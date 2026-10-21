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Dünya Türkiye, Yunanistan'ı karıştırdı! Muhalefetten hükümete tepki
Dünya

Türkiye, Yunanistan'ı karıştırdı! Muhalefetten hükümete tepki

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Türkiye, Yunanistan'ı karıştırdı! Muhalefetten hükümete tepki

Yunanistan'da muhalefet, Türkiye-Libya deniz yetki muhtırasının onaylanması nedeniyle hükümeti suçladı. Yunan Sol İttifakı Partisi (ELAS) Dış Politika Ofisinden yapılan açıklamada, Miçotakis hükümetinin tek taraflı dış politikasının bölgede stratejik boşluklar oluşturduğu ve Türkiye’nin bu boşluğu doldurduğu yorumu yapıldı.

Yunanistan'da muhalefet partileri, Türkiye ile Libya arasında 2019’da imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasının dün Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması nedeniyle hükümeti dış politikada başarısız olmakla eleştirdi.

Ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareketi (PASOK) Dış Politika Sorumlusu Dimitris Mancos, yaptığı yazılı açıklamada, bu kararı “Yunanistan’ın jeopolitik konumuna ve ulusal çıkarlarına bariz olumsuz etkileri olacak, son derece negatif bir gelişme” olarak yorumladı.

Mancos, bu durumun Yunanistan hükümetinin Libya ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) belirlemeye yönelik müzakerelerin olumlu bir ilerleyiş sergilediğine ilişkin açıklamalarıyla ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis’in iki ülke arasındaki yaraların kapandığına ilişkin söylemiyle tezat oluşturduğunu belirtti.

Hükümetin siyasi partileri ve toplumu gelişmeler hakkında bilgilendirmesini isteyen Mancos, Libya'daki onay hakkında “Bağdaştırıcı bir politikanın eksikliğini ve ulusal çıkarlarımız üzerinde çok olumsuz sonuçlar doğurduğunu gösteriyor.” ifadesini kullandı.

 

Muhalefetteki Radikal Sol İttifak Partisinin (SYRIZA) Meclis Grup Başkanı Rena Duru da yaptığı yazılı açıklamada, onay kararını Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in dış politikasının başarısızlığı ve bir fiyasko olarak nitelendirdi.

Duru, hükümeti, Libya ve Yunanistan arasındaki deniz yetki alanlarına ilişkin anlaşmazlığı Uluslararası Adalet Divanına götürmemesi nedeniyle eleştirip, “Bunlar, 'öngörülebilir ve garanti müttefik' politikalarının sonuçlarıdır. Ulusal bir strateji ve uluslararası ağırlık yoksunluğunda, diplomatik yenilgilerin biri bir diğerini izliyor.” dedi.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yaptığı yazılı açıklamada, Yunan bakanların Libya ile temaslarının bir sonuç vermediğine dikkat çekerek, hükümetin “güçlü ittifaklar” söyleminin de boşa çıktığını ifade etti.

Yunanistan’daki anketlerde ikinci parti gözüken, muhalefetteki Yunan Sol İttifakı Partisi (ELAS) Dış Politika Ofisinden yapılan yazılı açıklamada da söz konusu gelişme, “Miçotakis’in başarısızlığı” olarak tanımlanarak Yunanistan'ın ABD ve Fransa gibi müttefiklerden gerekli desteği alamadığı belirtildi.

Açıklamada, Miçotakis hükümetinin tek taraflı dış politikasının bölgede stratejik boşluklar oluşturduğu ve Türkiye’nin bu boşluğu doldurduğu yorumu yapıldı.

Yunanistan eski Başbakanı Andonis Samaras ise yaptığı açıklamada, durumu “dramatik olay” olarak nitelendirerek sorumlunun ise Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis olduğunu ve onu görevden almaması nedeniyle Miçotakis’in de sorumlu olduğunu ifade etti.

 

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