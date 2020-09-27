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Biyografi Turna kimdir? Uyaniş: Büyük Selçuklu Sevda Erkinci yerelidir?
Biyografi

Turna kimdir? Uyaniş: Büyük Selçuklu Sevda Erkinci yerelidir?

TRT 1'in merakla beklenen en büyük prodüksiyonlu yeni dizisi Uyaniş: Büyük Selçuklu dizisi 28 Eylül Pazartesi 20.00'de TRT 1'de başlıyor. Peki Uyaniş: Büyük Selçuklu dizisinde Turna kimdir? Sevda Erkinci (Turna) yerelidir? Turna kimin kızıdır?

Yeniakit Publisher
2020-09-27 09:52:00 - 2020-09-27 09:52:58
Turna kimdir? Uyaniş: Büyük Selçuklu Sevda Erkinci yerelidir?

Şelemzar hakimi İlteber’in kızı Turna Hatun, alternatif tıp biliminde kendisini yetiştirmiş, otlardan yaptığı şifalı karışımlarla, hasta olanların imdadına koşmaktadır. Nizamülmülk’in ilm ilmek dokuyup yetiştirdiği Sultan Sencer'le yaptığı karışımlar neticesinde tanışacaktır. Sencer, Turna Hatun’a aşık olacaktır. Peki Turna yani Sevda Erkinci kimdir? işte Uyenış Büyük Selçuklu dizisi Turna rolunü oynayan Sevda Erginci'nin hayatı, biyografisi.

Sevda Erginci kimdir?

Sevda Erginci 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Semaver Kumpanya Çocuk Tiyatrosu’nda “Paki ve Sevgi Çiçekleri” oyunuyla izleyici karşısına çıkan Sevda Erginci, televizyon ekranlarına Koyu Kırmızı dizisiyle ilk televizyon ekranlarında boy göstermeye başladı. Veda adlı dizide Lamia karakterini oynayan Sevda Erginci, ilk sinema tecrübesini Uzaklarda Arama adlı filmle yaşadı. Karagül dizisinde Ayşe rolünün hakkını veren Sevda Erginci pek çok dizide rol aldı.

Sevda Erginci'nin rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Sevgili Geçmiş (İpek)

2018 – Yasak Elma (Zeynep)

2017 – Ver Elini Aşk (Ayperi)

2016 – Hayat Bazen Tatlıdır (Sevda) 

2015 – Uzaklarda Arama (Nazlı)

2013 – 2014 – Karagül (Ayşe) (TV Dizisi)

2012 – Veda (Lamia) 

2012 – Koyu Kırmızı (Ayşe)

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