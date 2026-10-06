Türkiye’de başladı, 30 yılda 600 bini aşkın araca ulaştı!

Türkiye’de geliştirilen Shell Taşıt Tanıma Sistemi, 30 yıllık yolculuğunda filo yönetiminde kapsamlı bir dijital çözüme dönüştü.

Shell & Turcas, Türkiye'de geliştirilen ve 1996 yılında ilk kez hayata geçirilen Shell Taşıt Tanıma Sistemi'nin (Shell TTS) 30. yılını kutluyor.

Kurumsal müşterilere ve filo yöneticilerine yakıt tüketimi, ödeme süreçleri ve operasyonel kontrol alanlarında kolaylık sağlamak amacıyla geliştirilen Shell TTS, merkezi faturalama, kontrol ve raporlama özellikleriyle filo yakıt yönetiminde yeni bir dönem başlattı.

Araçtan inmeden otomatik akaryakıt alımını da mümkün kılan sistem, son 30 yılda müşteri ihtiyaçları doğrultusunda sürekli gelişerek bugün araç takip sistemleri, yol hizmetleri, ödeme çözümleri ve AdBlue yönetimini kapsayan kapsamlı bir filo çözümleri ekosistemine dönüştü.

Bugün 50 bin kurumsal firma ve 600 bini aşkın araç TTS’nin ürün ve hizmetlerinden yararlanıyor. Türkiye çapında 1.260’ı aşkın istasyondan oluşan Shell& Turcas ağı da filoların ülke genelindeki yolculuklarına kesintisiz biçimde devam etmesine imkân sağlıyor.

“Filolar için uçtan uca bir mobilite çözümüne dönüştü”

Shell & Turcas CEO’su Oğuz Uçanlar, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Türkiye’de geliştirilen ve dünyada ilk kez burada devreye alınan Shell TTS, müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru okuyarak hayata geçirdiğimiz yeniliklerin en güçlü örneklerinden biri.

Otuz yıl önce filoların yakıt yönetimini kolaylaştıran bir sistemle başladığımız bu yolculuk, bugün araç takipsistemlerinden yol hizmetlerine, ödeme çözümlerinden AdBlue yönetimine kadar uzanan uçtan uca bir mobilite çözümüne dönüştü.

50 bin kurumsal firma ve 600 bini aşkın araçla kurduğumuz bu güçlü bağdan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de teknoloji ve veri odaklı çözümlerimizi geliştirerek müşterilerimizin operasyonlarını daha verimli, emniyetli ve kolay yönetmelerine katkı sunmayı sürdüreceğiz.”

Yakıt alımlarını daha esnek biçimde yönetiliyor

Shell TTS, araçtan inmeden hızlı akaryakıt alımının yanı sıra filo yöneticilerine araç ve filo bazında limit belirleme, yakıt tüketimini izleme, merkezi faturalama ve çevrim içi raporlama imkânı sunuyor. Kredi Kartı ile Shell TTS hizmeti ise firmaların ve KOBİ’lerin kredi kartlarını Shell TTS internet sitesi üzerinden tanımlayarak şirket araçlarının yakıt alımlarını daha esnek biçimde yönetmesini sağlıyor.

Araç Takip SistemiShell FiloPlatform, araçların anlık takibini, sürüş performans analizini, rota optimizasyonunu ve yakıt entegrasyon özelliği sayesinde araç bazlı yakıt tüketim verilerini tek bir dijital platformda bir araya getiriyor. Böylece filo yöneticileri operasyonlarını daha akıllı, emniyetli ve verimli şekilde yönetebiliyor.

Sektörde bir ilk olan ve Shell ile PTT iş birliğiyle hayata geçirilen Shell Kurumsal HGS, şirket araçlarınınköprüve otoyolgeçişlerinde ve otopark ödemelerinde önden bakiye yüklemeye gerek kalmadantek merkezden yönetmesine olanak tanıyor. Dizel şirket araçlarının AdBlue ihtiyaçları da Shell TTS üzerinden sonradan ödeme ve çevrim içi raporlama avantajlarıyla karşılanabiliyor.

Shell Filo Çözümleri portföyünde ayrıca kurumsal firmaların dönemsel yakıt hediye ve ödüllendirme süreçlerini kolaylaştıran Shell Pratik Kart, iş ortakları ve taşeronlarla yürütülen akaryakıt ödemelerini tek merkezden yönetmeye imkân veren Shell Partner Card ve Avrupa’daki filo operasyonlarında yakıt ile yol hizmetlerini bir araya getiren Shell Card yer alıyor.

30 yıllık deneyimle geleceğin filolarına

Shell Filo Çözümleri, dijital filo yönetimi, sürüş emniyeti, tüketim analizi ve operasyonel optimizasyon alanlarındaki ürün ve hizmetlerini geliştirmeyi sürdürüyor.

TTS ile 30 yıl önce başlayan dönüşüm, işletmelerin filolarını daha verimli ve kontrollü yönetmesine katkı sunarken, yeni nesil teknolojilerle değişen mobilite ve filo yönetimi ihtiyaçlarına uyum sağlamasına da destek oluyor.