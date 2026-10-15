Türkiye’de KOBİ’lerin rotası değişiyor!

Türkiye’de küçük ve orta büyüklükteki işletmeler büyüme hedeflerini teknolojiyle desteklerken, güvenlik ve finansal istikrarı da öncelikli başlıklar arasında görüyor. Mastercard, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) büyüme hedeflerini ve geleceğe yönelik beklentilerini ele aldığı "Dreamonomics" araştırmasının Türkiye sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mastercard'ın KOBİ'lere yönelik araştırma ve içgörü platformu Dreamonomics kapsamında hazırlanan rapor, işletmelerin başarıya bakışını, büyüme hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyduğu desteği ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre, Türkiye'deki KOBİ'lerin yüzde 75'i istikrarlı bir gelecek için işlerinde öngörülebilirliğe öncelik verirken, küresel araştırmada bu oran yüzde 68 seviyesinde bulunuyor.

Katılımcıların yüzde 52'si, işletmelerinin finansal durumunu daha öngörülebilir hale getirmek amacıyla iş hayatında risk almaktan kaçındığını belirtiyor.

Türkiye'de kişisel kredi kartlarını iş amaçlı kullanan KOBİ'lerin yüzde 91'i, işletmelerinde özel ticari kartlara geçiş yapmaya ilgi duyuyor. Bu sonuç, işletmelerin finansal süreçlerini yönetme ve iş harcamalarını kişisel harcamalardan ayırma ihtiyacına işaret ediyor.

Araştırmada, müşteri ilişkilerine yönelik tercihler de öne çıkıyor. Türkiye'deki KOBİ'lerin yüzde 51'i, daha sınırlı bir müşteri kitlesine ulaşmaya neden olsa bile müşterileriyle daha derin ilişkiler kurmayı tercih ediyor.

KOBİ'lerin yüzde 79'u siber güvenliği önemsiyor

Türkiye'deki KOBİ'lerin yüzde 79'u, işletmelerini siber tehditlerden korumayı önemli bir öncelik olarak değerlendiriyor. Küresel araştırmada bu oran yüzde 71 olarak ölçülürken, Türkiye'de antivirüs yazılımları ve güvenlik duvarları gibi siber güvenlik araçlarını kullanan işletmelerin oranı yüzde 40'ta kalıyor.

KOBİ'lerin yüzde 69'u yapay zekanın işlerine yönelik sunduğu yeni olanaklardan heyecan duyduğunu belirtirken, yapay zeka destekli dolandırıcılık önleme ve güvenlik çözümlerine ilgi duyanların oranı yüzde 36 seviyesinde bulunuyor.

İşletmelerin dijital araçlara yönelik beklentileri de araştırmada yer alıyor. Türkiye'deki KOBİ'lerin yüzde 82'si işlerinde kullandığı araçların birbiriyle uyumlu ve entegre çalışmasını önemli buluyor. Küresel araştırmada ise bu oran, yüzde 78 seviyesinde yer alıyor.

“KOBİ'lerin teknolojiyi yalnızca bir araç olarak görmüyor”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Onur Faydacı, araştırmanın Türkiye'deki KOBİ'lerin büyüme hedefleri ile güven ve öngörülebilirlik ihtiyaçlarının birlikte ilerlediğini gösterdiğini belirtti.

İşletmelerin, yapay zeka ve entegre dijital araçların sunduğu fırsatları değerlendirirken, siber güvenlik ve finansal süreçlerin yönetimine de önem verdiğini aktaran Faydacı, şunları kaydetti:

"Tablo, KOBİ'lerin teknolojiyi yalnızca bir araç olarak görmediğini, daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir iş yapısının temel unsurlarından biri olarak değerlendirdiğini gösteriyor. Teknolojinin, güvenin ve işbirliklerinin işletmelerin potansiyelini ortaya çıkarmadaki rolüne inanıyoruz. KOBİ'lerin büyümesini destekleyen, risklere karşı korunmasına yardımcı olan ve ödeme süreçlerini güçlendiren çözümler ve içgörüler sunmaya devam ediyoruz."