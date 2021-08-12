TUSAŞ’tan Jandarma’ya yeni "ATAK FAZ-II" teslimatı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ), T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri teslimatlarına hızla devam ediyor. TUSAŞ, son olarak Jandarma Genel Komutanlığı’na yönelik bir adet ATAK helikopteri teslimatı gerçekleştirdi. Bu teslimat ile birlikte yedinci ATAK helikopterine kavuşan Jandarma, ayrıca ilk kez FAZ-II konfigürasyonunda ATAK teslim almış oldu.

Böylelikle TUSAŞ; Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne şu ana kadar 64 adet ATAK helikopteri teslimatı gerçekleştirmiş oldu. Helikopterlerin 54 adedi Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 7 adedi Jandarma Genel Komutanlığı ve 3 adedi ise Emniyet Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Jandarma’ya teslim edilen son helikopter, J-1922 (Sakarya) kuyruk numarasına sahip.

T129 ATAK Helikopteri

TUSAŞ ve Agusta Westland iş birliğiyle geliştirilen T129 ATAK, ilk uçuşunu 17 Ağustos 2011’de gerçekleştirdi. Türk Kara Kuvvetleri’ne ilk ATAK teslimatı ise 22 Nisan 2014’te gerçekleştirildi. Teslim edilen ilk ATAK, Erken Duhul Helikopteri (EDH) konfigürasyonundaydı. EDH’ler, sadece 20mm top ve 70mm roketler ile teçhiz edilmişlerdi. Geriye kalan helikopterlerin önemli bir kısmı ise Faz-1 konfigürasyonunda teslim edildi. Faz-1 konfigürasyonundaki ATAK’lar; CİRİT, L-UMTAS ve Stinger füzelerini kullanabilmekteler.

Son olarak ise T129 Faz-2 konfigürasyonu geliştirildi. Faz-2 konfigürasyonunda mühimmat çeşitliliğine bir değişik olmadı. Ancak T129 ATAK Faz-2 helikopterleri, gelişmiş elektronik harp ve muhabere sistemlerine sahipler. T129 ATAK helikopterlerinin üretimi, halihazırda Faz-2 konfigürasyonuyla devam ediyor.

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