Türkiye’den kaç kişi hacca gidecek? Hacca hangi yaş grubu gidecek?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu yıl Suudi Arabistan’ın mesafeli ve sınırlı hac için ülkelerle istişari görüşmelere başladığını duyurdu. Hac için hazırlık yapan hacı adayları, Türkiye’den kaç kişinin hacca gideceğini ve hangi yaş grubunun gidebileceğini araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Hacca hangi yaş grubu gidecek?

Suudi Arabistan'ın Hac Bakanlığı yetkililerinin, Müslüman ülkeler ile 2021 yılında sınırlı ve mesafeli bir Hac organizasyonu için görüşmelere başladığını anlatan Başkan Ali Erbaş “İlk belirlenen yaş ve aşı şartları oldu. Buna göre 18 ile 60 yaş arası hacı adaylarımız kabul edilebilecek. Türkiye'nin geçen yıl hac için kura ile belirlediği 80 bin vatandaşımız vardı. Ancak salgın hastalık sebebiyle gidemediler. Bu yılda 60 yaş sınırı getirildi. Bu yılda birçok hacı adayımız yaş sınırına takılacak.” İfadelerini kullandı.

Türkiye’den kaç kişi hacca gidecek?

Koronavirüs salgını sebebiyle alınan tedbirler doğrultusunda Suudi Arabistan 9 sayfalık genelge yayınladı. Genelge ile bu yıl yapılacak olan hac ibadeti için yerli ve yabancı hacıları da içeren sadece 60 bin kişilik kontenjan planlandığı aktarılarak, 45 bin hacı adayının dünya genelinden, 15 bin hacı adayının ise yurtiçinden kabul edileceği belirtildi. Türkiye’den hacca kaç kişinin gideceğini ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günlerde Diyanet İşleri’nden kontenjan ve gidecek kişilerin belirlenmesine ilişkin bir açıklama yapılması bekleniyor.

2021 Hac kura sonucu nereden öğrenilir?

Hac kura sonuçlarını T.C kimlik numarası ve e-devlet şifresiyle https://www.turkiye.gov.tr/diyanet-isleri-hac-kura-sonucu-sorgulama adresinden öğrenebilirsiniz.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu yıl Suudi Arabistan’ın mesafeli ve sınırlı hac için ülkelerle istişari görüşmelere başladığını duyurdu. Hac için hazırlık yapan hacı adayları, Türkiye’den kaç kişinin hacca gideceğini ve hangi yaş grubunun gidebileceğini araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Hacca hangi yaş grubu gidecek?

Suudi Arabistan'ın Hac Bakanlığı yetkililerinin, Müslüman ülkeler ile 2021 yılında sınırlı ve mesafeli bir Hac organizasyonu için görüşmelere başladığını anlatan Başkan Ali Erbaş “İlk belirlenen yaş ve aşı şartları oldu. Buna göre 18 ile 60 yaş arası hacı adaylarımız kabul edilebilecek. Türkiye'nin geçen yıl hac için kura ile belirlediği 80 bin vatandaşımız vardı. Ancak salgın hastalık sebebiyle gidemediler. Bu yılda 60 yaş sınırı getirildi. Bu yılda birçok hacı adayımız yaş sınırına takılacak.” İfadelerini kullandı.

Türkiye’den kaç kişi hacca gidecek?

Koronavirüs salgını sebebiyle alınan tedbirler doğrultusunda Suudi Arabistan 9 sayfalık genelge yayınladı. Genelge ile bu yıl yapılacak olan hac ibadeti için yerli ve yabancı hacıları da içeren sadece 60 bin kişilik kontenjan planlandığı aktarılarak, 45 bin hacı adayının dünya genelinden, 15 bin hacı adayının ise yurtiçinden kabul edileceği belirtildi. Türkiye’den hacca kaç kişinin gideceğini ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günlerde Diyanet İşleri’nden kontenjan ve gidecek kişilerin belirlenmesine ilişkin bir açıklama yapılması bekleniyor.

2021 Hac kura sonucu nereden öğrenilir?

Hac kura sonuçlarını T.C kimlik numarası ve e-devlet şifresiyle https://www.turkiye.gov.tr/diyanet-isleri-hac-kura-sonucu-sorgulama adresinden öğrenebilirsiniz.