Türkiye'de bir ilk: Ümraniye Belediyesi Bilim Ümraniye ISS'nin güneş önünden geçişini başarıyla görüntüledi

12 Ekim 2026 tarihinde saat 14.45 sularında Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), İstanbul Ümraniye’den gözlendiği sırada güneşin önünden geçti. Sadece saliseler süren bu nadir gök olayını takip eden Ümraniye Belediyesi Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici Bilim Merkezi öğretmenleri, özel filtreli güneş teleskopları ve görüntüleme ekipmanlarıyla tarihi anı başarıyla kaydetti.



Görüntülenen istasyon, aynı zamanda Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay görevi boyunca bulunduğu ve 13 ayrı bilimsel deneyi gerçekleştirdiği yer olması sebebiyle de ayrı bir önem taşıyor.

"Türkiye’de bilim merkezleri düzeyinde bir ilki gerçekleştirdik"

Gözlem çalışmasının ardından açıklamalarda bulunan Bilim Ümraniye Astronomi Eğitmeni ve Astronom / Astrofizikçi Mehmet Yüksek, geçişin çok hızlı gerçekleştiğini ve büyük bir hassasiyet gerektirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Bugün burada özel filtreli teleskopumuzla güneşin önünden geçecek olan Uluslararası Uzay İstasyonu’nu yakalamaya çalıştık ve bu geçişi başarıyla gerçekleştirdik. ISS, güneşin önünden çok hızlı bir şekilde geçiyor ve bunu yakalamak gerçekten zor. Bugün hava da biraz bulutluydu, dolayısıyla geçişi yakalayıp yakalayamayacağımız çok net değildi. Ancak biz Bilim Ümraniye ekibi olarak teleskoplarımızı kurduk ve bu anı yakaladık.

Uzay istasyonunu çekebilen bireysel astrofotografçılar var ancak bunu Türkiye’de bir bilim merkezi bünyesinde başaran başka bir kurum henüz olmadı. Ekibimizle birlikte bir ilki gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Ayrıca ilk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı da görevini ve 13 bilimsel deneyini bu istasyonda gerçekleştirmişti. Bu yüzden bu gözlem ülkemiz adına ayrı bir anlam ve değer taşıyor."

Başarıyla tamamlanan gözlemin ardından elde edilen veri ve görüntüler, bilim merkezinin eğitim faaliyetlerinde ve gökyüzü meraklılarıyla paylaşılmak üzere arşivlendi.