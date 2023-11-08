TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI
TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI
1-Belediyemize ait taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 21.11.2023 Salı günü Saat:14:00'da Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
|S.No.
|Pafta
|Ada
|Parsel
|Mahalle
|Miktarı
|Adresi
|İmar Durumu
|Kullanımı
|Tahmini Bedel
|G.teminat
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|İhale Usulü
|1
|...
|7196
|5
|Tepeören
|8300.09m2
|Tepeören Mahallesi
|Konut
|Boş
|58.100.630.00₺
|1.743.018.90₺
|21.11.2023
|14:00
|Kapalı Teklif
|2
|7192
|19
|Tepeören
|4070.44 m2
|Tepeören Mahallesi
|Konut
|Boş
|28.493.080.00₺
|854.792.40₺
|21.11.2023
|14:00
|Kapalı Teklif
|3
|7201
|18
|Tepeören
|2634.28 m2
|Tepeören Mahallesi
|Konut
|Boş
|18.439.960.00₺
|553.198.80₺
|21.11.2023
|14:00
|Kapalı Teklif
2-488 Sayılı Damga Vergisi kanununa istinaden ( binde 5.69) damga vergisi tahsil edilecektir.
3-Şartnameler Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2500,00₺ karşılığında satın alınabilir.
4-İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;
Belge Başlığı
|Şirketlerin
|Şahısların
|a) Şartname dosyası ve makbuzu
|a) Şartname osyası ve akbuzu
|b) İmza sirküleri (Aslı) yada noter tasdikli suret
|b) Nüfus cüzdan sureti, Kimlik fotokopisi
|c) Ticaret odası (sicil gazetesi) belgesi, Faaliyet Belgesi, Sicil Tasdiknamesi (Asıllar)
|c) Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah)
|d) Geçici teminat makbuzu veya mektubu
|d) Geçici teminat makbuzu veya mektubu
|e) Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi
|e) Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi
|f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
|f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
Hazırlamaları Gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir
Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN01924388