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Spor Türkiye'ye geri dönmek isteyen yıldız oyuncuyu Okan Buruk kaptı!
Spor

Türkiye'ye geri dönmek isteyen yıldız oyuncuyu Okan Buruk kaptı!

Yeniakit Publisher
2024-05-16 15:05:00 -
Türkiye'ye geri dönmek isteyen yıldız oyuncuyu Okan Buruk kaptı!

Ülkemizde Hatayspor ile yıldızı parlayan ve şu anda Olympiakos'ta forma giyen Ayoub El Kaabi, Galatasaray formasıyla yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. Olympiakos'ta artık forma giymek istemeyen ve Okan Buruk'un, Galatasaray kadrosunda çok görmek istediği Ayoub El Kaabi, sarı-kırmızılı takıma olumlu mesaj gönderdi. Sezon sonunda Olympiakos ile sözleşmesi sona erecek olan Ayoub El Kaabi bonservis ücreti ödenmeden Galatasaray'a imza atacak.

Ülkemizde Hatayspor ile yıldızı parlayan ve şu anda Olympiakos'ta forma giyen Ayoub El Kaabi, Galatasaray formasıyla yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. Olympiakos'ta artık forma giymek istemeyen ve Okan Buruk'un, Galatasaray kadrosunda çok görmek istediği Ayoub El Kaabi, sarı-kırmızılı takıma olumlu mesaj gönderdi. Sezon sonunda Olympiakos ile sözleşmesi sona erecek olan Ayoub El Kaabi bonservis ücreti ödenmeden Galatasaray'a imza atacak.

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Aston Villa'yı adeta tek başına eleyen ve Olympiakos'u finale taşıyan Ayoub El Kaabi, Galatasaray'ın ve Okan Buruk'un gösterdiği ilgiye hayır diyemedi.

Ülkemizde Hatayspor'da forma giydiği dönemde dikkat çeken ve Avrupa'nın yolunu tutan Ayoub El Kaabi, Olympiakos ile sözleşme uzatmama kararı alması üzerine Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hemen harekete geçti.

Fenerbahçe'ye karşı gösterdiği performansla da dikkat çeken Ayoub El Kaabi, Okan Buruk'un kendisiyle ilgilenmesinin ardından sarı-kırmızılı kulübe hayır diyemedi.

Ayoub El Kaabi'nin menajeriyle irtibata geçen ve üç yıllık anlaşma sağlayan Galatasaray, golcü ismin transfer için bonservis bedeli ödemeyecek. Olympiakos formasıyla bu sezon 47 maçta görev alan Ayoub El Kaabi 32 kez fileleri havalandırmayı başardı.
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