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Resmi İlanlar TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI
Resmi İlanlar

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

Yeniakit Publisher
2023-11-08 00:00:00 -

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

1-Belediyemize ait  taşınmazların satış  ihalesi  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 21.11.2023 Salı günü Saat:14:00'da  Kapalı  Teklif  Usulü  ile yapılacaktır.

S.No.PaftaAdaParselMahalleMiktarıAdresiİmar DurumuKullanımıTahmini BedelG.teminatİhale Tarihiİhale Saatiİhale Usulü
1 ... 7196 5 Tepeören 8300.09m2 Tepeören Mahallesi Konut Boş 58.100.630.00₺ 1.743.018.90₺ 21.11.2023 14:00 Kapalı Teklif
2   7192 19 Tepeören 4070.44 m2 Tepeören Mahallesi Konut Boş 28.493.080.00₺ 854.792.40₺ 21.11.2023 14:00 Kapalı Teklif
3   7201 18 Tepeören 2634.28 m2 Tepeören Mahallesi Konut Boş 18.439.960.00₺ 553.198.80₺ 21.11.2023 14:00 Kapalı Teklif

 

2-488  Sayılı  Damga Vergisi kanununa istinaden ( binde 5.69)  damga vergisi  tahsil edilecektir.       

3-Şartnameler Belediyemiz Emlak  ve İstimlak Müdürlüğünden 2500,00₺ karşılığında satın alınabilir.       

4-İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup; 

Belge Başlığı

ŞirketlerinŞahısların
a) Şartname dosyası ve makbuzu a) Şartname osyası ve akbuzu
b) İmza sirküleri (Aslı) yada noter tasdikli suret b) Nüfus cüzdan sureti, Kimlik fotokopisi
c) Ticaret odası (sicil gazetesi) belgesi, Faaliyet Belgesi, Sicil Tasdiknamesi (Asıllar) c) Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah)
d) Geçici teminat makbuzu veya mektubu d) Geçici teminat makbuzu veya mektubu
e) Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi e) Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi
f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

Hazırlamaları Gerekmektedir.         

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde  hazır bulunmaları gerekmektedir

Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.      

İlan olunur. 

#ilangovtr

Basın No: ILN01924388