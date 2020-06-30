Türkiye’nin hamlesi sonrası Yunanistan’da büyük panik! Acele ile imzaladılar

Türkiye'nin sondaj yapmaya hazırlandığı bölge için çaresiz kalan Atina yönetimi, ABD petrol devi ile anlaşma imzaladı.

Türkiye'nin Mayıs ayı sonunda Akdeniz'deki yeni ruhsat başvurularını Resmi Gazete'de yayımlaması ve Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan haritalar, Yunanistan'ı paniğe sürükledi.

Türkiye'nin adımları karşısında çaresiz kalan Yunanistan, uluslararası destek arayışına girdi. Girit ve Rodos açıklarındaki muhtemel faaliyetlerden korkan Atina yönetimi, önce Fransa ile askeri tatbikata girişeceği sinyalini verdi.

Anlaşmayı manşetten verdiler

Bugün ise, Yunan medyası ABD ve Fransa ile yapılan anlaşmayı manşetten veriyor. Haberlere göre, ABD petrol devi Exxon Mobil, Fransız Total ve Hellenic Petroleum şirketleri, Girit açıklarında arama faaliyetleri için iki lisans anlaşması imzalandı.

Anlaşmayı sevinç çığlıklarıyla karşılayan Yunan medyası, Washington ve Atina arasındaki işbirliğinin yeni alanlara taşınabileceğini yazdı.

Son haritaya göre, Türkiye'nin petrol ve doğalgaz arayacağı yeni bölgeler arasında Rodos ve Girit'in doğusu da yer alıyor.

Yunan medyası ayrıca, Cumhurbaşkanı Aikaterini Sakellaropulu'nun ziyaret ettiği Eşek Adası ile Bulamac Adası üzerinde bir gün sonra bir Türk F-16 savaş uçağının uçtuğunu ileri sürdü.

"Yunanistan uluslararası destek arıyor"

Yunan basını, Haziran ayı başında Yunanistan'ın uluslararası destek aradığını duyurmuştu. Kathimerini gazetesi, ilk sayfasında yer verdiği haberinde 'Türkiye gelecek aylarda petrol aramaya başlamayı planlarken, Yunanistan uluslararası destek arıyor' başlığını kullanmıştı.

Rodos ve Girit açıklarındaki muhtemel faaliyetlerin Atina'da alarm zillerinin çalmasına yol açtığını aktaran gazete, Yunanistan'ın bölgeye fırkateyn göndermeye hazırlandığını yazmıştı.

Yunanistan Ulusal Güvenlik Danışmanı yardımcısı Thanos Dokou ise, geçen hafta Türkiye ile gelinen noktayı bir televizyon kanalında değerlendirmiş, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'den destek açıklamaları gelse de durumun iç açıcı olmadığını itiraf etmişti: "Bir süre daha Türkiye-Libya mutabakat zaptı ile yaşamak zorunda kalacağız.

Libya'da çatışmanın dengesi değişti. Eli güçlüyken Hafter'e destek verdik. Ancak şimdi görülüyor ki savaş alanında kaybediyor ve belki de siyasi günleri de sayılıdır. Hafter heran gidebilir. Bazı ülkeler krizde askeri bölümün sona erdiğini ve bu konuda yapılabilecek bir şey olmadığını söylüyor. Atina Libya konusunda yanlış yol izledi. Bunu ifade etmek isterim." .

Yunan medyası, Thanos Dokou'nun televizyon ekranından sarfettiği sözlerin fazlasıyla karamsar olduğu yorumlarını yapıyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ise, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrrel Fontelles ile görüşmesinden sonra altını çizerek diplomasi vurgusu yapmıştı.

Anastasiadis'in skandal sözleri

Televizyon kanalı RIK'e konuşan Güney Kıbrıs Başbakanı Anastasiadis, diplomasiyi terk edip Türkiye ile bir savaşa girmenin Kıbrıs Hellenizminin sonunu getireceğini itiraf etmişti:

"Bir savaş istemiyorum, sözlerim karamsarlık veya boyun eğme değil gerçeklik. Diplomasi çözüm için 'tek silah'."