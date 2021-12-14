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Teknoloji Türkiye'nin başarısı... Kullanınca şaşkına döndüler! Stratejik kasabalar ele geçirildi
Teknoloji

Türkiye'nin başarısı... Kullanınca şaşkına döndüler! Stratejik kasabalar ele geçirildi

Bayraktar TB2 SİHA'lar Etiyopya'daki iç savaşta dengeleri değiştirdi. Ülkedeki isyancıların ilerleyişi durdurulurken, stratejik bilgiler de ele geçirildi. Gelişmelerin ardından ülkenin yeni TB2 SİHA alımı için harekete geçtiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 08:13:00 -
Türkiye'nin başarısı... Kullanınca şaşkına döndüler! Stratejik kasabalar ele geçirildi

Etiyopya'nın kuzeydeki Tigray isyancılarına karşı 13 ay süren savaşı, Türkiye'den temin ettikleri Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının kullanımı sayesinde son zamanlarda Abiy Ahmed hükümetinin lehine dönüyor.

Etiyopya ordusunun Bayraktar TB2 SİHA'lar sayesinde erken istihbarat sağladığı ve hava gücü sayesinde bazı stratejik kasabaları ele geçirdiği açıklandı.

Al Jazeera, hükümetin kuzey Tigray'dan gelen savaşçılara karşı taarruzunun önemli ilerleme kaydettiğini ve isyancı Tigray kuvvetlerinin son zamanlarda güneye doğru ilerlerken elde ettiği kayda değer zaferleri tersine çevirdiğini bildirdi.

Etiyopya hükümetinin ayrıca Türkiye'den çok sayıda daha Bayraktar TB2 insansız hava aracı istediği kaydedildi.

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