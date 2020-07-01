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Türkiye'den ABD'ye Ayasofya cevabı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin Ayasofya açıklamalarına sert bir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 21:19:00 -
Türkiye'den ABD'ye Ayasofya cevabı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin egemenliğiyle ilgili bir konu olan Ayasofya'nın statüsüne dair karar verme yetkisinin sadece Türkiye'nin elinde olduğunu bildirdi.

Sosyal medya hesabından Ayasofya'nın statüsüne dair tartışmalara ilişkin paylaşımda bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin egemenliğiyle ilgili bir konu olan Ayasofya'nın statüsüne dair karar verme yetkisi sadece Türkiye'nin elindedir. Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur."

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