  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Soykırımcı Katz'dan Gazze için alçak talimat! Mazlum sivilleri açıkça hedef gösterdi ASELSAN duyurdu: 157,9 milyon dolarlık sözleşme imzalandı TikTok’taki sözleri başını fena yaktı! Sedat Peker’den sıcağı sıcağına paylaşım geldi İstanbul’da okulda bıçaklı saldırı! 8 kız öğrenci yaralandı Teksas canisine tarihi ceza: Katil kurşuna dizilerek idam edilecek Ülkenin cumhurbaşkanı açıkladı: Türk gemisi saldırıya uğradı Vahap Seçer ve iki belediye başkanı tutuklandı 18 metre derinlikte iz sürüldü! Nuh’un Gemisi bulundu mu? Türkiye yeni güne operasyonla uyandı: Çok sayıda gözaltı var 6 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi
Ekonomi Türkiye’de başladı, 30 yılda 600 bini aşkın araca ulaştı!
Ekonomi

Türkiye’de başladı, 30 yılda 600 bini aşkın araca ulaştı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Türkiye’de başladı, 30 yılda 600 bini aşkın araca ulaştı!

Shell’in 1996 yılında Türkiye’de devreye aldığı Taşıt Tanıma Sistemi, 30’uncu yılında 50 bin kurumsal firma ve 600 bini aşkın araca hizmet veriyor.

Türkiye’de geliştirilen Shell Taşıt Tanıma Sistemi, 30 yıllık yolculuğunda filo yönetiminde kapsamlı bir dijital çözüme dönüştü.

 

Shell & Turcas, Türkiye'de geliştirilen ve 1996 yılında ilk kez hayata geçirilen Shell Taşıt Tanıma Sistemi'nin (Shell TTS) 30. yılını kutluyor.

Kurumsal müşterilere ve filo yöneticilerine yakıt tüketimi, ödeme süreçleri ve operasyonel kontrol alanlarında kolaylık sağlamak amacıyla geliştirilen Shell TTS, merkezi faturalama, kontrol ve raporlama özellikleriyle filo yakıt yönetiminde yeni bir dönem başlattı.

 

Araçtan inmeden otomatik akaryakıt alımını da mümkün kılan sistem, son 30 yılda müşteri ihtiyaçları doğrultusunda sürekli gelişerek bugün araç takip sistemleri, yol hizmetleri, ödeme çözümleri ve AdBlue yönetimini kapsayan kapsamlı bir filo çözümleri ekosistemine dönüştü.

Bugün 50 bin kurumsal firma ve 600 bini aşkın araç TTS’nin ürün ve hizmetlerinden yararlanıyor. Türkiye çapında 1.260’ı aşkın istasyondan oluşan Shell& Turcas ağı da filoların ülke genelindeki yolculuklarına kesintisiz biçimde devam etmesine imkân sağlıyor.

 

“Filolar için uçtan uca bir mobilite çözümüne dönüştü”

Shell & Turcas CEO’su Oğuz Uçanlar, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Türkiye’de geliştirilen ve dünyada ilk kez burada devreye alınan Shell TTS, müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru okuyarak hayata geçirdiğimiz yeniliklerin en güçlü örneklerinden biri.

 

Otuz yıl önce filoların yakıt yönetimini kolaylaştıran bir sistemle başladığımız bu yolculuk, bugün araç takipsistemlerinden yol hizmetlerine, ödeme çözümlerinden AdBlue yönetimine kadar uzanan uçtan uca bir mobilite çözümüne dönüştü.

50 bin kurumsal firma ve 600 bini aşkın araçla kurduğumuz bu güçlü bağdan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de teknoloji ve veri odaklı çözümlerimizi geliştirerek müşterilerimizin operasyonlarını daha verimli, emniyetli ve kolay yönetmelerine katkı sunmayı sürdüreceğiz.”

 

Yakıt alımlarını daha esnek biçimde yönetiliyor

Shell TTS, araçtan inmeden hızlı akaryakıt alımının yanı sıra filo yöneticilerine araç ve filo bazında limit belirleme, yakıt tüketimini izleme, merkezi faturalama ve çevrim içi raporlama imkânı sunuyor. Kredi Kartı ile Shell TTS hizmeti ise firmaların ve KOBİ’lerin kredi kartlarını Shell TTS internet sitesi üzerinden tanımlayarak şirket araçlarının yakıt alımlarını daha esnek biçimde yönetmesini sağlıyor.

Araç Takip SistemiShell FiloPlatform, araçların anlık takibini, sürüş performans analizini, rota optimizasyonunu ve yakıt entegrasyon özelliği sayesinde araç bazlı yakıt tüketim verilerini tek bir dijital platformda bir araya getiriyor. Böylece filo yöneticileri operasyonlarını daha akıllı, emniyetli ve verimli şekilde yönetebiliyor.

 

Sektörde bir ilk olan ve Shell ile PTT iş birliğiyle hayata geçirilen Shell Kurumsal HGS, şirket araçlarınınköprüve otoyolgeçişlerinde ve otopark ödemelerinde önden bakiye yüklemeye gerek kalmadantek merkezden yönetmesine olanak tanıyor. Dizel şirket araçlarının AdBlue ihtiyaçları da Shell TTS üzerinden sonradan ödeme ve çevrim içi raporlama avantajlarıyla karşılanabiliyor.

Shell Filo Çözümleri portföyünde ayrıca kurumsal firmaların dönemsel yakıt hediye ve ödüllendirme süreçlerini kolaylaştıran Shell Pratik Kart, iş ortakları ve taşeronlarla yürütülen akaryakıt ödemelerini tek merkezden yönetmeye imkân veren Shell Partner Card ve Avrupa’daki filo operasyonlarında yakıt ile yol hizmetlerini bir araya getiren Shell Card yer alıyor.

 

30 yıllık deneyimle geleceğin filolarına

Shell Filo Çözümleri, dijital filo yönetimi, sürüş emniyeti, tüketim analizi ve operasyonel optimizasyon alanlarındaki ürün ve hizmetlerini geliştirmeyi sürdürüyor.

TTS ile 30 yıl önce başlayan dönüşüm, işletmelerin filolarını daha verimli ve kontrollü yönetmesine katkı sunarken, yeni nesil teknolojilerle değişen mobilite ve filo yönetimi ihtiyaçlarına uyum sağlamasına da destek oluyor.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23