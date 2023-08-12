Türkiye'nin devi olan şirkette: Tamı tamına 50 milyon dolarlık vurgun! Dev firma engellemek için kovmuş!

Türkiye’nin en büyük kuruluşlarından biri olan Kaptan Demirçelik firmasını 50 Milyon Dolar dolandıran aralarında Marmaraereğlisi’ndeki Fabrikanın Eski Genel Müdürü Şükrü Erhal’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi şafak operasyonu ile gözaltına alındı.

BEŞİKTAŞ BAŞKANININ FABRKASINI DOLANDIRAN ÇEYEYE OPERASYON

Edinilen bilgiye Tekirdağ Emniyet Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri Kaptan Demir Çelik fabrikasında uzun yıllardır üst düzey yöneticilik yapan iki kişinin de aralarında bulunduğu üzerine kurdukları şirket aracılığıyla Yaşar Kaptan Çebi ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’ninde ortak olduğu fabrikayı yaklaşık 50 milyon dolar dolandırıldıkları çeteye şafak operasyonu yaptı.

YANLARINA KAR KALMADI POLİS TATİLDE GÖZALTINA ALDI

Operasyon kapsamında çok sayıda isme gözaltı kararı verdi. Fabrikanın Eski Genel Müdürü Şükrü Erhal sabah saatlerinde Bodrum’deki evinden gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin devam ettiği bazı isimlerinde tatilde Bodrum’da gözaltına alındığı öğrenildi.

ÇORLU’DA ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

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İfade işlemine başlanılan zanlıların pazartesi günü Çorlu’da adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

DOLANDIRICILIKTAN İŞİNE SON VERİLMİŞTİ

Firma yetkilileri Şükrü Erhal’i dolandırıcılık yaptığını tespit ederek işine son vermişti. Erhal en son dolandırıcılıktan elde ettiği para ile aldığı iddia edilen para ile aldığı villada görğntülenmişti. Savcılık ise dosya hakkında gizlilik kararı verdi. (tekirdagodak)