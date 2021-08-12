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Sağlık Türkiye’de kaç kişi korona aşısı olmadı? Aşı olmayanların sayısı güncel
Sağlık

Türkiye’de kaç kişi korona aşısı olmadı? Aşı olmayanların sayısı güncel

Kaç kişi korona aşısı yaptırmadı? Türkiye’de koronavirüs aşısı 14 Ocak’ta uygulanmaya başladı. Temmuz ayından itibaren 16 yaş üstü için aşı randevu sistemi açık hale geldi. Aşı sırası gelen ve halen aşı olmayanların sayısı merak ediliyor. Türkiye’de kaç kişi aşı olmadı?

Yeniakit Publisher
2021-08-12 17:09:00 -
Türkiye’de kaç kişi korona aşısı olmadı? Aşı olmayanların sayısı güncel

14 Ocak 2021’de sağlık çalışanlarıyla birlikte koronavirüs aşıları uygulanmaya başladı. Ardından aşı tedarikiyle bağlantılı olarak sırayla yaş kategorileri açıldı. 25 Temmuz’da 18 yaş üstü için aşı randevuları aktif hale geldi. Temmuz aşında ise yaş sınırı 16’ya düştü. Peki, sırası gelen ve halen aşı olmayanların sayısı ne kadar?

Türkiye’de kaç kişi korona aşısı olmadı? Aşı olmayanların sayısı güncel

Bilim insanları salgının kontrol altına alınması için toplumun yüzde 70’inin aşılanması gerekiyor. Şimdiye kadar 82 milyona yakın aşı uygulandı. Aşı olmayanların sayısıyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama geldi. Bakan Koca paylaşımında, “AŞIDA 11 AĞUSTOS: Dün 1 Milyon 274 Bin 368 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 385.519. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 698.312. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 190.537. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 19.070.186’a indi" dedi.

Toplumun kaçta kaçının aşılı olduğu da merak ediliyor. Bu konu hakkında da Bakan Koca, “18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşısını tamamlama oranı %50’nin üzerine çıktı” paylaşımında bulundu.

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