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Teknoloji Türkiye'ye karşı kullanmak için insansız hava aracı yapmaya başladılar! Israrla uslanmıyorlar
Teknoloji

Türkiye'ye karşı kullanmak için insansız hava aracı yapmaya başladılar! Israrla uslanmıyorlar

Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki adımları sonrası Yunanistan harekete geçti. Ege ve Doğu Akdeniz'de çeşitli provokasyonlara imza atan Atina yönetimi, insansız hava aracı yapımı için işbirliği anlaşması yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 18:51:00 -
Türkiye'ye karşı kullanmak için insansız hava aracı yapmaya başladılar! Israrla uslanmıyorlar

Savunma sanayisi alanında tamamen dışa bağımlı olan Yunanistan, yerli İHA yapımı konusunda harekete geçti.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Atina yönetimi ikinci yerli İHA projesi için adım attı.

Yunanistan Havacılık ve Uzay Endüstrisi, ülkenin önde gelen üniversiteleri ile yeni İHA üretimi için muhtıra imzaladı.

Yunanistan Maliye Bakanlığı'nda atılan imzayla İHA üretimi için ortak çalışmalar yapılacak.

Yunanistan'ı'ın hali hazırda Archytas adıyla bir İHA programı bulunuyor.

 

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