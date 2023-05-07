Türkiye'den Ukrayna'ya yeni korvet ihracatı

Ukrayna, 2020 yılında Türkiye’ye 1+3 adet ADA Sınıfı korvet tipi savaş gemisi siparişi vermişti. Ukrayna Donanması için STM ana yükleniciliğinde Türkiye’de inşa edilen Hetman İvan Mazepa Korveti, geçtiğimiz yıl düzenlenen törenle denize indirildi.

SavunmaSanayiST.com tarafından savunma kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Türkiye, Ukrayna’ya ikinci MİLGEM Korveti’nin de ihracatını gerçekleştirdi. İkinci korvetin inşa faaliyetlerine de 2022 yılı sonunda başlanıldı. Ukrayna Donanması’nın ilk MİLGEM Korveti olan Hetman İvan Mazepa’nın gelecek yıl deniz testlerine başlaması, ikinci korvetin ise 2024 yılında denize indirilmesi bekleniyor.

STM ana yükleniciliğinde Ukrayna için üretilecek ADA Sınıfı Korvet’te, gemisavar füzesi olarak Ukrayna üretimi NEPTÜN Füzesi seçilmişti. Ancak Ukrayna savunma sektörü, savaş esnasında büyük hasar aldı. Halihazırda, Roketsan üretimi ATMACA ve Boeing üretimi Harpoon Gemisavar Füzeleri değerlendiriliyor. İki füze de NATO standardında bulunuyor.

Geçtiğimiz dönemde Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ise Ukrayna’ya ait ADA Sınıfı MİLGEM korvetlerinin silahlanması şu şekilde olacak:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

MİLGEM ADA Sınıfı Korvet (Ukrayna)

- 76mm OTO Melara Super Rapid Deniz Topu

- VL MICA NG Orta Menzilli Hava Savunma Sistemi

- 35mm CIWS (GÖKDENİZ ?)

- ASELSAN STAMP 12.7mm Stabilize Silah Sistemi

- 8x NEPTÜN veya ATMACA veya HARPOON Gemisavar Füzesi

- 324mm MU90 Impact Torpido

- ASELSAN veya Thales üretimi 3 Boyutlu Arama Radarı

- Vision Master FT Radar

- İskele ve sancak tarafında her biri 4 hücreli olmak üzere (4×2) toplamda 8 adet VLS

Savaş Yönetim Sistemi HAVELSAN’dan

İnşa faaliyetleri devam eden Ukrayna MİLGEM Korvetleri’nde, Dz.K.K.lığı ile HAVELSAN tarafından geliştirilen ADVENT Savaş Yönetim Sistemi kullanılacak. NATO standardında bir savaş yönetim sistemi olan ADVENT’in birkaç ülkeye daha ihracatı gerçekleştirildi.

ADVENT SYS ile tam bütünleşik taktik veri linkleri (Link 11, Link 16 ve Link 22, SIMPLE, JREAP ve VMF) işlevlerine tüm operatör konsolları üzerinden erişim mümkün olacaktır. ADVENT SYS, sahip olduğu Karar Destek sistemleri ile kullanıcının süratli ve doğru karar vermesini kolaylaştıran, yeni silah ve sensörlerin kullanımında esnek bir yapıyı hedefleyen bir mimariye sahiptir.

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