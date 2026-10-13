  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aliyev’in partisinden çirkin açıklama! Başörtüsü zulmü yapan onlar suçlu Türkiye İftiralara tam gaz devam! İsmail evde de rahat durmuyor Yetim gelinin isteği bir ülkeyi ayağa kaldırdı! 'İki tavuk yeter' dedi, gerisi inanılmaz… Akit yazdı, bakanlık harekete geçti Türkiye’ye yakışmayan o eziyete soruşturma! Yeniden Refah Partisi, DEM Parti’nin açıklama yaptığı alanı sirkeli su ve Arap sabunuyla yıkadı! Kavga çıktı! Cevdet Yılmaz Türkiye’deki dönüşümü anlattı: 5 bin dolara zor alıyorduk şimdi bizde bin dolar Bakımevinde skandal: Banyo yok, ilaç yok! donmaya terkedildiler Özgür’den CHP’nin içini boşaltma planı! Yak faizi getir parayı Erdoğan, Selman ile görüştü! Bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı Böyle olur Özgür’ün ‘Namus’ anlayışı: Fuhuşçular öyle AK Parti’ye geçenlere böyle
Aktüel Türkiye'de bir ilk: Ümraniye Belediyesi Bilim Ümraniye ISS'nin güneş önünden geçişini başarıyla görüntüledi
Aktüel

Türkiye'de bir ilk: Ümraniye Belediyesi Bilim Ümraniye ISS'nin güneş önünden geçişini başarıyla görüntüledi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Türkiye'de bir ilk: Ümraniye Belediyesi Bilim Ümraniye ISS'nin güneş önünden geçişini başarıyla görüntüledi

Ümraniye Belediyesi Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici Bilim Merkezi (Bilim Ümraniye) ekipleri, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) güneş önünden geçişini özel ekipmanlarla anbean görüntüledi. Bu çalışma, Türkiye’de bir bilim merkezi tarafından gerçekleştirilen ilk ISS geçiş gözlemi olarak kayıtlara geçti.

 

12 Ekim 2026 tarihinde saat 14.45 sularında Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), İstanbul Ümraniye’den gözlendiği sırada güneşin önünden geçti. Sadece saliseler süren bu nadir gök olayını takip eden Ümraniye Belediyesi Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici Bilim Merkezi öğretmenleri, özel filtreli güneş teleskopları ve görüntüleme ekipmanlarıyla tarihi anı başarıyla kaydetti.


Görüntülenen istasyon, aynı zamanda Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay görevi boyunca bulunduğu ve 13 ayrı bilimsel deneyi gerçekleştirdiği yer olması sebebiyle de ayrı bir önem taşıyor.

"Türkiye’de bilim merkezleri düzeyinde bir ilki gerçekleştirdik"

Gözlem çalışmasının ardından açıklamalarda bulunan Bilim Ümraniye Astronomi Eğitmeni ve Astronom / Astrofizikçi Mehmet Yüksek, geçişin çok hızlı gerçekleştiğini ve büyük bir hassasiyet gerektirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Bugün burada özel filtreli teleskopumuzla güneşin önünden geçecek olan Uluslararası Uzay İstasyonu’nu yakalamaya çalıştık ve bu geçişi başarıyla gerçekleştirdik. ISS, güneşin önünden çok hızlı bir şekilde geçiyor ve bunu yakalamak gerçekten zor. Bugün hava da biraz bulutluydu, dolayısıyla geçişi yakalayıp yakalayamayacağımız çok net değildi. Ancak biz Bilim Ümraniye ekibi olarak teleskoplarımızı kurduk ve bu anı yakaladık.

Uzay istasyonunu çekebilen bireysel astrofotografçılar var ancak bunu Türkiye’de bir bilim merkezi bünyesinde başaran başka bir kurum henüz olmadı. Ekibimizle birlikte bir ilki gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Ayrıca ilk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı da görevini ve 13 bilimsel deneyini bu istasyonda gerçekleştirmişti. Bu yüzden bu gözlem ülkemiz adına ayrı bir anlam ve değer taşıyor."

Başarıyla tamamlanan gözlemin ardından elde edilen veri ve görüntüler, bilim merkezinin eğitim faaliyetlerinde ve gökyüzü meraklılarıyla paylaşılmak üzere arşivlendi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ağaç A.Ş.’de ihale vurgunu itirafı!: "önce ağaçları getirdiler, sonra kılıfına uydurmak için ihale açtılar!"
Gündem

Ağaç A.Ş.’de ihale vurgunu itirafı!: “önce ağaçları getirdiler, sonra kılıfına uydurmak için ihale açtılar!”

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Ağaç A.Ş. bünyesinde yürütülen ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet soruşturması k..
Okyanusta ‘hayalet’ ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı
Dünya

Okyanusta ‘hayalet’ ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Endonezya açıklarında araştırma yapan deniz biyologları, sıra dışı görüntüsüyle dikkat çeken dev bir manta vatozuyla karşılaştı. Neredeyse b..
Osman Gökçek’ten Murat Ağırel’e sert darbe: 'Hadi maçan sıkıyorsa, yayınlamama izin ver!'
Siyaset

Osman Gökçek’ten Murat Ağırel’e sert darbe: 'Hadi maçan sıkıyorsa, yayınlamama izin ver!'

Osman Gökçek, Murat Ağırel ile arasında geçen konuşmayı anlatarak Tera ve avukat Sakine üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23