100 Daire No:19 Tel: KARTAL İSTANBUL
|201612201612
|15
|3080
|2023101666Gdo0000660
|2023101614Ge30000038
|0,00 TL
|34.580,77 TL
|34.580,77 TL
|2110162238
|17333434334
|ELİF AKAY
|ORTA MAH. ATATÜRK CAD. DİDEM PASAJI Kapı No:100 Daire No:19 Tel: KARTAL İSTANBUL
|201612201612
|15
|15
|2023101666Gdo0000660
|2023101614Ge30000038
|34.580,77 TL
|0,00 TL
|34.580,77 TL
|4350081819
|41983879290
|ADNAN GÜNEY
|ETİLER MAH. İNCESU SK. Kapı No:32 Daire No:4 Tel:0000000000 BEŞİKTAŞ İSTANBUL
|202001202001
|3
|3
|2022102066Gdq0000002
|2022102014Ge50000006
|34.539,77 TL
|0,00 TL
|34.539,77 TL
|2810454086
|21896733346
|ERDİ DEMİRCİ
|KIYICAK MAH. KARABACAK SK. Kapı No:89 Daire No:1 Tel: EREĞLİ ZONGULDAK
|202008202008
|15
|15
|2024101766Gdo0000044
|2024101714Ge30000690
|34.524,82 TL
|0,00 TL
|34.524,82 TL
|4350081819
|41983879290
|ADNAN GÜNEY
|ETİLER MAH. İNCESU SK. Kapı No:32 Daire No:4 Tel:0000000000 BEŞİKTAŞ İSTANBUL
|201912201912
|3
|3
|2022102066Gdq0000002
|2022102014Ge50000007
|33.881,85 TL
|0,00 TL
|33.881,85 TL
|9740002281
|37996131920
|NACİYE YİTMEN
|BAHÇELİEVLER MAH. FATİH 18 SK. AYKONUT Kapı No:6 Daire No:11 Tel: MERKEZ TOKAT
|201607201607
|15
|3080
|2024010866Gdv0000001
|2024010814GeA0000001
|0,00 TL
|33.595,96 TL
|33.595,96 TL
|4350081819
|41983879290
|ADNAN GÜNEY
|ETİLER MAH. İNCESU SK. Kapı No:32 Daire No:4 Tel:0000000000 BEŞİKTAŞ İSTANBUL
|201911201911
|3
|3
|2022102066Gdq0000001
|2022102014Ge50000002
|33.496,15 TL
|0,00 TL
|33.496,15 TL
|0300380645
|24512049524
|SAİM AKKURT
|BAHÇEDERE MAH. 1.ÇEVRE YOLU CAD. Kapı No:63 Daire No:YOK Tel: ALİAĞA İZMİR
|201301201301
|15
|1084
|2023102566Gdm0000001
|2023102514Ge10000013
|33.388,42 TL
|0,00 TL
|33.388,42 TL
|1130166011
|25762178828
|MEHMET ALİ AYDIN
|AYDINTEPE MAH. MENZİL SK. ŞEHRİYAZ MANZARA A1 BLOK Kapı No:10A Daire No:2 Tel: TUZLA İSTANBUL
|201801201812
|10
|10
|2025101166Gdn0000002
|2025101114Ge20000005
|32.341,03 TL
|0,00 TL
|32.341,03 TL
|8200316457
|54709511428
|EKREM TANIŞ
|FEVZİ ÇAKMAK MAH. 1120. SK. Kapı No:28 Daire No:16 Tel: ESENLER İSTANBUL
|201401201401
|15
|3080
|2023081666Gdu0000001
|2023081614Ge90000002
|0,00 TL
|32.333,73 TL
|32.333,73 TL
|9580119277
|21451539246
|NİHAT YILDIRIM
|CADDEBOSTAN MAH. KEMAL SUNAL SK. REŞİDE BAYAR APT A BLOK Kapı No:11 Daire No:32 Tel: KADIKÖY İSTANBUL
|202011202011
|3
|3
|2025052266Gdv0000001
|2025052214GeA0000003
|31.076,12 TL
|0,00 TL
|31.076,12 TL
|0300380645
|24512049524
|SAİM AKKURT
|BAHÇEDERE MAH. 1.ÇEVRE YOLU CAD. Kapı No:63 Daire No:YOK Tel: ALİAĞA İZMİR
|201402201402
|15
|1084
|2023102566Gdm0000001
|2023102514Ge10000006
|31.035,81 TL
|0,00 TL
|31.035,81 TL
|3350231069
|16078019776
|KADİM ENGÖR
|50.YIL MAH. 97 SK. Kapı No:38 Daire No:YOK Tel: ÇANKAYA ANKARA
|201612201612
|15
|3080
|2022082466Gdp0000003
|2022082414Ge40000015
|0,00 TL
|31.019,76 TL
|31.019,76 TL
|6760163272
|12905117028
|ERCAN ÖZDEMİR
|EVLİYA ÇELEBİ MAH. ŞİNASİ DURAL CAD. SARITAŞ APT Kapı No:89 Daire No:2 Tel: TUZLA İSTANBUL
|202009202009
|15
|15
|2024100266Gds0000007
|2024100214Ge70000141
|30.483,28 TL
|0,00 TL
|30.483,28 TL
|2110162238
|17333434334
|ELİF AKAY
|ORTA MAH. ATATÜRK CAD. DİDEM PASAJI Kapı No:100 Daire No:19 Tel: KARTAL İSTANBUL
|201610201610
|15
|1084
|2023101666Gdo0000660
|2023101614Ge30000040
|30.258,09 TL
|0,00 TL
|30.258,09 TL
|1130166011
|25762178828
|MEHMET ALİ AYDIN
|AYDINTEPE MAH. MENZİL SK. ŞEHRİYAZ MANZARA A1 BLOK Kapı No:10A Daire No:2 Tel: TUZLA İSTANBUL
|201901201912
|10
|10
|2025101166Gdn0000003
|2025101114Ge20000046
|30.176,73 TL
|0,00 TL
|30.176,73 TL
|2380157708
|30488364196
|MUSTAFA EMRE ÇELİK
|MEHMET AKİF MAH. BİLEN SK. Kapı No:43 Daire No:8 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
|201407201407
|15
|15
|2023012066Gdo0000010
|2023012014Ge30000035
|29.883,04 TL
|0,00 TL
|29.883,04 TL
|2380157708
|30488364196
|MUSTAFA EMRE ÇELİK
|MEHMET AKİF MAH. BİLEN SK. Kapı No:43 Daire No:8 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
|201407201407
|15
|1084
|2023012066Gdo0000010
|2023012014Ge30000035
|29.315,27 TL
|0,00 TL
|29.315,27 TL
|0300380645
|24512049524
|SAİM AKKURT
|BAHÇEDERE MAH. 1.ÇEVRE YOLU CAD. Kapı No:63 Daire No:YOK Tel: ALİAĞA İZMİR
|201308201308
|15
|15
|2023102566Gdm0000001
|2023102514Ge10000001
|29.017,42 TL
|0,00 TL
|29.017,42 TL
|2810454086
|21896733346
|ERDİ DEMİRCİ
|KIYICAK MAH. KARABACAK SK. Kapı No:89 Daire No:1 Tel: EREĞLİ ZONGULDAK
|202010202010
|15
|15
|2024101766Gdo0000044
|2024101714Ge30000707
|28.655,63 TL
|0,00 TL
|28.655,63 TL
|6190554216
|GELA MESKHI
|YAYLA MAH/SEMT LÜTUF SK. Kapı No:13 Daire No:A Tel:5336748028 TUZLA İSTANBUL
|201610201610
|15
|15
|2023012566Gds0000001
|2023012514Ge70000007
|28.452,65 TL
|0,00 TL
|28.452,65 TL
|6140575939
|SALAM MEMON
|ROYAL PARK OTEL HALASKARGAZİ CD EBEKIZI SK Kapı No:5 Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL
|201401201412
|10
|3080
|2023010266Gds0000003
|2023010214Ge70000081
|0,00 TL
|28.285,80 TL
|28.285,80 TL
|5670144984
|52369397284
|ALİ KOÇ
|İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201707201709
|33
|3080
|2023101966Gdr0000006
|2023101914Ge60000053
|0,00 TL
|27.917,40 TL
|27.917,40 TL
|5670144984
|52369397284
|ALİ KOÇ
|İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201712201712
|15
|15
|2023101966Gdr0000006
|2023101914Ge60000046
|27.280,44 TL
|0,00 TL
|27.280,44 TL
|2590432769
|24737044472
|İNANÇ ÇOKÇALIŞKAN
|ESKİŞEHİR MAH. AKAĞALAR CAD. YEŞIL APT Kapı No:82 Daire No:4 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL
|201601201612
|10
|1084
|2022080566Gdo0000010
|2022080514Ge30000077
|27.005,41 TL
|0,00 TL
|27.005,41 TL
|5880429485
|62299221474
|HASAN HAKAN KÖSEOĞLU
|KUMLA MAH. ABDULLAH ASLAN (SİTELER) CAD. ARZUM Kapı No:194A Daire No:9 Tel: GEMLİK BURSA
|201606201606
|15
|1084
|2023012566Gdr0000013
|2023012514Ge60000213
|26.428,43 TL
|0,00 TL
|26.428,43 TL
|3350231069
|16078019776
|KADİM ENGÖR
|50.YIL MAH. 97 SK. Kapı No:38 Daire No:YOK Tel: ÇANKAYA ANKARA
|201601201612
|10
|1084
|2022082466Gdp0000003
|2022082414Ge40000023
|26.170,46 TL
|0,00 TL
|26.170,46 TL
|2810454086
|21896733346
|ERDİ DEMİRCİ
|KIYICAK MAH. KARABACAK SK. Kapı No:89 Daire No:1 Tel: EREĞLİ ZONGULDAK
|202009202009
|15
|15
|2024101766Gdo0000044
|2024101714Ge30000715
|26.130,74 TL
|0,00 TL
|26.130,74 TL
|2110162238
|17333434334
|ELİF AKAY
|ORTA MAH. ATATÜRK CAD. DİDEM PASAJI Kapı No:100 Daire No:19 Tel: KARTAL İSTANBUL
|201804201804
|15
|1084
|2023101666Gdo0000660
|2023101614Ge30000045
|26.069,19 TL
|0,00 TL
|26.069,19 TL
|2110162238
|17333434334
|ELİF AKAY
|ORTA MAH. ATATÜRK CAD. DİDEM PASAJI Kapı No:100 Daire No:19 Tel: KARTAL İSTANBUL
|201611201611
|15
|15
|2023101666Gdo0000660
|2023101614Ge30000039
|25.936,80 TL
|0,00 TL
|25.936,80 TL
|2110162238
|17333434334
|ELİF AKAY
|ORTA MAH. ATATÜRK CAD. DİDEM PASAJI Kapı No:100 Daire No:19 Tel: KARTAL İSTANBUL
|201611201611
|15
|3080
|2023101666Gdo0000660
|2023101614Ge30000039
|0,00 TL
|25.936,80 TL
|25.936,80 TL
|5670144984
|52369397284
|ALİ KOÇ
|İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201804201804
|15
|3080
|2023101966Gdr0000006
|2023101914Ge60000055
|0,00 TL
|25.877,88 TL
|25.877,88 TL
|5590391700
|58765069534
|YAVUZ KISAK
|SİYAVUŞPAŞA MAH. MEŞELİ SK. AKGÜN AP. Kapı No:8 Daire No:8 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|201612201612
|15
|3080
|2023101366Gdr0000003
|2023101314Ge60000021
|0,00 TL
|25.726,68 TL
|25.726,68 TL
|9580119277
|21451539246
|NİHAT YILDIRIM
|CADDEBOSTAN MAH. KEMAL SUNAL SK. REŞİDE BAYAR APT A BLOK Kapı No:11 Daire No:32 Tel: KADIKÖY İSTANBUL
|202011202011
|15
|15
|2025052266Gdv0000001
|2025052214GeA0000001
|25.631,87 TL
|0,00 TL
|25.631,87 TL
|6190554216
|GELA MESKHI
|YAYLA MAH/SEMT LÜTUF SK. Kapı No:13 Daire No:A Tel:5336748028 TUZLA İSTANBUL
|201611201611
|15
|15
|2023012566Gds0000001
|2023012514Ge70000011
|25.254,23 TL
|0,00 TL
|25.254,23 TL
|5880429485
|62299221474
|HASAN HAKAN KÖSEOĞLU
|KUMLA MAH. ABDULLAH ASLAN (SİTELER) CAD. ARZUM Kapı No:194A Daire No:9 Tel: GEMLİK BURSA
|201609201609
|15
|1084
|2023012566Gdr0000013
|2023012514Ge60000207
|25.208,92 TL
|0,00 TL
|25.208,92 TL
|2810454086
|21896733346
|ERDİ DEMİRCİ
|KIYICAK MAH. KARABACAK SK. Kapı No:89 Daire No:1 Tel: EREĞLİ ZONGULDAK
|202011202011
|15
|15
|2024101766Gdo0000044
|2024101714Ge30000724
|25.148,40 TL
|0,00 TL
|25.148,40 TL
|2110162238
|17333434334
|ELİF AKAY
|ORTA MAH. ATATÜRK CAD. DİDEM PASAJI Kapı No:100 Daire No:19 Tel: KARTAL İSTANBUL
|201612201612
|15
|1084
|2023101666Gdo0000660
|2023101614Ge30000038
|25.140,21 TL
|0,00 TL
|25.140,21 TL
|0150634874
|16955083210
|BÜLENT AKBAŞ
|HALİDE EDİP ADIVAR MAH. TANIR SK. EKŞIOGLU APARTMANI Kapı No:3 Daire No:4 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL
|201605201605
|15
|3080
|2021110666Gdm0000005
|2021110614Ge10000015
|0,00 TL
|24.862,14 TL
|24.862,14 TL
|6000397470
|LASHA KUTSIA
|İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201511201511
|15
|15
|2023092566Gds0000003
|2023092514Ge70000021
|24.629,88 TL
|0,00 TL
|24.629,88 TL
|Tuzla Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde tebliğ yapılamayan,muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı adresi bulunmayan mükelleflerin ödeme emirleri tebliğ edilemediğinden,213 sayılı V.U.K.’nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
