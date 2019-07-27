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Türkiye’nin fabrika baca atığı ile ısıtılan ilk modern serası hizmete açıldı

Son teknoloji , organik tarım yapımı amacıyla Kale Seramik Fabrikaları bünyesindeÇan ilçesinde kurulan Mavruz sera yapılan tören ile hizmete girdi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 19:15
Türkiye’nin fabrika baca atığı ile ısıtılan ilk modern serası hizmete açıldı

Son teknoloji , organik tarım yapımı amacıyla Kale Seramik Fabrikaları bünyesindeÇan ilçesinde kurulan Mavruz sera yapılan tören ile hizmete girdi.


Kale Grubu tarafından 27 Temmuz 2017 tarihinde temelleri atılan Mavruz Sera eski Başbakanlardan Yıldırım Akbulut, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Kale Grubu Başkanı (CEO) Zeynep Bodur Okyay, Kale Grubu Teknik Grubu Başkanı Osman Okyay,Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Kale Grubu üst düzey yöneticileri ve Çan halkının katılımıyla düzenlenen tören ile açıldı. Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay törende yaptığı konuşmada, "Altyapı çalışmalarını tamamladığımız ve bugün yaklaşık 4,5 hektarlık bir alanda faaliyet gösteren Mavruz Tarım’ın açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu mutluluğumuzun sebebi yalnızca yeni bir işletmeyi hayata geçirmek değil. Esas mutluluk sebebimiz, bölgemizin zenginliğini koruyarak; yaşadığımız çevreye ve ekosisteme sahip çıkarak yaptığımız işe değer katmak. Aranızda bilenler vardır: Mavruz, Kurucumuzİbrahim Bodur’un doğduğu ve büyüdüğü köy Nevruz’un eski ismi. 1934 yılında ise, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Farsça’da “yeni gün” anlamına gelen Nevruz ismini almış. Umuyoruz, yeni yatırımımız bölgeye “yeni bir gün” gibi yenilikler ve güzellikler getirir. Gerek sanayi üretimi olsun, gerek tarımsal üretim olsun, üretmeden var olmamız mümkün değil. Bir ülkenin tarım politikalarının, sosyo-ekonomik yapı üzerinde hiç şüphesiz çok büyük etkileri var. Tarım politikaları, kentleşme oranından sanayide istihdam edilen nitelikli çalışan sayısına; ekonominin yapısından ülkenin dış ticaret dengesine kadar birçok denklemde kilit bir rol oynuyor. Malumları olduğu üzere, ülkemizde de geçmişten bu yana çeşitli tarım ve arazi politikaları uygulandı. Tüm bu politikalar sonucunda bugün geldiğimiz noktada ise tarımsal üretim açısından zayıfladığımızı, bir yandan tarım arazilerini ve yerli tohum çeşitliliğini kaybederken diğer yandan tarımda ithalata dayalı bir modele döndük. Gelişmiş ülke örneklerine baktığımızda, tarımın ekonomilerinde büyük bir yere sahip olduğunu görüyoruz. Hepinizin bildiği gibi, Hollanda bunun en iyi örneklerinden bir tanesi. Bizim de doğru modellerle bugün bulunduğumuz noktadan, Anadolu’nun bereketli topraklarının bize sunduğu olanakları daha iyi değerlendirdiğimiz bir yapıya geçmemiz şart. Ünlü bir atasözünde söylendiği gibi, “bu topraklar bize atalarımızdan miras kalmadı, biz onu torunlarımızdan ödünç aldık. Kale Grubu olarak, sürdürülebilirlik kapsamında değerlendirdiğimiz bu yatırım sözünü ettiğim bu hedefe tam olarak hizmet ediyor. Her zaman olduğu gibi, Kurucumuz İbrahim Bodur’un geleneğine sahip çıkıyor ve doğduğumuz topraklara yatırım yapmaya, bölgemizin ve ülkemizin kalkınması için çaba göstermeye devam ediyoruz. Mavruz Tarım’ın bölgesel kalkınmaya, istihdama ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamasını arzu ediyoruz. Mavruz Tarım, ülkemizin fabrika bacasından çıkan sıcak su buharıyla ısıtılan, döngüsel üretim anlayışı ile faaliyet gösteren modern bir sera.Fabrika bacasından çıkan ısının yeniden kullanılmasıyla sağladığı enerji tasarrufunun yanı sıra, yüzde 95 kadın çalışan oranı ile bölgede kadın istihdamına da katkı sağlıyor. Önümüzdeki yıllarda bu sayının artmasını ve bölgemize daha fazla değer katmasını temenni ediyoruz. Bölgemizin, ülkemizin ve dünyanın sürdürülebilir bir şekilde büyümesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için çaba göstermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle Mavruz Tarım’ın Grubumuza, bölgemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.


Mavruz Tarım Genel Müdürü Cengiz Genç, sera hakkında yaptığı bilgilendirmede, “4.4 hektar büyüklüğünde olan ilk faz modern topraksız seranın kış aylarında ihtiyacı olan ısı 4.5 km mesafedeki Çanakkale Seramik fabrikalarının bacalarından elde ediliyor. Fabrika ile arasında kapalı sistem bir jeotermal boru hattı bulunan sera bu yatırım ile üretim maliyetlerinin önemli bir kalemi olan ısıtma sorununu çözmek ile kalmıyor. Aynı zaman da çok önemli bir çevre ve sürdürebilirlik yatırımı yapmış oluyor. Bu anlamda bölgemiz ve Türkiye için önemli bir örnek teşkil etmiş oluyor. Proje aynı zamanda bölge kadınları içinde önemli bir istihdam sağlıyor” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 19:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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