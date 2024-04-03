Tutankhamun’un hazineleri Ankara’da



Ölümünün üzerinden 3 bin 300 yıl geçen firavun Tutankhamun’un kral mezarında bulunan hazinelerin replika eserleri “Tutankhamun, Çocuk Kralın Hazineleri Sergisi” ile Ankara’da meraklılarıyla buluştu.

9 yaşında tahta geçen ve 19 yaşında ölen firavun Tutankhamun’un mezar odasından çıkan som altın tabutu, altın ve değerli taşlardan yapılmış ölüm maskesi, savaş arabası, silahları, bastonları gibi 400’ün üzerinde eserin bire bir replikalarından oluşturulan “Tutankhamun, Çocuk Firavun’un Hazineleri” sergisi İstanbul’dan sonra Başkente getirildi.

Serginin basın toplantısı, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın katılımıyla Panora AVM’de yapıldı.

Tutankhamun hakkında bilgiler veren Ortaylı, şunları söyledi:

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“Medeniyet Yunan’la başlamıyor, Mezopotamya’yla başlıyor ama devamlılık ve tutarlılık açısından Nil ve Nil Deltası’nın zenginliği Mısır gibi böyle ihtişamlı bir medeniyet yarattı. Tutankhamun Mısır tarihinin sarsıntılı bir döneminde tahta geçti. Tutankmamun’un babası Akhenaton Mısır yeni dönem 18. hanedanının bir firavunudur. Tutankhamun 9 yaşında tahta geçti. Erken yaşta da öldü. Onun döneminde Mısır çok tanrılı eski dinine geri döndü.”

- “Mısır’dan çok şey öğrendik”

“Mısır tarihi demek dünya tarihi demektir.” diyen Ortaylı, Mısır’ın yeryüzünün en eski yazılı devlet tarihi olduğunu söyledi.

Ortaylı, Tutankhamun’un mezarlık buluntularının Mısır medeniyeti için çok önemli olduğunu ifade etti.

Level AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve serginin organizatörü Tufan Zaman da sergide, 400’ün üzerinde eserin Mısır’ın akredite sanatçıları tarafından üretilen bire bir replikalarının yer aldığını söyledi.

Zaman, serginin ziyaretçilerini Tutankhamun’un hazinelerinin 1922’de İngiliz arkeolog Howard Carter tarafından bulundukları zamanki gibi Antik Mısır’ın “gizemlerini keşif yolculuğuna” çıkaracağını belirterek, şöyle konuştu:

“Sergide eserlerin yanı sıra ünlü firavunun gizemli hikayesi ve Antik Mısır’a dair yeniden kurgulanan görsel unsurlar yer alıyor. Her yaştan ziyaretçiler bu sayede Tutankhamun’un yaşamına yakından tanıklık ederken bu gizemli ve görkemli yaşamı en ince ayrıntısına kadar gözlemleyebilecek.”

Sergi 1 Haziran’a kadar ziyarete açık olacak.