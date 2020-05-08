Türkiye'den flaş F-35 açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yerli video konferans sistemi ile Türkiye’nin önde gelen savunma dergilerinin sorularını yanıtladı. C4Defence TV Youtube adresine katılan Demir, ülkemizin savunma gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

ABD ile yaşanan F-35 krizine ilişkin konuşan Prof. Dr. Demir, Mart 2020'den sonra Türkiye'den hiç bir şey alınmayacağı açıklansa da hâlihazırda böyle bir durumun söz konusu olmadığını, çalışmalar ve üretimlerin sürecin gerektirdiği şekilde devam ettiğini açıkladı.

"Üretim sürüyor"

Demir, "Firmalarımız üretime ve teslimatlara devam ediyor. Bu süreçten edinilen derslerle beraber kararın tekrar düşünüleceğini görüyoruz. Mart 2020'de duracağı söylendi. Ama durmadı. Devam ediyor. Biz programa sadığız. Projeye katkımız herkes tarafından görülüyor. Biz hiç durdurma olmayacakmış gibi üretime devam ediyor. Devam etmeye de devam edecekler" dedi.

Türkiye programın ortağı ve sürece sadık olarak çalışmaya ve sürece katkıda bulunmaya devam ediyor. Türk endüstrisinin süreçten çıkarılmasının projeye maliyetinin en az 600 milyon Amerikan Doları olduğu hesaplanırken inatlaşmanın sürdüğü ancak buna bir son verilmesi gerekliliği ve işlerin beklendiği kadar kolay olmadığının görüldüğü vurgulandı. Türkiye'nin planlarını süreçten hiç çıkmayacakmış gibi yaptığının altı çizilirken şartların yerine getirileceği, tek taraflı adımlar olduğu sürece gerekli uyarıların yapılacağı ve katma değer vurgulanıp kalma isteğinin hatırlatılacağı açıklandı.