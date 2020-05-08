  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Türkiye'den flaş F-35 açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye'nin F-35 parçası üretmeye devam ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 01:00:00 -
Türkiye'den flaş F-35 açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yerli video konferans sistemi ile Türkiye’nin önde gelen savunma dergilerinin sorularını yanıtladı. C4Defence TV Youtube adresine katılan Demir, ülkemizin savunma gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

ABD ile yaşanan F-35 krizine ilişkin konuşan Prof. Dr. Demir, Mart 2020'den sonra Türkiye'den hiç bir şey alınmayacağı açıklansa da hâlihazırda böyle bir durumun söz konusu olmadığını, çalışmalar ve üretimlerin sürecin gerektirdiği şekilde devam ettiğini açıkladı.

 

"Üretim sürüyor"

Demir, "Firmalarımız üretime ve teslimatlara devam ediyor. Bu süreçten edinilen derslerle beraber kararın tekrar düşünüleceğini görüyoruz. Mart 2020'de duracağı söylendi. Ama durmadı. Devam ediyor. Biz programa sadığız. Projeye katkımız herkes tarafından görülüyor. Biz hiç durdurma olmayacakmış gibi üretime devam ediyor. Devam etmeye de devam edecekler" dedi.

Türkiye programın ortağı ve sürece sadık olarak çalışmaya ve sürece katkıda bulunmaya devam ediyor. Türk endüstrisinin süreçten çıkarılmasının projeye maliyetinin en az 600 milyon Amerikan Doları olduğu hesaplanırken inatlaşmanın sürdüğü ancak buna bir son verilmesi gerekliliği ve işlerin beklendiği kadar kolay olmadığının görüldüğü vurgulandı. Türkiye'nin planlarını süreçten hiç çıkmayacakmış gibi yaptığının altı çizilirken şartların yerine getirileceği, tek taraflı adımlar olduğu sürece gerekli uyarıların yapılacağı ve katma değer vurgulanıp kalma isteğinin hatırlatılacağı açıklandı.

ABD’yi sarsan F-35 gelişmesi! Tam 883 tane...
ABD’yi sarsan F-35 gelişmesi! Tam 883 tane...

Dünya

ABD’yi sarsan F-35 gelişmesi! Tam 883 tane...

Rusya’dan sürpriz Su-35 açıklaması: Türkiye ile görünüşe göre...
Rusya’dan sürpriz Su-35 açıklaması: Türkiye ile görünüşe göre...

Dünya

Rusya’dan sürpriz Su-35 açıklaması: Türkiye ile görünüşe göre...

Pentagon yeni F-35 anlaşmasını duyurdu! Şoke eden detay ortaya çıktı
Pentagon yeni F-35 anlaşmasını duyurdu! Şoke eden detay ortaya çıktı

Dünya

Pentagon yeni F-35 anlaşmasını duyurdu! Şoke eden detay ortaya çıktı

Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş’tan S-400 açıklaması: CIA tarafından yapıldı
Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş’tan S-400 açıklaması: CIA tarafından yapıldı

Gündem

Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş’tan S-400 açıklaması: CIA tarafından yapıldı

Pentagon’un açıklaması dünya gündemine oturdu: Tehdit altındayız
Pentagon’un açıklaması dünya gündemine oturdu: Tehdit altındayız

Dünya

Pentagon’un açıklaması dünya gündemine oturdu: Tehdit altındayız

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı